Blue Box: Oberheim Matrix-12 polyphoner Analogsynthesizer

Das Matrix-Modulationsmonster

Für all jene, die dachten, wir hätten den Vintage-Samstag versäumt, hier nun wegen der NAMM-Reportagen bewusst verspätet, ein hoch interessanter Zweiteiler aus unserem BLUE BOX-Artikel-Archiv. Beide Artikel wurden umfangreich überarbeitet und mit neuem Bildmaterial versehen.

Vorwort

Mic Irmer, alias Moogulator, schuf uns 2013 mit dem nun folgenden Zweiteiler zum Oberheim Matrix-12 einen wahren Meilenstein unserer BLUE BOX-Serie. Wir haben diesen wunderschönen Artikel nun aus den Tiefen unseres Archivs geholt, überarbeitet und mit neuen Bildern versehen. Wir wünschen angenehmen Sound- und Lesegenuss. An dieser Stelle noch ein dickes Dankeschön an Richard Lawson von RLMusic, der uns einen Großteil der Bilder zur Verfügung gestellt hat.

Eure Vintage-Redaktion

Ein geschichtlicher Rückblick auf den Matrix-12

Oberheim war seit Ende der 70er Jahre die angesagte Firma für wirklich teure Synthesizer mit hochwertigem Klang ohne Kompromisse. Teuer bedeutet in etwa, den Preis eines Kleinwagens (12.000 DM) in Kauf zu nehmen.

Der Oberheim Matrix-12 war der erste dieses Namens und brachte 1985 eine Technik unter die Musiker, die bisher noch absolut neu war, nämlich die Modulationsmatrix. Technisch ist der Matrix-12 sehr weitgehend eine Verdopplung des Oberheim Xpanders, der im Jahr zuvor, 1984, seine Heizfäden warm laufen lassen durfte und gegenüber einem JX-Synthesizer aus gleicher Zeit extrem flexibel ist, aber auch den großen DX7 als Konkurrenz hatte.

Bei Oberheim brach eine neue Zeit an, genau wie bei Moog. Der Matrix wurde später in Japan weiter gebaut. Entwickelt wurde er von einem Team, nicht ganz so primär von seinem Namensgeber. Auch der Memorymoog wurde so ins Leben gerufen. Die Musiker wollten nun polyphone Synthesizer. Der Prophet-5 war bereits seit 7 Jahren bekannt – Monophonie galt als etwas von gestern und analog war auch nicht mehr sehr en vogue. Die Käufer waren eher die engagierten Studios. Es gab Synthesizer wie den Jupiter-8 und den DX7 oder Hi-End Sampler wie den Emulator II oder die Produktionsmaschine Synclavier. Preislich liegt der Matrix zwischen diesen. Technisch war es eher ein „mehr“ als ein „überhaupt möglich“. Das war die Zeit der Tonträger. Studiobesitzer war der Traum aller Musiker und Synthpop wurde jetzt sogar einem normalen Publikum zugänglich – Depeche Mode feierten diese Art Instrumente zwischen ihren großen Alben Construction Time Again und dem bald kommenden Album Black Celebration.

Man zeigte sich auch sonst jetzt gern mit Synthesizern. Der DX7 war definitiv der technisch Innovativere, neuere mit „dem neuen Sound“ und Sampler wurden jetzt langsam bezahlbar. „Bezahlbar“ lag im vierstelligen Rahmen (DM 3000 bis 4000), während Homerecording und MIDI-Studios aufkamen, da MIDI nun 2 Jahre bereits existierte. Es gab auch schon die günstigen Polyphonen wie den Korg Poly-61 und Polysix oder den Prophet-600. Sogar Akai und neue Vertreter wie Elka versuchten es mit der AX-Serie und dem Synthex mit analoger Technik. Die digitale Revolution begann schon 1-2 Jahre danach im großen Stil, was vielen Herstellern das Ende bereitete. Der Matrix-12 war der letzte richtige Oberheim. Gibson brachte unter dem Namen den günstigern Matrix-6 und 1000. Sie alle lagen bei einem Bruchteil des Preises. So war es notwendig, wirklich teuere Synthesizer mit besonderen Möglichkeiten auszustatten. Die Analogwelle war erst in den späten Neunzigern wieder stark genug, um Interessenten anzulocken – in einer kleineren Zahl und mit weniger finanziellem Einsatz. Was war also besonders?

Die Modulationsmatrix mit 20 Einträgen – als „quasimodular“ angeboten.

12 Stimmen – für einen Analogen sehr viel (6-8 war üblich).

Multimodefilter mit ungewöhnlichen Filtertypen.

aufwendiges Modulationsarsenal

teurer Sound

Grobe Struktur des Oberheim Matrix-12

2 Oszillatoren mit FM-Möglichkeit und Sync, echte VCOs

Filter mit 15 verschieden geschalteten Filtertypen

20-fache Modulationsmatrix und Namensgeber derselben

5 Hüllkurven, DADSR

5 LFOs, zusätzlicher Hauptvibrato LFO

4 Ramps

3 Tracking Generatoren

Zunächst bildete sich ein Team (die Namen kann man sogar auf dem Display abrufen), welches den Matrix und zuvor den Xpander konzipierte. Alles sprach von Computern – hier wurde ein recht mächtiger „Computer“ eingebaut, der all diese vielen Quellen-Baugruppen erzeugt. 5 DADSR-Hüllkurven, 5 LFOs, 4 Minihüllkurven (Ramp), ein Verzögerungsmodul (LAG) und 3 Tracking-Generatoren. Es sind sogar mehrere Prozessoren. Bisher verteilte man die Stimmen per Computer und speicherte Sounds und auch einige Vorgänger hatten bereits Modulationsquellen per „Software“ hergestellt. Nur nicht so viele. Viele damalige und heutige Analogsynthesizer hatten schon früh Hüllkurven „mit Software-Hintergrund“. Heute sind Hersteller wie Dave Smith ebenfalls dazu übergegangen, auch Oszillatoren (Prophet-12) digital zu bauen oder mehr hybride Technik einzusetzen (wie Waldorf). Oszillatoren sind beim Matrix-12 jedoch noch komplett analog. Es handelt sich sogar um VCOs, nicht um DCOs wie im späteren Modell Matrix-6. Diese werden digital gesteuert, sind aber trotzdem analog (das wird gern falsch wiedergegeben). Hier jedoch werden sie noch analog gesteuert, weshalb der Xpander sogar noch CV-Eingänge hatte. Das ist leider im Matrix nicht mehr möglich.

Die Technik im Oberheim Matrix-12

Der Matrix-12 ist faktisch ein doppelter Xpander mit Tastatur, jedoch hat er einige Neuerungen und Unterschiede. Er hat normalerweise keine Einzelausgänge, er hat keine CV-Eingänge mehr pro Stimme und er hat 6 MIDI-Zonen statt 3. Diese Zonen lassen einen eigenen MIDI-Kanal, Spielbereich und Panoramaposition sowie Transposition zu. Außerdem gibt es wohl kaum einen Synthesizer, der so viele Stimmenzuweisungsangebote hat. Für analoge Synthesizer ist das wichtig, ob die Stimmen rotierend oder nach bestimmten Kriterien immer verschiedenen Tasten zugeordnet werden. Dazu gehört natürlich auch das Abspielen aller Stimmen (Unisono), nur kann man hier genau vorgeben, wie viele Stimmen was genau tun. Durch geschicktes Anordnen lässt sich sogar ein kleiner Sequenzverlauf aufbauen. Es gibt zudem auch Stimmroutinen im Master-Menü, die beim Kauf einmal durchgeprüft werden sollten (überall wird dann PASSED stehen).

Außerdem kann die Funktion jeder LED und Stimme getestet werden. Auch alle 12 Stimmen und Resonanzen können justiert werden. Das ist besonders bei starken Temperatur- oder Feuchtigkeitsunterschieden zu wiederholen. Heutige Analoge stimmen sich in der Regel unauffällig nebenbei oder arbeiten generell anders oder sind bereits hybrid. Im Oberheim arbeiten vorrangig die berühmten Curtis Chips. Das Panorama wird fest eingestellt, da es über einen Multiplexer gesteuert wird, weshalb man es noch nicht ohne Geräusche im Betrieb verändern konnte. Beim Matrix-6 war das bereits anders. Der Matrix-6 und 1000 hat allerdings viel weniger Modulationsquellen und hat weiter integrierte Curtis-Bauteile mit mehr als nur einer Baugruppe pro Chip. Im Matrix-12 verbaut wurden Chips mit jeweils genau 4 Filtern – sie sind allesamt Tiefpass-Filter, welche je einpolig (4×6 = 24 dB pro Oktave) sind. Durch Phasentricks und entsprechender Verschaltung erreichte man genialerweise alle Typen und Kombinationen: Tief-, Hoch-, Bandpass, Notch aber auch Phasenschieber (=„Allpässe“) sowie Kombinationen dieser Typen, auch Exotisches wie 2pol-Notch und 1pol-Phasenschieber Kombinationen. Generell und speziell diese Phasen-Typen sind bis heute recht einmalig im Klang. Die Bedienung erfolgt über drei sehr angenehm wirkende grüne Displays. Was der Matrix nicht hat, ist einen Arpeggiator. Schade.

Die Klangerzeugung

Zwei Oszillatoren liefern maximal gleichzeitig Puls, Sägezahn und Dreieck. Zuschaltbar ist auch weißes Rauschen als Quelle im zweiten Oszillator. Unabhängig können sie vom zusätzlichen Vibrato-LFO moduliert werden oder von der Keyboard-Steuerung abgetrennt werden, um fest auf einer Tonhöhe zu bleiben (für FM- oder Drumsounds). Natürlich gibt es auch eine harte Synchronisation zwischen den Oszillatoren, die sagenhaft klingt. Sehr feine Dreieck-Syncs und auf den Punkt gebrachte Schneidezähne hat man ihm mitgegeben. 63 Halbtöne können die beiden VCOs voneinander trennen und getrennt gemischt werden. Die Pulsbreitenmodulation ist ebenfalls jeweils unabhängig pro VCO möglich. Auch das Portamento wird getrennt pro Oszillator aktiviert. So kann auch nur ein Oszillator allein gleiten, der andere jedoch nicht. Dies bringt gerade für Sync- und FM Sounds interessante Ergebnisse im Moment des Legato-Spiels (gehalten). Ein schneidender Effekt beim Ziehen über mehrere Töne hinweg ist dann hörbar, während normales Spiel ohne „Sync“ bleibt. Ein eher seltenes Merkmal.

Die Oszillatoren und das Filter können vom zweiten Oszillator moduliert werden. Damit ist Filter-FM und auch Oszillator-FM möglich (FM = Frequenzmodulation = schnelle Modulation durch einen Oszillator anstatt eines LFOs). Dies sind die experimentelleren und metallischen Sounds mit hohem Wiedererkennungswert und so in die Synthesizer-Geschichte eingegangen. Zu bedenken ist, dass die Dreieckschwingung für die Frequenzmodulation als Quelle verwendbar wird – unabhängig von der Schwingungsformwahl! Diese Wahl ist gut, denn diese hat den kleinsten Obertonanteil, aber es ändert auch nichts den FM-Ergebnissen, wenn die Schwingungstypen geändert werden.

Wer generell einmal Filter-FM ausprobieren möchte, sollte dies mit starken Resonanzwerten tun. Der große Vorteil gegenüber anderen Synthesizern ist, dass FM über den kompletten Tastenumfang gleich ist und somit tonal spielbar bleibt. Damit ist diese Abteilung nicht nur für das Erzeugen von ein wenig Dreck oder Glockenspeck. Das konnte auch der 16 Jahre jüngere Andromeda noch nicht. Selbstverständlich handelt es sich um lineare FM, um sie überhaupt gezielt steuern zu können.

Die Filter sind sicher die weichsten und schönsten, die je in einem Synthesizer gefunden werden konnten. Außerdem dünnt das Filter bei hohen Resonanzwerten nicht aus. Das ist zwar „mathematisch“ nicht ganz korrekt, aber bei vielen Musikern sehr beliebt, da der Bass auch ein Bass bleibt, wenn die Resonanz hochgedreht wird.

Interessanterweise ist der Klang und auch das Ausdünnungsverhalten auch bei technisch auf den exakt gleichen CEM-Chip aufgebauten Filtern nicht identisch. Andere Hersteller haben sogar erstaunlich „kalt“ klingende Beschaltungen gebaut. Und viele davon bieten nicht annähernd die Vielfalt der Filtertypen. Die möglichen Kombinationen der Filtertypen und Flankensteilheiten sind diese:

Tief- und Hochpässe (1-4 Pol, 1-3 beim Hochpass)

Bandpass (2 & 4 Pol)

Notch (2 Pol)

Allpass/Phasenschieber (3 Pol)

und Kombinationen aus:

und Kombinationen aus: Hochpass (2-3 Pol) und Tiefpass (1 Pol)

Notch (2 Pol) + Tiefpass (1 Pol)

Phasenschieber (3 Pol) mit Tiefpass (1 Pol)

1 Pol entspricht jeweils 6 dB pro Oktave Filterwirkung, welche weniger stark filtern, aber unverbrauchter klingen. Phasenschieber sind faktisch ohne Filterwirkung (deshalb Allpass), sie eigenen sich für Pads und Texturen und verändern lediglich die Phasenlagen der Sounds. Dennoch hat auch hier die Resonanz eine deutlich betonende Wirkung und ist in Zusammenarbeit mit FM zu sehr schönen und weichen Flächen zu überreden.

Zu jener Zeit wollte man den Klang gern unverzerrt, klar und hochwertig genießen. Das ist schwerer als hart und böse. Heute sind viele Synthesizer mit Sättigungsabteilungen versehen.

Eine Besonderheit des Filters ist, dass die Resonanz bei 63 (dem Maximum) in die Eigenresonanz geht, bei 62 jedoch ein relativ großer Schritt zu dieser besteht. Natürlich ist die Resonanz modulierbar, wie das meiste in diesem System. Dennoch ist das Filter sonst sehr gut skaliert wie ein einziger Sweet-Spot. Alle Einstellungen klingen immer gut und die Filterfärbung ist bereits bei niedrigen Resonanzwerten zu hören und damit sehr gut genutzt. Die Auflösung der meisten Parameter ist in 100-127 Schritten gegeben.

Modulationskonzept

Alle Quellen wie LFOs oder Hüllkurven haben einen eigenen Pegel (Amp). Heute haben die meisten Synthesizer ihre Modulationsquellen als nicht regelbar aufgebaut. Ihr Einfluss wirkt erst am Ziel über die Matrix eingestellt. Anders ist es hier. Jeder LFO, jede Hüllkurve hat einen Pegel, der auch modulierbar ist. Der große Vorteil dieses Konzeptes ist, dass Kombinationen von verschiedenen Quellen aufeinander wirken können oder dass eine Hüllkurve sehr schnell und einfach beispielsweise über die Anschlagdynamik steuerbar gemacht werden kann. Man benötigt keine Elemente, die solche Verknüpfungen erledigen. Die besondere Magie liegt jedoch in der Kombination mehrerer Quellen wie etwa einem LFO und einer Hüllkurve. Ein LFO soll durch eine Hüllkurve gesteuert werden, jedoch soll er auch verstummen, wenn die Hüllkurve durchlaufen ist. Mit dem zuvor beschriebenen Konzept ist das kein Problem. Mit anderen benötigt man Verknüpfungsoperatoren oder einen Sideschain-Eingang.

Neben diesem Grundprinzip muss man noch wissen, wie die Modulationen erstellt werden. Jeder Parameter kann über einen Taster erreicht werden – das geschieht durch einfaches Drücken eines Tasters, denn alle Parameter sind in Gruppen eingeteilt wie Filter, VCOs etc. Drückt man diesen Modulationstaster, bekommt man statt der Parameternamen die maximal 6 Modulationsquellen zu sehen, die genau diesen Parameter modulieren sollen mit ihrer Intensität (neg/pos). Ist ein Parameter durch mindestens eine Quelle moduliert, so wird das durch einen Punkt angezeigt, sodass man nicht in jeden Eintrag hineinsehen muss, um festzustellen, ob er gerade moduliert wird oder nicht. Die Quelle selbst wird über eine Reihe Taster am oberen Rand bestimmt.

Hier findet man auch die einfachen Quellen wie Anschlagdynamik, Aftertouch und Controller und die schon erwähnten Hüllkurven, LFOs etc.

Die 5 gleichzeitig nutzbaren freien MIDI-Controller kann man in einem Hauptbereich vordefinieren. Es sind aus heutiger Sicht nicht allzu viele, aber sie reichen aus. Darüber hinaus kann jeder Parameter per SysEx-MIDI-Befehl in Echtzeit aufgezeichnet werden. Für jede Modulationsverbindung kann noch eine absichtliche Quantisierung (grobe Stufenrasterung) aktiviert werden. Dies ist die „alte“ Darstellung so wie im Xpander. Neu hinzu kommt jedoch eine Liste von bis zu 20 Verbindungen dieser Art im Menü für die Festlegung des Soundnamens, genannt Die Matrix! Hier sieht man fein Quellen, Ziele und Intensität. Etwas, was selbst weniger Kundige in aktuellen Synthesizern sicher schon gefunden haben, hier ist der historische Ursprung und dies war eine technisch bahnbrechende Leistung von Oberheim bis heute.

Die Übersicht ist hier sicher gegeben, das Steuern von Parametern direkt an der Quelle hat jedoch den Vorteil, fließender arbeiten zu können, ohne immer in einen „Plan“ zu gucken und sich durch die einzelnen Modulationseinträge zu scrollen – aber hier gibt es ja beides! Country UND Western! Macht man eine Verbindung auf diese oder jene Weise, ist das für den Synthesizer egal. Es gibt maximal 20 Verbindungen und wenn diese verbraucht sind, war es das. Das zeigt das Display auch entsprechend an. Das ist relativ viel. Auch für heutige Verhältnisse. Durch die oben geschilderte Technik, dass jede Modulationsquelle selbst einen Pegel hat, lassen sich Modulationsverbindungen einsparen oder ungewöhnliche Modulationsverbindungen herstellen. Es gibt heute aber teilweise Hersteller, die diese Möglichkeit wieder einführen.

Zum Abschluss sei noch gesagt, dass alle Oberheims Release-Velocity beherrschen. Sie messen nicht nur die Anschlagsgeschwindigkeit, sondern auch die Loslassgeschwindigkeit. Nur wenige nutzen diese, aber sie ist vorhanden und relativ selten zu finden.