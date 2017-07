Blue Box: Moog Opus 3, Multikeyboard

Das kennt man aus manchen Familien – einige Mitglieder haben einen schwereren Stand als andere. Für den Moog Opus 3 gilt das ganz sicher. Unter den polyphonen Moogs nimmt er die undankbare Rolle „piggy in the middle“ ein.

Als er 1980 das Licht der Welt erblickte, dürfte kaum einer in ihm den rechtmäßigen Nachfolger des ehrwürdigen Polymoogs gesehen haben, von dem gerade die letzten Exemplare an die Musikhäuser geliefert wurden. Und schon zwei Jahre später zeigte der kraftstrotzende Memorymoog sein strammes Sixpack (eigentlich ein 18-Pack). Er schien den Wunschtraum der Moog-Jüngerschaft zu erfüllen, wonach ein polyphoner Moog eigentlich nur ein mehrstimmiger Minimoog sein konnte.

Nach drei Jahren weg vom Fenster

Und da stand nun der Moog Opus 3 abgeschlagen in der Ecke der Multikeyboards zwischen Crumar Performers, Korg Deltas, der Yamaha SK-Serie und den letzten Exemplaren des ARP Omni Mark II. Aber auf dem Omni hatte zumindest Joy Division „Love will tear us apart“ gespielt. Mit dem Moog Opus 3 verbindet sich meines Wissens kein solch emblematischer Song. Nach nur drei Jahren Produktionszeit verschwand er wieder aus dem Moog Programm. Kein Wunder, denn spätestens als 1981 mit dem Korg Polysix erstmalig ein erschwinglicher, programmierbarer Poly-Synthesizer auf den Markt kam, wurde es ohnehin eng für die Multikeyboards.

Trotzdem lohnt es sich, den Moog Opus 3 näher in Augenschein zu nehmen. Denn zum einen hat er ein waschechtes Moog Filter unter der Haube, eines der fettesten, das je verbaut wurde. Keine näselnde Resonatorbank wie der Polymoog (der natürlich absolut großartig klingen kann; ich liebe „Cars“). Der Opus besitzt außerdem Stereoausgänge – die drei Instrumente Streicher, Orgel und Bläser können beliebig im Panorama verteilt werden. Und es gibt noch einen dritten Grund …

Ein berühmter Vater

Als Mastermind steckt hinter dem Opus Herbert Deutsch, der mit Robert Moog den ersten Moog Synthesizer entwickelt hatte. Er wollte – wie er im Moog Forum zitiert wird – „die Möglichkeiten kommerzieller Streichensembles von ARP, Roland, Korg und Yamaha erweitern“. Dass der Opus ihm am Herzen lag, sieht man an dem liebevoll geschriebenen Handbuch, das er selbst verfasst hat. Dort macht er den Anspruch deutlich, mehr als nur ein weiteres Multikeyboard abzuliefern: „It is a complex and widely variable polyphonic synthesizer which happens also to produce standard ensemble sounds very easily.“