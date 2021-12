Bleass SampleWiz 2, Synthesizer / Sampler mit Granular-Engine

Erdacht von Jordan Rudess

Der französische Software-Spezilist Bleass teasert einen Synthesizer an, bei dem es sich um eine neue Version von SampleWiz zu handeln scheint. So ganz genau kann man den Namen im Teaser-Clip nicht erkennen, aber das Release-Datum ist jedenfalls auf den 21. Dezember 2021 angesetzt.

ANZEIGE

Bleass beschreibt es als „Sample-and-synthesis instrument with a granular engine“, das von dem bekannten Keyboarder Jordan Rudess (Dream Theater) konzipiert und dann von Bleass umgesetzt wurde.

Konkrete Features wurden noch nicht bekanntgegeben. Im Video sieht man immerhin, dass im zentralen Fenster des GUI ein Sample dargestellt wird. Es gibt die zu erwartenden Funktionen wie Sample Start/End, Multimode-Filter, Hüllkurven, LFOs und auch einen Motion-Sequencer, der ähnlich bei dem Synthesizer Bleass Alpha zu finden ist. Ein großer, roter Record-Knopf signalisiert, dass man offenbar Samples auch selbst in dem Instrument aufnehmen kann. Ebenso ist eine Resample-Funktion erkennbar. Folglich müsste es auch zumindest rudimentäre Edit-Funktionen geben.

Ausgehend von den anderen Produkten des Herstellers wird auch Bleass SampleWiz 2 (wenn er dann tatsächlich so heißt) wohl für iOS, MacOS und Windows verfügbar sein. Zu Plug-in Formaten findet man keine Auskünfte.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden ANZEIGE YouTube immer entsperren

Am kommenden Dienstag, dem 21.12., wissen wir dann mehr.