Blue Box: ARP Pro Soloist, Analogsynthesizer

Der ARP Pro Soloist ist ein Stück praller Synthesizer-Geschichte. Genesis-Keyboarder Tony Banks versetzte mit dem Preset „Fuzz Guitar 1“ beim Solo von „In the Cage“ die Fans regelmäßig in eine Klimax der Verzückung. Tangerine Dream fuhren auf „Fuzz Guitar“ und „Country Guitar“ so ab, dass sie sich die Sounds sogar polyphon auf ihre Mellotron-Bänder aufspielen ließen. Billy Preston – der fünfte Stone – stürmte 1973 mit „Space Race“ die R&B-Charts. Das Funky Trompetensolo spielte er mit dem ARP Pro Soloist ein. Und der nicht ganz so stimmstabile Vorgänger ARP Soloist (noch ohne das „Pro“ im Namen) brachte Donald Fagen immerhin so aus der Fassung, dass er das Gerät erst zertrampelte und anschließend noch abfackelte. So oder so: Der ARP sorgt für Emotionen. Er ist auf alle Fälle mehr als eine Preset-Schleuder für Banks-Epigonen.

Was bringt der Report?

Zur schnellen Orientierung hier ein kurzer Überblick über den Inhalt: S. 1: Einführung, Klangcharakter, Gary Numan, S. 2: Einschränkungen aus heutiger Sicht und Äußeres, S. 3: Presets und Klangformung, S. 4: Aftertouch und Vorläufer Soloist, S. 5: Steely Dans Feuerspiele und Soloist Mk II, S. 6: Technischer Überblick, S. 7: Der Nachfolger Pro/DGX, S. 8: Erfolg des Pro Soloist, Antithese zum Modularsystem, S. 9 u. 10: Tony Banks und der ARP Pro Soloist, S. 11: Eigene Erfahrungen und Maintenance (Wiederbelebung durch Stromkur), S. 12 und 13: Anmerkungen zu den Klangbeispielen, S.13: Fazit und Links

So wunderschön traurig

Was das Instrument noch heute begehrenswert macht, ist sein wunderschöner Klang. Druckvoll und warm zugleich. Die Brass-Sounds sind von erster Güte. Die Flöte ist spektakulär, der Bass klingt richtig nach Holz. Violine, Cello – einfach nur nice. Und dann sind da die Sounds, die den ARP Pro Soloist berühmt gemacht haben wie die Fuzz Guitar, Telstar und die Steel Guitar. Was den Grundklang des Synthesizers besonders auszeichnet, ist eine gewisse Melancholie. Diese Qualität entdeckte auch Gary Numan für sein drittes Nummer 1-Album in Folge: Telekon aus dem Jahr 1980.

Neben den für ihn so typischen Minimoog- und Polymoog-Sounds setzte Numan erstmalig auch den Arp Pro Soloist ein. Keyboarder Denis Haines erinnert sich: „Gary found one particular sound on it which was very moody, more an emotional sound as opposed to electronic. It was very weepy, a sugary sweet sound and he decided he wanted to put a bit more emotion into the music so he used it in quite a few different ways on the album.“ (Liner Notes zu „Telekon“ von Steve Malins)

Players Instrument

Tatsächlich ist der ARP ein Schatzkästchen – ein echtes Players Instrument. Ganz im Sinne seines Namens ist er für den Solisten da, der ohne Knöpfchendrehen und Einsatz von Sequenzern einfach nur loslegen will. Die ausgefuchste Aftertouch-Sektion verhilft zu einem ungemein ausdrucksstarken und lebendigen Spiel. Ob Funky Licks, abgefahrene Jazz-Soli oder Prog-Linien, die ein wenig trippy klingen – dafür ist dieses Instrument einfach nur genial.

Der Musikjournalist Gordon Reid, ein bekennender ARP-Fan, gerät regelrecht ins Schwärmen: „It comes as no surprise, then, that it doesn’t sound good – it often sounds fantastic…the real secret of the Pro Soloist undoubtedly lies in the filter.“ („ARP Pro Soloist, Korg Sigma and Roland SH2000″, Music Technology 08/1991)