Blue Box: Moog, Polymoog, polyphoner analoger Synthesizer

Danke für Deinen ausführlichen Kommentar. Das Internet macht einem heutzutage die Recherche ja relativ leicht. Man lädt sich einfach das Service-Manual (175 MB) zum Polymoog herunter, das früher nur den Service-Technikern vorbehalten war, und verfügt damit über detaillierte Informationen aus erster Hand. Ich habe mir mal die Arbeit gemacht und aus den insgesamt fast 300 Seiten (!) die besprochenen Abschnitte in einer kleinen 4-seitigen PDF-Datei (280 kB) aufbereitet, die nun jeder von meiner Website herunterladen kann:

http://www.....ecrets.pdf

Wie man daraus ersehen kann, verfügen die 8 Presets über eigene Filterboards. Inwieweit sich da manipulierend eingreifen lässt, müsste ein versierter Techniker herausfinden. Jedenfalls dürfte insgesamt jetzt jedem klar sein, wie die Polymoog-Klangerzeugung tatsächlich aufgebaut ist. Das Fachmagazin Sound-On-Sound brachte es bereits 1998 in seinem Polymoog-Test auf den Punkt:

„The character of each Mode was defined by dedicated chips containing 142 circuits, that Moog described as „Articulators“. These were the 71 amplifiers and 71 filters that shaped the sound generated by the oscillators and thus defined the fundamental timbre of the sound. As a result, the Polymoog offered independent velocity sensitivities, amplitude articulations, and timbral responses for every key, making it genuinely polyphonic in its Preset mode. You had no control over the filter Articulators, but you could bypass them by reducing the gain of the Mode output to zero, and raising the gain of the ‚Direct‘ output. This allowed you to discover — for example — the nature of the high-pass filter in the Harpsichord mode, or the low-pass filtering of the Piano mode.“