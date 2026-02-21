ANZEIGE
BlaknBlu Oscar Tria 2, Foxtrot Duo 2, Alpha Duo 2, Oscar DSF 2

Neue Schaltung, mehr Regler & Buchsen

BlaknBlu kündigt mit Oscar Tria 2, Foxtrot Duo 2, Alpha Duo 2 und Oscar DSF 2 runderneuerte Versionen ihrer vier Single-Module an. Mit einem kompletten Redesign der Schaltung ging auch eine Neuanordnung der Regler und Buchsen einher. Es wurde sogar Platz für zusätzliche CV-Eingänge und Regler gewonnen. Alle vier Module sind jeweils 10 TE breit und haben einen Stereo-Signalweg, der sich aber auch auf Mono umschalten lässt.

BlaknBlu Oscar Tria 2 – Stereo VCO

Oscar Tria 2 ist ein sogenannter Swarm-Oszillator, der intern über 25 Oszillatoren, jeder mit Sägezahn, Dreieck und Rechteck, verfügt. Die Oszillatoren lassen sich auf drei unterschiedliche Arten nutzen:

• Stereo Swarm mit 24 gegeneinander verstimmbaren Oszillatoren und einem Subsozillator
• klassischer VCO mit zwei Suboszillatoren für 1 und 2 Oktaven, Hardsync, Through-Zero FM und Wavefolder
• Chord Mode mit 20 Preset-Akkorden, die via CV gewechselt und über 5 Oktaven ausgedehnt werden können

BlaknBlu Foxtrot Duo 2 – Stereo VCF

Das Modul verfügt über drei klassische Filterschaltungen mit unterschiedlichen Charakteren:

• ein Ladder-Filter mit sattem Sound à la Minimoog
• ein aggressives Sallen & Key-Filter im Stil des Korg MS-20
• ein SVF-Filter nach Oberheim

Jedes Filter kann zwischen Lowpass, Bandpass, Notch und Highpass überblendet werden. Der Eingang lässt sich mit einem Boost übersteuern. Die Filter der beiden Kanäle können mit einem Offset für die Cutoff-Steuerung versehen werden, sodass sich z. B. mit zwei Bandpässen auch Formanteffekte erzielen lassen. Und es gibt einen neuen V/Oct.-Eingang für ein exaktes Keytracking.

BlaknBlu Alpha Duo 2 – Stereo VCA / Ring Mod / Overdrive

Dieses Modul ist ein VCA mit Overdrive, der sich zwischen Valve und Clipping umschalten lässt. Die Eingangsübersteuerung verfügt nun über einen eigenen CV-Eingang für dynamischen Overdrive. Im 4S-Mode für die Ringmodulation arbeiten die beiden Stereokanäle unabhängig mit separater CV-Steuerung.

BlaknBlu Oscar DSF 2 – Stereo Complex VCO

Dieser Oszillator ist eine kleine FM-Einheit, mit der sich typische Bässe und metallische Sounds im DX-Stil erzeugen lassen. Im „Green Mode“ arbeiten die beiden internen Oszillatoren separat auf den beiden Stereokanälen. Das Modul bietet sich für die Kombination mit einer flexiblen Modulationsquelle an, die die beiden Oszillatoren und den integrierten VCA steuert.

BlaknBlu Oscar Tria 2, Foxtrot Duo 2, Alpha Duo 2 und Oscar DSF 2 sind ab dem 1. März 2026 verfügbar. Jedes Modul kostet 295,- Euro zzgl. Zollgebühren und EuSt.

Preis

  • 295,- Euro pro Modul (zzgl. Zollgebühren und EuSt)

Links

