Blackstar TV-10 A American Class A 6L6 Gitarrenverstärker

Britischer Amp mit amerikanischem Sound

Der Blackstar TV-10 A ist ein kleiner Amp im Boutique-Style, der mit seiner 6L6 Röhrenbestückung authentischen, amerikanischen Röhrensound für Studio und die Bühne liefert.

Na, der sieht doch aber echt mal schnuckelig aus, der Kleine, oder? Da hat Blackstar auf jeden Fall optisch schon mal wieder, wie zuletzt mit der St. James-Serie, voll ins Schwarze getroffen. Ein kleiner, mit einem 1 × 12″ Celestion Speaker ausgerüsteter Combo, der mit 10 Watt Ausgangsleistung auf Röhrenbasis schon ordentlich Dampf machen dürfte.

Die Basis des amerikanischen Röhrensounds bildet die 6L6 Röhren in der Endstufe, in Verbindung mit der ECC83 in der Vorstufe. Beide sind bekannt für ihre sahnigen Soundqualitäten und finden sich in dieser Kombination unter anderem in den Amps von Mesa/Boogie und den alten Tweed-Combos von Fender. Letztere standen dann auch wohl Pate für die Entwicklung des Blackstar TV-10 A. Nicht wundern, in Amerikanien heißen die ECC83-Röhren 12AX7, die sind aber identisch.

Der zweikanalig aufgebaute Amp verfügt über extrem übersichtliche Regelmöglichkeiten, gerade einmal vier Regler und ein Drive-Switch sorgen für unkomplizierte Bedienung. Auf der Rückseite des Amps stehen moderne Features wie ein serieller Einschleifweg und ein Recording-Out zur Verfügung. Letzterer ist emulationsveredelt, somit kann der Amp direkt an PA oder Studiopult angeschlossen werden, ohne dass aufwändig mikrofoniert werden muss. Im Gegensatz zur St. James-Serie ist eine IR-basierte Programmierung des Recording Outs nicht möglich, ich gehe davon aus, dass man bei der Auswahl der Speaker Emulation versucht hat, den Sound des 12″ Celestion Speakers bestmöglich einzufangen.

Der TV-10 A verfügt über einen speziell abgestimmten digitalen Hall, dem einer der vier Regler am Panel zugeordnet ist. Auch hier trifft also Tradition auf Moderne, hier soll ein warmer Federhall der röhrigen Vorbilder aus den USA simuliert worden sein. Die Kanalumschaltung erfolgt bei Bedarf über den mitgelieferten Fußschalter, ein Stummschalten der Endstufe ist nicht möglich. Prinzipiell haben wir es mit einem reinrassigen, amerikanischen Vintage-Style Amp zu tun, der lediglich ein paar moderne Features mitbringt und obendrein recht erschwinglich scheint.

Mit 689 € Straßenpreis ist der kleine Blackstar TV-10 A sicherlich des antestens würdig, hier scheint man mal wieder ein interessantes, kleines Verstärkerchen für Bühne und Studio in die Hand zu bekommen. Lieferbar ist der Zwerg bereits, ich bin höchst motiviert, diesen Röhrenamp zum Test zu bekommen.

