Blue Box: Crumar BIT ONE, Bit 99, Bit 01, Analogsynthesizer

In Zeiten wie diesen muss man sich schon sehr nach der Decke strecken, um “gute” Analoge zu leistbaren Preisen am Gebrauchtmarkt ausfindig zu machen. Manche Kandidaten, wie etwa der ARP-2600, scheinen im Moment gänzlich von der Bildfläche verschwunden, und auch einen Memorymoog oder Jupiter-8 trifft man zunehmend seltener an. Das klingt nach dem idealen Zeitpunkt, um sich den kleinen, unscheinbaren – aber klanglich erstaunlich guten – Instrumenten zu widmen. Crumar alias BIT ONE bzw. BIT 99/01 gehören in diese Kategorie.

Vielleicht erhellt sich das Gemüt mancher “Ach ne, nicht C-r-u-m-a-r !!!”-Denker etwas auf, wenn der Name Mario Maggi fällt. Allen wohl bekannt als hoch geachteter “Vater” des Elka Synthex, hat Maggi auch die Crumar BIT-Serie entworfen. So wundert es auch nicht, wenn einige geniale Features wie der (Zufalls-) Stereo-Modus bei den BITs zu finden sind. Andere Dinge – wie z.B. den hohen qualitativen Standard der Synthex-Hardware – sucht man rund um die BITs hingegen vergeblich, auch das ist richtig.

Crumar alias BIT…

wollte das MIDI-Zeitalter in neuem Gewand beginnen. Zwar hatte der Crumar Spirit aus dem Jahre 1983 schon eine MIDI-Bohrung samt Beschriftung vorzuweisen, doch für MIDI selbst hat es dabei nicht gereicht. So gibt es auch keinen Crumar-Synth, der (werksmäßig) über besagte Schnittstelle verfügt. Mit Einführung der ersten MIDI-Keyboards änderte Crumar seinen (offiziellen) Namen in BIT (wohl, um im professionellen Musiker-Lager vom Orgel-/Multikeyboard-Image loszukommen). Daher auch BIT ONE, BIT 99 und BIT 01. Zuweilen können diese Instrumente auch andere Bezeichnungen tragen, wie etwa “Unique”, oder LEM, aber alles, was “klar und einfach” wäre, wäre ja nicht italienisch. Die Unique-Instrumente wurden unter besagter Bezeichnung in den USA verkauft… z.B. Unique DBE (E für Expander) = BIT 01. Und nachdem Crumar in den späten 80er Jahren zunächst von LEM aufgekauft (und dasselbige später von GEM alias GeneralMusic übernommen) wurde, produzierte man noch für einige Monate die BIT-Instrumente unter LEM-Namen weiter. So finden sich also eine Vielzahl von Namens-Bezeichnungen für ein- und dieselben Instrumente. Angefangen hat die Geschichte mit dem…

BIT ONE

Dieses erste Gerät der Serie entspricht grundsätzlich in Punkto Klangarchitektur allen weiteren BIT-Variationen. In Folge hat sich – neben wichtigen MIDI-Erweiterungen und ein paar anderen Details – klanglich nicht viel geändert. Der BIT ONE ist ein 6-stimmiger analoger Synthesizer auf DCO-Basis. Das 1984 auf den Markt gebrachte Instrument hat pro Stimme 2 DCOs, 2 LFOs, 1 VCF, 1 VCA sowie 2 ENVs vorzuweisen. Damit ist der BIT ONE (und, da wie gesagt kaum strukturelle Änderungen, auch die gesamte BIT-Familie) in etwa mit einem Roland Juno-60/-106, Roland JX-8P, Matrix-6, Siel Opera-6 / Kiwi, Korg DW-6000/-8000 gleichzusetzen. Natürlich nur “in etwa”. Von den umfassenden Modulationsmöglichkeiten eines Oberheim Matrix ausgehend wollen wir erst gar keinen Vergleich wagen, und auch die 16 Wellenformen eines DW-8000 können hier nicht “in ein Paket geworfen” werden. Doch die Richtung stimmt so ungefähr, und das ist nun jenes Umfeld, in dem Crumar alias BIT sich zur Mitte der 80er Jahre hin am Markt gegen ähnliche “hybride” oder “spät-analoge” Synthesizer durchsetzen musste.

Mit dem BIT ONE war zunächst kein Rennen zu gewinnen. Der Hasenfuß hieß “MIDI” und stellte den ersten BIT auf eine harte Probe. Das Instrument arbeitete ausschließich im Omni-On Mode (es wurden alle eingehenden Note-Daten empfangen – MIDI-Kanäle gab es, so weit mein Gedächtnis noch reicht, nicht…) und umfassende MIDI-Hänger sowie andere Kinderkrankheiten waren keine Seltenheit. Schon ein Jahr später – 1985 – kam der…

BIT 99

auf den Markt. Das Instrument verfügte über bessere MIDI-Möglichkeiten (und generell: zuverlässigeres MIDI), bot eine Sound-Chain Funktion und andere kleine Neuerungen. ZWEI schöne Sachen des BIT ONE wurden jedoch weggelassen: Der an der Frontplatte platzierte Fader zum Verstimmen (De-Tuning) von DCO 2 sowie der Noise-Fader mussten dem Drehregler zum Einstellen der Velocity-Empfindlichkeit weichen.