Blue Box: Böhm Soundlab Modularsynthesizer (1983)

Rarität in Ton und Bild: Boehm Soundlab

Vorwort

Manfred Miersch, über den wir bereits anlässlich der Restauration eines Subharchords berichtet haben, hatte uns kürzlich kontaktiert und auf einen seltenen Modular-Synthesizer aufmerksam gemacht: das Böhm Soundlab Modularsystem.

Selbstverständlich waren wir sofort interessiert, zu diesem seltenen Klangerzeuger einen Artikel zu veröffentlichen. Angereichert mit Bildern und Video von Manfred Miersch, hier nun in Form eines Interviews: Das Böhm Soundlab Modularsystem von 1983.

Peter:

Hallo Manfred, kannst du uns ein paar Worte zum Böhm Soundlab sagen. Vielleicht etwas zur Entstehungsgeschichte oder zum Erscheinungsjahr?

Manfred Miersch:

Das Soundlab-System wurde 1983 nach Ideen und einem Konzept von Prof. Dr. Bernd Enders entwickelt, wobei die Schaltung von Oliver Kellogg stammt. Es entstand in einer Zusammenarbeit der Universität Osnabrück mit der Orgelfirma Böhm. Enders arbeitete seit 1981 an der Osnabrücker Uni. Die Module wurden in 1985 um ein „Digital Sound Memory“ ergänzt, ein spannungssteuerbarer Sampler von Dieter Doepfer mit 32 kB RAM bei 12 kHz Bandbreite. Das DSM-Modul hatte sogar einen Ausgang für den Commodore C64 und alle sonstigen Computer mit 8 Bit Parallel-Schnittstelle (User-Port).

Sollte jemand so ein DSM-Modul zu verkaufen haben, kann er sich bei mir melden, wie man auf den Fotos sieht, habe ich den Platz extra freigelassen …

Bereits in der Ausgabe vom Dezember 1985 wurde im Magazin KEYBOARDS ein als Bausatz erhältlicher MIDI-Expander der Firma Böhm getestet und besprochen. Ein weiteres Zeichen dafür, dass die Zeit der analogen monophonen oder duophonen und modularen oder halbmodularen Synthesizer vorerst vorbei war. Im Kleinanzeigenteil derartiger Magazine wurden Mitte der 1980er-Jahre regelmäßig analoge Synthesizer zu Preisen angeboten, die heute um mehrere Nullen und mit dem Euro-Symbol ergänzt werden müssen.

In den Rundfunkanstalten fand sich damals in irgendeiner Ecke im Regal immer mal ein ausgemusterter gepflegter EMS Synthi AKS und ein der Zukunft zugewandter freundlicher zuständiger Herr sagte dann: „Gib mir 100 Mark und nimm das Teil mit!“

Das Koffer-Soundlab war weit weniger verbreitet als der EMS Koffer-Synthesizer Synthi A/AKS und trotz des revolutionären DSM-Sampling-Moduls kein Verkaufserfolg. Im Internet kann man lesen, dass größere Teile der Produktion angeblich durch ein Feuer vernichtet worden seien. Ob das stimmt, kann sicherlich Bernd Enders sagen. Sein Buch „Die Klangwelt des Musiksynthesizers“ (siehe Foto) gehört, nebenbei gesagt, zum Besten, was es zum Thema gibt.

Peter:

Ich nehme an, das Böhm Soundlab ist entsprechend selten, oder?

Manfred Miersch:

In Matthias Beckers Buch „Synthesizer von gestern Vol. 2“ vom Februar 1995 kann man bereits lesen: „Es wurden nicht allzu viele Geräte hergestellt, so dass die Wahrscheinlichkeit, eines auf dem Gebrauchtmarkt zu finden, wohl recht gering sein dürfte.“ Und das also zu einer Zeit, als das Analog-Revival noch gar nicht ausgebrochen war.

Peter:

Wie kamst du zu diesem gut erhaltenen Exemplar?

Manfred Miersch:

Ein bei mir ganz in der Nähe wohnender Musiker hat es mir zu einem fairen Preis verkauft. Als wir uns bei mir trafen und er das Teil höchst vorsichtig abstellte, war klar, dass der Schwachpunkt das Kunststoffgehäuse ist. Die Plastik-Rahmenkonstruktion ist in Teilen zu dünn und wird wohl bei jedem noch vorhandenen Soundlab mehr oder weniger beschädigt sein. Auch bei meinem gibt es diverse Schadstellen. Dank Corona ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich bald mal die Zeit finden werde, diese Stellen vorsichtig zu restaurieren.

Nach einem Böhm Soundlab habe ich jahrelang gesucht. Nicht weil ich damals schon wusste, wie es klingt, sondern aus einem ziemlich albernen Grund: Ich wollte einerseits ein kompaktes tragbares analoges und vor allem original altes Modularsystem, das bei Flügen mitgenommen werden kann, und andererseits hatte ich keine Lust, bei Auftritten im Ausland mit dem üblichen Fernost-Equipment zu erscheinen (womit ich absolut nichts gegen meine Synthesizer von Roland, Korg oder Yamaha habe) oder mit neueren kompakten Geräten. Nein, ich dachte, als jemand der in Krautrock-Land aufgewachsen ist, wäre es passender und schicker, mit einem Gerät zu performen, auf dem der Name einer altehrwürdigen urdeutschen Orgelbaufirma prangt!

Einer Firma, der durch ihre Bausätze zudem das schön nerdige Image von exzessiver Elektronikbastelei anhängt.

Peter:

Was macht seinen Reiz aus?

Manfred Miersch:

An erster Stelle: Es klingt unglaublich gut, meines Erachtens nach besser als oben genannter EMS Synthesizer.

Durch die Spannungssteuerung fast aller Module bietet es viele Möglichkeiten, die erst lange Zeit später nach seiner Entstehungszeit dann im Eurorack-System auftauchten. Die Verwendung von ineinandersteckbaren Bananensteckern ist sehr praktisch und die derartigen Stecker und Kabel sind wesentlich robuster als die heute üblichen fragilen und anfälligen Mono-Miniklinkenkabel-Verbindungen.

Dann ist da eben auch noch der Joystick, der seinem Namen alle Ehre macht. Ich gebe diesbezüglich zu, dass die Chancen, international zum Keyboarder des Jahres gewählt zu werden, durch das, was ich in meinem Filmchen mit dem Soundlab mache, eher weiter gesunken sind.