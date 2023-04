Velvet Box: Eminent Solina String Ensemble (1974)

Die Jean-Michel Jarre String-Orgel

Da Behringer kurz davorsteht, seinen Clone auszuliefern, lohnt es sich, noch einmal einen genaueren Blick auf das Original zu werfen: das Solina String Ensemble von Eminent

ANZEIGE

Die Geschichte zum Solina String Ensemble

Wer 1975 das neue Album von Pink Floyd auflegte, wurde gleich zu Anfang mit einer spacigen Elegie in g-Moll belohnt. Der Sound wurde dadurch recht schnell sehr bekannt. Anfang der 70er-Jahre war die Zeit der großen Keyboardburgen und diese brachten monophone Sounds hervor. Polyphone Sounds waren im Allgemeinen dem Mellotron vorbehalten. Dieses hatte aber, angefangen mit dem hohen Gewicht, diverse Nachteile.

Die Firma Eminent in den Niederlanden stellte elektronische Orgeln her, im damals üblichen Möbelformat. Bekannt dabei wurde das Modell 310U, das von 1972 bis 1984 in zwei Versionen erschien. Darin enthalten war ein Streicherklang, der in den Fußlagen 8“ und 4“ angeboten wurde. Er wurde durch leicht gegeneinander verstimmte Sägezahnschwingungen in Frequenzteilerschaltung erzeugt, die durch einen Ensembleeffekt geschickt (bestehend aus drei analogen Delays, die durch zwei LFOs moduliert werden, auch gerne als „Tri-Chorus“ bezeichnet) wurden. Ergebnis war ein Sound, der für die nächsten Jahre oft von vielen Herstellern versucht wurde zu kopieren und der für diese Zeit sehr prägend werdend sollte. Prominentester Nutzer der Orgel war und ist Jean-Michel Jarre, der das Instrument intensiv auf den Alben Oxygène und Equinoxe einsetzte. In dem Video „Oxygène live in your living room“ ist das gut zu sehen und zu hören.

Aufgrund großer Nachfrage brachte Eminent ab 1974 dann das Streichermanual der Orgel als eben Solina String Ensemble heraus. Endlich gab es ein tragbareres Instrument mit eben diesem Sound und es wurde führend in diesem Markt. Die Firma ARP brachte die bei Eminent gefertigten Instrumente mit einem Aufkleber versehen in den USA bis 1976 heraus, bis es von einer Eigenentwicklung, dem ARP Omni, abgelöst wurde.

ARP oder Eminent?

Oft wird deswegen das Instrument allgemein als ARP Solina String Ensemble bezeichnet, obwohl es original von Eminent ist. Es gibt noch ab 1975 einen in wenigen Exemplaren (unter hundert) hergestellten ARP Solina String Synthesizer, der in das Stringsensemble einen Monosynthesizer integrierte. Dieser wurde aber kein Erfolg.

Die Solina Strings wurden viel in Discomusik und auch von vielen bekannten Künstlern (z. B. David Bowie, Tangerine Dream, Air etc.) eingesetzt und ist oft durch seinen schimmernden seidigen Klang unterscheidbar. Ab Mitte der Siebziger gab es dann einen regelrechten Boom der Stringensembles, so dass es diese von allerlei namhaften, wie auch inzwischen unbekannten Firmen gab. Beispielhaft seien hier Roland RS-202, Korg PE-2000, Crumar Performer und Logan Strings genannt, aber es gibt unzählige. Gegen 1980 neigte sich dann langsam diese Ära dem Ende zu, da die aufkommenden polyphonen Synthesizer mit Speichermöglichkeiten (z. B. Sequential Prophet-5 und Roland Jupiter-4) die Stringensembles im wahrsten Sinne des Wortes „alt“ aussehen ließen. Inzwischen sind sie wieder gesucht, vor allem das Solina, was ja auch das Behringer-Exemplar erklärt. Jedenfalls steigen die Preise für die Originale, wie bei vielen Vintage-Geräten. Waldorf hatte inzwischen mit dem Streichfett und dem STVC allgemeine digitale Exemplare herausgebracht, die aber klangmäßig nicht wirklich an die Originale heranreichen.

ANZEIGE

Verschiedene Versionen der Solina Strings

Es gibt insgesamt vier Versionen des Solinas über die Jahre, die erste, erkennbar an dem fehlenden Ensembleschalter an der rechten Seite, der erst mit der Version zwei eingeführt wurde. In der dritten Version bekam dann das Ensemble einen Stereoausgang, es kamen Expressionpedal-Eingänge und Trigger- und Gate-Ausgänge dazu, in der vierten und letzten Version gab es Leuchtdioden an den Tastern und es wurden leichtere Materialien verwendet.

Das Solina String Ensemble in der Praxis

Schauen wir uns nun das Instrument genauer an. Als Beispiel dient hier meins aus der zweiten Serie.

Zuerst fällt die stabile Wuchtigkeit auf, umgeben von einem furnierten Gehäuse. Die 4-oktavige Tastatur ist nicht anschlagdynamisch, aber zu einem gewissen Grade splitbar. Für die unteren zwei Oktaven gibt es einen monophonen Basssound in zwei mischbaren Fußlagen (Contrabass, Cello), der einen eigenen Volume-Regler hat, für das ganze Manual gibt es dann zwei mischbare Fußlagen mit zwei unterschiedlichen Charakteristiken (Viola, Violin, Trumpet, Horn). Die Bezeichnungen sind natürlich nur als Annäherung zu verstehen.

Es gibt noch zwei Regler für die Hüllkurve. „Crescendo“ ist eine Art Attack, aber nicht in der Art des langsamen Anstiegs, sondern eher eines „gepressten“ Einschwingverhaltens. Der Regler „Sustain Length“ erklärt sich dagegen von selbst. Abgerundet wird das Ganze mit einem allgemeinen Volume-Regler, einem Regler zur Feinstimmung und dem Ensemble an/aus Schalter.

Die Tastatur spielt sich gut, auch nach all den Jahren habe ich keine mechanische Ermüdung feststellen können. Typische Problembereiche sind aber natürlich die internen Bauteile, die mit der Zeit nachlassen. Bei meinem Exemplar gab es einmal einen besonderen Effekt: Es knallte und eine Rauchwolke entwickelte sich. Da war was im Netzteil durchgeschmort, was aber zum Glück gut reparierbar war. Nach Öffnen des Instruments kam bei mir das Servicemanual zum Vorschein. Eine willkommene Dreingabe. Ein weiterer Problembereich ist das Gehäuse. Mit der Zeit geht mal eine Ecke ab oder es gibt Kratzer. Das ist bei einigen Gebrauchtexemplaren zu sehen.

Das wichtigste Manko sollte natürlich auch nicht verschwiegen werden: Da der Sound durch Frequenzteilung erreicht wird, hat man nicht einen vollpolyphonen Sound, wie bei oben erwähnten Synthesizern. Die Spielweise muss also entsprechend angepasst werden, um gute Ergebnisse zu erzielen. Hilfreich kann hier auch ein gutes Reverb sein, dann fallen die immer wieder neu angespielten Hüllkurven nicht so auf. Das Solina hat ja nur die eine. Die Diskussion „paraphon“ versus „polyphon“ will ich hier lieber nicht führen, da es keine einheitliche Begrifflichkeit gibt.

Klangbeispiele zum Solina String Ensemble

Zuerst eine Mischung der polyphonen Sounds mit Ensemble, …

… dann ohne Ensemble (erst am Schluss wieder eingeschaltet), wie gut zu bemerken, ist ein Großteil des charakteristischen Sounds durch den Ensemble-Effekt bedingt. Es gibt so einige Nachbauten davon.

Im nächsten Beispiel gibt es den Basssound zu hören, erst ohne, dann mit Ensemble.

Dann, in Anspielung auf Jean-Michel Jarre und auch im Hinblick auf den Behringer-Clone ist das Solina mit einem Small Stone Effekt zu hören. Da mein Exemplar von Electro Harmonix leider nicht funktioniert, habe ich das Sovtek-Modell benutzt.

Im letzten Beispiel gibt’s ein kurzes Pink Floyd Zitat zu hören. Mangels Minimoog habe ich einen Micromoog (Bassdrone und Effektsounds) und einen Opus 3 (Leadsound) eingesetzt.