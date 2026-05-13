Aus Audio entstehen harmonische Texturen

Bleass Spectral Resonator könnte man als Kreuzung aus Effekt und Resynthesizer ansehen. Das Plug-in zerlegt Audiosignale in Obertöne, die mehrstimmig gespielt werden können.

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Bleass Spectral Resonator

Spectral Resonator arbeitet nicht einfach nur wie ein Vocoder, obwohl der Ausgangspunkt ähnlich ist. Eingehende Audiosignale werden in bis zu 256 Bänder pro Stimme aufgeteilt. Dabei kann ein interner Generator bis zu vier Stimmen generieren. Alternativ lässt sich das Plug-in über MIDI-Steuerung mit bis zu acht Stimmen, Glide und Latch spielen.

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Ein 3D-Spectrogramm zeigt nicht nur die Frequenzverteilung in Echtzeit an, sondern steuert auch ein Spectral-Filter. Mit Freeze- und Kill-Funktionen kann direkt in den Prozess eingegriffen werden.

Zusätzlich gibt es mehrere Werkzeuge, um den harmonischen Gehalt zu bearbeiten. Dazu gehören Stretch, Shift, Density, Blur, Unison + Detune und Harmonic Filtering (All/Even/Odd).

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Das Plug-in eignet sich laut Entwickler insbesondere für die Erzeugung von bewegten und unwirklichen Souncapes, wobei alle möglichen Klänge wie Vocals, Drums, Instrumente, Fieldrecordings usw. verwendet werden können.

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Bleass Spectral Resonator ist in den Formaten AU, VST3, AAX und CLAP (macOS, Windows) sowie für iOS ab sofort verfügbar. Das Plug-in kostet zur Einführung bis zu 1. Juni 2026 59,- US-Dollar für die Desktop-Version und 14,99 US-Dollar für die iOS-Version. Danach betragen die Preise 79,- US-Dollar bzw. 19,99 US-Dollar.