Blue Box: PPG Wave Computer 360 Synthesizer (1979)

Wolfgang Palms epochaler Wavetable Synthesizer

Hätte der PPG Wave Computer 360 am Anfang der AMAZONA.de-Reihe über Vintage-Synthesizer gestanden und nicht der PPG Wave 2.2 – die Serie hätte Grey Box heißen müssen und nicht Blue Box. Allerdings besitzt der 1979 von Wolfgang Palm vorgestellte Wave Computer 360 einen ziemlichen Exotenstatus, was ihn von seinen Nachfolgern im ikonischen blauen Gewand klar abhebt. Ganze 40 Stück sollen gebaut worden sein. Nach dem bereits 1978 erschienenen Synclavier I ist der Wave Computer der zweite kommerziell erhältliche polyphone Digital-Synthesizer. Und wohl der erste, der in „größerer“ Serie hergestellt wurde. Und so kommt ihm ein ganz besonderer Stellenwert zu. „Die Synthesizer-Neuzeit fing an mit dem PPG Wavecomputer 360“, schreibt Bernhard Lösener in Sound and Recording.

Mehr noch: Wolfgang Palm machte sich damals bereits Gedanken über ein analoges Interface für ein digitales Instrument. Über elf Schieberegler lassen sich wichtige Funktionen des Synthesizers in Echtzeit steuern. Dazu kommt eine digitale Steuereinheit auf der rechten Seite des Wave Computers, die durch drei einfache LED-Displays unterstützt wird.

PPG Wave Computer 360 – ein polyphoner Digital-Synthesizer vor dem DX7

Erst 1983 – also vier Jahre nach dem Wave Computer – kam Yamahas DX7 auf den Markt. Der DX7 leitete den Siegeszug der Digitaltechnologie ein. Das lag nicht nur an der großen klanglichen Bandbreite der Frequenzmodulation mit zuckersüßen E-Pianos, drahtigen E-Bässen und realistischen Pluck-Sounds, sondern auch am relativ moderaten Preis. Die Klangpalette der PPG-Instrumente dagegen war viel spezieller und die Verkaufspreise ähnlich hoch wie bei den großen Analog-Polysynthesizern. Der Wave Computer lag knapp unter 9.000,- DM, der PPG Wave 2 kostete mit Sequencer um die 12.000,- DM und der letzte aus der Reihe – der PPG Wave 2.3 – wurde 1985 für reichlich 14.000,- DM angeboten. Das musste umso mehr ins Auge fallen, als diese Instrumente ja Made in Germany waren. Anders als die polyphonen Schlachtschiffe von Oberheim und Sequential Circuits mussten sie nicht aus den USA importiert werden. Auch der vielzitierte Dollarwechselkurs spielte keine Rolle.

Heute gehören Wolfgang Palms Wavetable-Synthesizer mit zu den am teuersten gehandelten Vintage-Instrumenten überhaupt. Die (übrigens sehr gelungene) Hommage von Groove Synthesis mit dem 3rd Wave beweist, dass das Konzept immer noch überzeugt. Ende der 70er-Jahre aber war der Ansatz von Wolfgang Palm schlicht revolutionär und sorgte dafür, dass „der Markenname PPG…in einem Atemzug mit solch ehrfuchteinflößenden Namen wie Moog, ARP, Oberheim, Sequential oder Fairlight genannt“ wurde. (Matthias Becker, Synthesizer von Gestern, Bd. 1, Augsburg 1990, S. 104)

PPG Wave Computer 360: Ein völlig neuartiges Prinzip der Klangerzeugung

Wolfgang Palm stellt in der Bedienungsanleitung zum PPG Wave Computer 360 gleich im ersten Satz klar: „Der PPG Wave-Computer arbeitet nach einem völlig anderen und neuartigen Prinzip der Klangerzeugung, als herkömmliche Synthesizer.“ Egal ob Moog, Oberheim, Roland oder jeder beliebige andere Analogsynthesizer – all diese Instrumente nutzten damals die subtraktive Synthese zur Klangformung. Dabei wird der Obertongehalt und somit die Klangfarbe der uns vertrauten Schwingungsformen wie Sägezahn, Rechteck und Dreieck durch ein spannungsgesteuertes Filter verändert. Und auch wenn wir zum Tiefpassfilter noch Band- und Hochpassfilter dazupacken und mit Ringmodulatoren, Hard-Sync und Crossmodulation die Klangmöglichkeiten nach Kräften erweitern, irgendwann sind die Möglichkeiten der subtraktiven Synthese dann doch erschöpft. Anders beim Wave Computer: Dieser benötigt laut PPG-Manual keine analogen Filter, denn er kann „jede beliebige Wellenform direkt erzeugen“. Und weil die Berechnung dieser Wellenformen mittels eines Mikroprozessors erfolgt, erklärt sich auch der Name Wave Computer. Eine epochale Neuerung.

Herzstück des PPG Wave Computers 360 ist der 1974 von Motorola auf den Markt gebrachte Mikroprozessor 6800. Der 8-Bit-Prozessor brachte eine Leistung von etwa 2 MHz und sein 16 Bit Adressbus ermöglichte 64 KB direkten Speicherzugriff: „Damals war das ein Spitzenprodukt und ähnelte sehr dem, was Intel in seinem Prozessor 8080 implementierte“, ist auf der Website von Rochester Elektronics zu lesen. Die Nachfrage nach dem 50 Jahre altem Motorola 6800 ist so groß, dass Rochester Electronics den Chip wieder herstellt.

Wolfgang Palm wollte einen Oszillator kreieren, der in der Lage ist, dynamisch seine Schwingungsform zu verändern, um damit jeden erdenklichen Klang zu produzieren. Dabei stand er allerdings vor einem Problem: Woher sollte er die Schwingungsformen nehmen? Sägezahn, Rechteck und Dreieck sowie einige abstrakte Klänge hatte er relativ schnell beisammen. „Aber ich wollte auch Bläser und Streicher realisieren“, schreibt Palm in seiner PPG-Story. „Da kam mir mein Studium zugute, in dem ich auch Akustik hatte, und ich schaute in einem Lehrbuch nach, was es da alles gab. Da waren ein paar Spektren von Trompete, Violine etc. und ich konnte die Stärke der Obertöne von den abgebildeten Grafiken mit einem Lineal abmessen.“ Diese Spektren setzte Palm mit einem Sinus-Syntheseprogramm in Schwingungsformen um: „Diese konnte ich dann in bestimmte Positionen des Wavetables laden, und mit einem digitalen Oszillator abspielen. Whow! das war schon ein Erlebnis!“

Wie funktioniert Wavetable-Synthese?

Wave-Synthesizer arbeiten mit einer Vielzahl digital gespeicherter Schwingungsformen mit einer großen Bandbreite unterschiedlichster Obertonstrukturen. Der PPG Wave Computer 360 verfügt über 30 verschiedene Wavetables (Palm spricht von „Wellensätzen“), die vom Hersteller fest einprogrammiert sind. Die Wavetables enthalten „Kombinationen aus 64 einzelnen komplexen Wellenformen, die in einer bestimmten festgelegten Reihenfolge zueinander angeordnet sind“. (Bedienungsanleitung, Seite 2). Genaugenommen enthält die Wavetable gar nicht die Waves selbst. Wir müssen uns die Wavetable eher als eine Liste oder Tabelle vorstellen mit Verweisen auf jeweils 64 Partialwellen – durchnummeriert von 0 – 63. Diese befinden sich im Speicher oder werden durch einen Algorithmus berechnet, wenn die jeweilige Wavetable angewählt wird. Die Bezeichnung PWN auf dem Wave Computer hat also nichts mit „Pulse Width“ zu tun, sondern bedeutet „Partial Wave Number“. Ein zentraler Begriff, den wir uns merken müssen. Wolfgang Palm rechnet vor, dass wir bei 30 Wavetables mal 64 Waves auf 1924 unterschiedliche Schwingungsformen kommen: „So kann man zum Beispiel erreichen, dass der Klang des Wave Computers beim Anschlagen einer Taste mit dem Sound einer Kirchenorgel anfängt, dann langsam in den Klang einer Geige übergeht und zum Schluss im Klang eines Pianos endet.“ (Bedienungsanleitung, Seite 3). Da sieht der Minimoog natürlich alt aus.

PPG Wave Computer 360: Wie im Zeichentrickfilm

Wolfgang Palm hat die Wavetables sehr überlegt programmiert. Einige weisen eher sanfte Übergänge von einer Wave zur nächsten auf. „Wenn Sie eine Wavetable aufrufen, berechnet der Computer die Waveshapes zwischen zwei festen Schwingungen“, erklärt Wolfgang Palm. „Natürlich lässt sich dann die Gesamtamplitude der gewählten Schwingungsformen variieren.“ (Electronics & Music Maker)

Das weiche Überblenden von der einen Wave zur anderen ist aber nur eine Möglichkeit, den Wave Computer einzusetzen. Einige Wavetables enthalten bewusst drastische Unterschiede. Entsprechend dramatisch ist dann die klangliche Wirkung, wenn die komplette Wavetable durchfahren wird. Das reicht bis hin zu Sample & Hold ähnlichen Klängen.

Wolfgang Palm hat selbst ein sehr einprägsames Bild für den Ablauf der Wavetables gefunden, die er mit einem Zeichentrickfilm vergleicht: „Ein Zeichentrickfilm besteht auch aus vielen einzelnen Bildern die alle einzeln gezeichnet werden und alle kleine Unterschiede zueinander aufweisen. Lässt man diese Bilder schnell nacheinander durchlaufen, so sieht das Auge einen beweglichen Ablauf. Ebenso hat der Wave Computer 64 einzelne Wellenformen, die gegeneinander unterschiedlich sind, und wenn diese Wellenformen schnell nacheinander erklingen so entsteht ein dynamischer Klangfarbenverlauf.“ (Bedienungsanleitung, Seite 2).

PPG Wave Computer 360: Ein ungewohntes Klangerlebnis

Am Anfang musste sich diese Idee aber erst einmal durchsetzen. Auch wenn die Keyboarder damals durchaus bereit waren, ihre Klangpalette zu erweitern, so hatten sie meist doch ganz bestimmte Erwartungshaltungen. Ihre Vorstellungswelt war von analogen Synthesizern geprägt. Wolfgang Palm bekam das deutlich zu spüren und ging bei den nachfolgenden Geräten manchen Kompromiss ein, um die Tastenzunft zufriedenzustellen. Vielleicht weil der Wave Computer 360 so selten ist, ranken sich um ihn auch verschiedene „urban legends“. Die erste betrifft den Klang: Dieser sei harsch, fremdartig und statisch: „Durch das Fehlen von analogen Filtern wirkten die digitalen Wave-Sounds für viele Musiker ungewohnt und rau. Rohe digitale Klänge lange vor dem DX7 von 1983.“ (AMSynths) Sogar der Schöpfer selbst – Wolfgang Palm – berichtet in einem Gespräch mit Mike Beecher von Electronics & Music Maker im Juli 1981: „Der Sound ist natürlich anders – ziemlich scharf und hart, und nicht so ‚fett‘ wie der Moog.“

Der Wave 2 bekommt ein analoges Tiefpassfilter

So eingestimmt, hört man natürlich, was man glaubt heraushören zu müssen. In meinem Artikel über Tangerine Dream schreibe ich zum Reichstag-Konzert 1981, wie ich damals „durch einzelne metallische Klänge elektrisiert wurde, die die puckernden Sequencer-Linien und satten Analogsounds wie ein eiskaltes Skalpell durchschnitten.“ Tangerine Dream hatten damals sowohl den Wave Computer 360 auf der Bühne, als auch den Nachfolger: den 1981 brandneuen PPG Wave 2. Bei genauerer Analyse zeigt sich, dass die metallisch harschen Klänge damals tatsächlich vom Wave 2 stammten. Denn dieser besitzt ein Filter mit ordentlich pfeifender Resonanz (oder Emphasis, wie sie bei PPG genannt wird). Der PPG 2 kann, vor allem bei voll geöffnetem Filter, tatsächlich sehr kühl und schneidend klingen. Der Vorgänger 360 besitzt dagegen auf dem Bedienfeld keine ausgewiesenen Potis für das Filter. Und Wolfgang Palm schreibt tatsächlich auch: „Anfangs gab es ein Problem – der Prototyp war praktisch komplett digital – nur VCAs nach den Oszillatoren, aber ohne Filter, da die Filterung durch Veränderung der Wellenformen erfolgte.“ (Electronics & Music Maker)

Wolfgang Palm ist mit der Implementierung eines klassischen Analogfilters beim Wave 2 aus seiner Sicht einen Kompromiss eingegangen. Der von den Kunden allerdings als Fortschritt begrüßt wurde. Bereits früheren Rezensenten war aber durchaus aufgefallen, dass der Wave Computer 360 trotz seiner damals neuartigen Klangerzeugung sehr musikalisch klingt: „Dank der sanften Interpolation der Wellenform-Übergänge gibt es kaum Glitches, und das Klangbild bleibt rund.“ (Sound and Recording)

Das sanfte Interpolieren ist das eine, es scheint aber auch – versteckt in den Eingeweiden des Geräts – zusätzlich eine Form analoger Filterung stattzufinden. Freilich nicht in so offensichtlicher Form wie durch ein vom Panel aus steuerbares Tiefpassfilter. Das „fehlende Filter“ scheint mir die zweite „moderne Sage“ zum PPG Wave Computer 360 zu sein. Später werde ich das genauer darlegen und ein über 40 Jahre gültiges Narrativ hinterfragen. Ein bisschen Spannung darf ja sein…

Der Hybridoszillaor des PPG Wave Computer 360

Interessanterweise besitzt der Wave Computer zwar einen digitalen Oszillator. Doch die Tonhohe jeder Stimme wird von einem eigenen diskret aufgebauten analogen VCO bestimmt, der den digitalen Oszillator taktet. Es handelt sich also eigentlich um einen Hybrid-Oszillator. Dadurch entstehen Schwebungen zwischen den einzelnen Stimmen und es ergibt sich eine Lebendigkeit des Klangbilds, die mit dem angeblich statischen Sound des 360 so gar nicht zusammenpassen will. Die Lautstärke regeln analoge VCAs, beim Wave Computer 360 sind es sogenannte OTAs (Transkonduktanzverstärker). Diese OTAs werden auch in anderen Synthesizerklassikern verwendet und sind für ihr Sättigungsverhalten bekannt.

Beim Wave 2 gibt es dann übrigens nur noch einen analogen VCO, von dem die Tonhöhe aller Stimmen abgeleitet wird. Daraus folgert eine Phasenstarrheit, die in der Tat schlank und schneidend klingen kann. Allerdings können die Stimmen des Wave 2 bei Bedarf vielfältig moduliert und im Tuning-Menü gegeneinander verstimmt werden. Beim Wave 2.2 und 2.3 wird die Tonhöhe der Stimmen komplett digital berechnet.

Wolfgang Palm – Modularsysteme aus Hamburg

Doch der Reihe nach: Der Hamburger Wolfgang Palm hat mit analogen Synthesizern begonnen – gar nicht unähnlich den großen Moog-Modularsystemen. Mein allererster Artikel für Amazona im Jahr 2016 war dem PPG-Modularsystem 300 gewidmet, das sich mein Bruder Anfang der 70er-Jahre von Wolfgang Palm hat zusammenstellen lassen. Die Oszillatoren von Palm waren sogar besser als die von Moog – oder zumindest stimmstabiler.

Hartmut Heinze, Chef bei Projekt Elektronik, erzählte mir, dass sie sich beim großen Modularsystem für Peter Baumann zwar am Formfaktor und Leiterplattenaufbau des Moog Synthesizers orientiert hätten, allerdings unter Verwendung besserer Operationsverstärker und modernerer Bauteile. Beim Oszillator aber hätten sie bewusst auf das Vorbild von Wolfgang Palms PPG-Oszillatoren zurückgegriffen. Diese besaßen einen eigenen Schaltkreis nur zur Stabilisierung des Tons. Die Palm-Oszillatoren sind berühmt dafür, dass sie beim Einschalten des Synthesizers hochlaufen und dann plötzlich stehenbleiben – mit der richtigen Stimmung, die sie dann auch halten.

Digitale Schaltkreise beim PPG 1020

Vielleicht deutete sich hier schon an, dass Wolfgang Palm den analogen Geräten einige ihrer Eigenarten austreiben wollte. Und dafür bietet sich natürlich die Digitaltechnik an, die eine größere Exaktheit liefert. Palms erster kompakter Synthesizer 1002 wies noch Ähnlichkeiten mit dem Minimoog auf. Beim PPG 1020 nutzte er dann zum ersten Mal digitale Schaltkreise in einem ansonsten analogen Instrument, um die Schwingungsformen zu erzeugen.

Ab 1978 entwickelte er die ersten polyphonen Geräte. „Das erste Instrument war duophon mit einigen speziellen ‚Hold‘-Funktionen, aber es war digital und verwendete eine Menge CMOS-ICs“ berichtet Wolfgang Palm. (Electronics & Music Maker) „Eine Menge“ ist noch untertrieben: Es waren am Ende über 200 CMOS-ICs. Palm hielt den PPG 1003 Sonic Carrier für einen Flop, „aber er war wahrscheinlich die erste Maschine, die Programme speichern konnte (bis zu 50)“.

PPG – Ohne Programmierer geht es nicht

Die Digitaltechnik schien Palm auch sehr geeignet, um Sequencer zu bauen. Ging es doch hierbei „lediglich“ darum, Töne zu speichern und wieder abzurufen. Herzstück war der Motorola-Mikroprozessor 6800, der vergleichsweise günstig war. Allerdings stellte die Digitaltechnik den Ingenieur auch vor neue Herausforderungen: „Es war ein ziemliches Problem für mich, all die notwendige Zeit aufzubringen, um Maschinencode, BASIC und andere Mikrosoftware sowie Hardware-Techniken zu verstehen. Und wie bei vielen anderen deckte die Physik, die ich in der Schule lernte, dies nicht ab.“ (Electronics & Music Maker) Hilfe bekam Wolfgang Palm von einem alten Freund – Wolfgang Kowalk – der damals Informatik studierte. Kowalk programmierte viel für PPG, er veranlasste Palm, einige Investitionen zu tätigen – etwa ein Extension Board von Motorola anzuschaffen, auf dem ein Assembler lief.

Der Sequencer PPG 350

Obwohl Kowalk danach „richtig loslegen konnte“, wie Palm es ausgedrückt hat, zog sich die Entwicklung des Sequencers hin. Selbstironisch berichtet Wolfgang Palm: „Der Sequenzer wurde (wie alles bei PPG) nicht zum geplanten Termin fertig, und so musste ich mit einem kaum getesteten Prototyp zur nächsten Frankfurter Messe fahren…“ Auf der Messe musste das PPG-Team dann feststellen, dass die Stromversorgung des Sequencers etwas schwachbrüstig ausgelegt war: “So dass immer nach einiger Zeit, wenn das Gerät warm geworden war, der Microprozessor ausflippte oder der Speicher Daten verlor. Es war schwierig, das bei den Vorführungen zu überspielen!“ (The PPG-Story, Part 6)

Der PPG 350 trug gleichwohl den Zusatz „Computer Sequencer“ selbstbewusst im Namen und Palm war mit dem Produkt sehr zufrieden: „Wir hielten den Sequencer für sehr flexibel, mit seiner kleinen Tastatur, mit der man in Echtzeit spielen konnte, Loops hinzufügen, rückwärts laufen, Autotranspositionen machen, Sequenzen verketten usw.“ (Electronics & Music Maker)

Der PPG Computer Sequencer 350 und der Wave Computer 360 lassen sich über einen eigenen Datenport zusammenschließen, wobei die Prozessoren beider Geräte direkt verbunden werden. So lässt sich der 360 nun über das Keyboard des 350 spielen, umgekehrt kann der 350 über das Keyboard des 360 transponiert werden. Es entsteht ein zusammenhängendes System, das verschiedene Stimmen- und Klangzuweisungen zwischen Sequenzen, Livespiel und den Keyboardsplits ermöglicht. Hier wurde bereits der PPG Bus der späteren Systeme aus dem Hause Palm vorweggenommen.

Auf der Messe in Frankfurt, auf der Wolfgang Palm den Computer Sequencer 350 vorstellte, sah er aber auch, wohin die Reise bei den Synthesizern ging: „Es gab starke Konkurrenz aus Amerika, speziell die Oberheim 4 und 8 voice Modelle und der Prophet-5 waren sehr beliebt unter Profi-Musikern. Beides waren voll analoge Synths, die pro Voice (mehr oder weniger) einen kompletten Minimoog enthielten… Auf jeden Fall wollte jeder Musiker jetzt einen polyphonen Synth haben. Für mich stellte sich die Frage: ‚wie kann man das ganze einfacher machen ?'“ (The PPG-Story, Part 7) Die Antwort ist bekannt.

PPG Wave Computer 360 – Jedes Gerät ein Unikat

Genaugenommen ist jeder der rund 40 produzierten PPG Wave Computer 360 ein Unikat. So wurde die Beschriftung des 360 immer mal wieder korrigiert: Das fing schon mit dem Namen an. Das Instrument, das mir zur Verfügung stand, gehört zu den frühesten Exemplaren. Nach den Recherchen des Besitzers muss es sich um Nummer eins, drei oder vier handeln. Bei diesen wurde Wave Computer in zwei Wörtern geschrieben. Bei späteren Instrumenten findet sich der Aufdruck Wavecomputer. Zu einem noch späteren Zeitpunkt bevorzugte Wolfgang Palm dann wieder die Getrenntschreibung. Außerdem wurde die Zahl 360 noch um ein A ergänzt. Der 360 A besaß ein neues, moderneres Layout. So präsentieren sich die Funktionen auf der rechten Seite des Panels in zwei von einander abgesetzten Reihen, was die Übersichtlichkeit verbessert. Das ist schön zu sehen in diesem Video von Stephen Parsick und Torsten Abel, das beim Dinosaurier-Synthesizer Treffen 2015 in Bocholt aufgenommen wurde.

In dem Video berichtet Stephen Parsick, dass er früher einen der fünf letzten Exemplare des 360 besaß: Die steckten bereits im flacheren Gehäuse des Wave 2 und hatten außerdem ein weißes Bedienfeld. Ebenso spricht Stephen den im Internet relativ weit verbreiteten Mythos an, dass es den Wave Computer in Varianten mit weniger als 8 Stimmen gegeben hätte. So schreibt etwa Gerhard Lösener in Sound and Recording: „Der Wavecomputer 360 existiert in zwei Basisvarianten: die ursprüngliche Version ist vierstimmig; die Version A bringt es auf acht Stimmen, die sich auch mit zwei unterschiedlichen Sounds übereinanderlegen lassen.“ Das trifft so nicht zu: Auch das mir vorliegende sehr frühe Gerät (noch ohne „A“) ist bereits achtstimmig.

Eine Tastatur mit vielfältigen Aufgaben

Eine sehr geniale Idee von Wolfgang Palm war es, zur Anwahl von Wavetables und anderen Parametern die Kombination eines Schalters und einer der 61 Tasten zu nutzen. Dafür sind diese durchnummeriert. Dieses sehr praktische System hatte nur leider bei den ersten Geräten einen kleinen Schönheitsfehler: Die Ziffernreihe ist verschoben, sie hat einen leichten Versatz. Das führt dazu, dass man immer eine Taste höher drücken muss, um die richtige Zahl zu erwischen.

Weil wir gerade bei den Tasten sind: Das Keyboard sieht viel besser aus, als ich das beispielsweise vom einen oder anderen Wave 2.2 kenne. Die möchte man eigentlich alle direkt zum Kieferorthopäden schicken, weil die Tastenreihe an nicht gerichtete Zähne erinnert – der weiter unten abgebildete Wave 2.2 mag als Beleg gelten. Die Tasten beim 360er spielen sich recht vernünftig, vereinzelt gab es mal prellende Tasten, was in den Klangbeispielen auch zu hören ist. Das scheint mir aber eher dem Alter des Instruments geschuldet und lässt sich sicher beheben.

Expressives Spiel mit Touch Sensor

Interessant ist, dass die Tastatur des Wave Computer 360 A über einen Touch-Sensor verfügt. Via Aftertouch kann etwa Lautstärke, Modulation und Tonhöhe dynamisch gesteuert werden. „Pitch positiv“ verändert die Tonhöhe nach oben, bei „Pitch negativ“ wird der Ton nach unten gebeugt. Selbstverständlich können auch die Partialwellen selbst (also die Klangfarbe) dynamisch über Aftertouch gesteuert werden.

Der Touch-Sensor des Wave Computers hat ein sehr spezielles Design: Die gesamte Tastatur einschliesslich Mechanik ist kippbar gelagert, wobei die Kipp-Bewegung über einen Dehnmesstreifen gemessen wird. Diese unkonventionelle Konstruktion hat PPG bis zum Wave 2.3 beibehalten. Es ist schon etwas gewöhnungsbedürftig, wenn die Tastatur beim Spielen auf und ab wippt. Darüber hat sich auch Theo Bloderer in seinem Artikel zum PPG Wave 2.2 und 2.3 mokiert: „Wer Aftertouch einsetzen möchte, der läuft Gefahr vom Stuhl zu fallen, denn schließlich kippt die gesamte (!) PPG-Tastatur nach unten. Erlebnis: ‚Mechanik hautnah'“. (greatsynthesizers)

Ein LFO-Fader ohne Beschriftung

Auch bei der Bedienung des Faders links neben der Tastatur muss der Nutzer bei den allerersten Wave Computern etwas Experimentierfreude mitbringen. Es fehlt die Beschriftung. Das ist insofern etwas misslich, weil dieser Fader multifunktionell ist und über ihn sowohl LFO-Schwingungsformen als auch die Modulationstiefe angewählt werden. Die Belegung ist nicht gerade intuitiv zu nennen und lässt sich ohne Beschriftung nur sehr schwer merken. Ab Seriennummer 5 sind dann die Schwingungsformen des LFO aufgedruckt. Später wechselte der Fader seinen Platz und wanderte auf das angeschrägte Panel. Was dieser Fader kann, dazu später mehr.

PPG Wave Computer 360 – ein komplexes Instrument

Als digitaler Synthesizer ist der PPG Wave Computer 360 alles andere als ein triviales Gerät. Die Bedienung ist sehr komplex und wer sich zum Spaß mal die lediglich 20 Seiten starke Bedienungsanleitung anschaut, versteht möglicherweise nach den ersten einleitenden Sätzen nur noch Bahnhof. Ich kann mir gut vorstellen, wie einschüchternd diese Benutzeroberfläche damals auf Keyboarder gewirkt haben muss. Die konnten zwar ihren Oberheim Four Voice oder Polymoog wie im Schlaf bedienen. Aber vor dem 360er standen sie wie der Ochs vorm neuen Tor. Auch der Besitzer des von mir getesteten Wave Computers gibt unumwunden zu, dass man sich in die Bedienung erst einmal reinfuchsen muss: „Der analoge Bedienteil mit den Schiebereglern, der ist super. Auch wenn die Regelwege, wie es bei PPG nicht unüblich ist, auch mal gerne springen oder unausgewogen über den Regelweg verteilt sind. Aber das macht auch den Charme aus. Man wird dann überrascht.“ Etwas anders verhält es sich mit den Bedienelementen auf der rechten Seite des Wave Computers, die für die digitalen Routings, Stimmungen und Speichermöglichkeiten zuständig sind: „Das ist schon sehr speziell. Weil dort mit wenigen Tastern und den Zahleneingaben über die Tastatur dann der ganze digitale Bereich abgedeckt wird. Da muss man sich schon reindenken. Wenn man das dann einmal verstanden hat, ist es eigentlich genial, weil man es auch schnell bedienen kann.“

Es wäre also völlig vermessen von mir, die Bedienung des Wave Computers 360 hier im Einzelnen erklären zu wollen. Aber immerhin einen gerafften Durchgang durch die Funktionen möchte ich schon anbieten. In der Hoffnung, die Bedeutung der manchmal doch sehr kryptischen Abkürzungen auf dem Panel des Instruments etwas aufzuhellen. Fangen wir mit dem Fader an, der – wie erwähnt – beim vorliegenden Exemplar bar jeder Beschriftung ist.

Der multifunktionale LFO-Fader

Insgesamt ist der Fader mit vier Wellenformen belegt: Dreieck, steigender Sägezahn, fallender Sägezahn und Rechteck. In der Mitte befindet sich die Nullstellung, in der der LFO keine Wirkung hat. Bewegen wir den Fader nach oben, aktivieren wir die erste Wellenform, wobei die Modulationstiefe zunimmt. Ab einem bestimmten Punkt schaltet der Fader um auf die zweite Wellenform, die dann wieder abnehmende Modulationstiefe aufweist. In die andere Richtung verhält es sich ähnlich: Zwei Wellenformen mit erst abnehmender und dann wieder zunehmender Modulationstiefe. Da der PPG Wave Computer ein Digitalsynthesizer ist, müssen wir natürlich den LFO zuvor routen und per Modulationszuweisung programmieren. Der LFO kann auf Lautstärke und Tonhöhe wirken, aber auch genutzt werden, um die Wavetables zu modulieren. Anschließend können wir die Schwingungsfrequenz festlegen und mit einem Fader rechts daneben auch noch eine Verzögerung einstellen, mit der der LFO nach dem Tastenanschlag einsetzt. Es ist auch möglich, mit dem LFO die Hüllkurven zu triggern, was zu interessanten rhythmischen Effekten führt.

Veränderung der Presets mit den Schiebereglern

Mit den insgesamt 11 Schiebereglern können Soundeinstellungen und Klangveränderungen vorgenommen werden. Wolfgang Palm wollte dabei aber sicherstellen, dass ein frisch aufgerufenes Programm aus dem Speicher auf keinen Fall verfälscht wird. „Dieses ‚Update‘-Problem wird von Synthesizerherstellern auf verschiedene mehr oder weniger elegante Art gelöst“, schreibt Palm. Für den PPG Wave Computer hatte er sich folgende Lösung ausgedacht: „Wählt man ein Programm aus dem Speicher an, so erscheint dieses Programm mit allen Parametern die man überhaupt nur einstellen kann.“ Bedienungsanleitung,S.5 Die jeweilige Einstellung der Flachbahnregler wird vom Mikroprozessor also komplett ignoriert. Erst, wenn ich den Fader bewege, kann ich den jeweiligen Klang editieren. Dafür muss ich den im Preset gespeicherten Wert abholen, ihn also überstreichen. Die Bewegung des Reglers allein reicht nicht aus, was ja auch sinnvoll ist, um während einer Performance keinen Parametersprung zu riskieren.

Das Herzstück: Der Transformant-Regler

Daneben befindet sich der Transformant-Regler, der durch einen dicken Rahmen auch besonders hervorgehoben ist. Kein Zweifel: diese Funktion war Wolfgang Palm besonders wichtig, macht sie doch die Quintessenz des Wave Computers aus. Das Grundprinzip, dass man durch die Wavetables fahren kann. Genauso ist es hier aber auch möglich, verschiedene Schwingungsformen anzuwählen bzw. ihren Obertongehalt zu verändern. Wirkt nämlich gerade keine Hüllkurve auf die Partialwellennummer, dann entspricht die erzeugte Schwingungsform exakt der Partialwellennummer, die ich mit dem Transformantregler eingestellt habe. Wir dürfen ja eines nicht vergessen: Der Effekt, eine komplette Wavetable zu durchfahren, machte damals bei der Demonstration des Wave Computers sicher Furore. Aber nicht immer lassen sich diese Klänge auch musikalisch sinnvoll einsetzen. Manchmal war es also durchaus sinnvoll, nur einen bestimmten Ausschnitt der Wavetable anzuwählen.

Hier lässt sich aber zum Beispiel auch die Funktion eines analogen Filter simulieren. Wir erinnern uns – Wolfgang Palm hatte den Ehrgeiz, ursprünglich jede Klangänderung allein mit der Macht der Wavetables zu realisieren: „Ich wollte ja auch einen kompletten Filtersweep mit den Wavetables simulieren. Also habe ich ein Sägezahnspektrum genommen, und am oberen Ende einige Harmonische weggelassen, dann für die nächste Welle weitere Harmonische weggelassen und so weiter, bis nur noch ein Sinus übrig blieb. Wenn man das dann spielte, klang es allerdings nicht wie ein Moog-Sweep, sondern es hatte alles dieses Klirren, das den PPG-Wave später so berühmt machen sollte.“ (The PPG-Story, Part 7)

APDSR – die komplexe Hüllkurve des PPG Wave Computer 360

Der Wave Computer 360 bietet zwei Hüllkurvenbereiche. Eine komplexere Hüllkurve und eine relativ simple. Die eine verfügt über Attack, Peak, Decay, Sustain und Release. Palm weicht hier vom klassischen ADSR-Muster ab, in dem er nach der Attack-Phase noch einen Peak-Parameter einfügt. Dieser definiert den Spitzenwert, auf den die Hüllkurve maximal ansteigt. Die zweite Hüllkurve bietet lediglich Attack und Release, wie wir es etwa auch von ARP kennen. Diese wirkt meist auf den VCA, also die Lautstärke. Der besondere Clou beim Wave Computer: Wir können in der digitalen Programmierung (Parameter 10) frei zuweisen, ob die APDSR-Hüllkurve die Wavetableposition, die Lautstärke oder aber Wavetableposition und VCA gleichzeitig ansteuert. Im ersten Fall wirkt die AR-Hüllkurve auf den VCA. Im zweiten und dritten Fall ist sie wirkungslos.

Bei den Presets ist es in den meisten Fällen so, dass die Wavetable über die komplexe Hüllkurve angesteuert wird. Einfach, weil sich damit natürlich mehr Feinheiten einstellen lassen. Die Skala des Peak- und Sustainparameters ist nicht zufällig von 0 bis 63 gerastert. Wenn die Hüllkurve also die Steuerung der Partialwellen übernimmt, entspricht der Hüllkurvenwert direkt der Partialwellennummer. Beim Ausprobieren habe ich mich ein ums andere mal dabei ertappt, dass ich die Hüllkurve wie bei einem Analogsynthesizer einsetzen möchte. Die Folge ist regelmäßig, dass die Klangergebnisse einen – nett ausgedrückt – sehr überraschen. Der Wave Computer verlangt wirklich ein komplettes Umdenken. Wer abseits von Zufallstreffern befriedigende Ergebnisse erreichen möchte, muss sich wirklich konsequent mit den einzelnen Wavetables auseinandersetzen.

Programmauswahl und Stimmenverwaltung

Die Programmauswahl – ich hatte es oben schon einmal erwähnt – folgt einem ziemlich genialen Prinzip. Man hält die „Programm Number“-Taste, drückt eine der durchnummerierten Tasten des Keyboards, lässt den Programm-Knopf los. Und voilà – der Computer lädt das jeweilige Preset.

Darüber befindet sich die Stimmenverwaltung: Auf dem Panel sind die verschiedenen Variationen aufgedruckt. Umgeschaltet werden sie über den Taster „Keyboard Mode“. Die meisten Presets nutzen entweder den Modus 0 oder 1. Im Modus 0 können wir achtstimmig spielen. Pro Stimme steht dann ein Oszillator zur Verfügung. Im Keyboard Mode 1 können zwei Klänge kombiniert werden, der Wave Computer arbeitet dann nur noch vierstimmig. Dazu müssen wir wissen, dass die acht Oszillatoren in zwei Gruppen aufgeteilt sind – „A“ und „B“. Diese werden auch auf zwei Ausgänge des PPG Wave Computers verteilt und können so stereo ausgegeben werden. Der Wave Computer erlaubt es also, komplett unterschiedliche Sounds zu stacken, die sich zum Beispiel hinsichtlich LFO, Stimmung oder Hüllkurve unterscheiden.

Beim Wave 2 verhält es sich übrigens noch genauso, während der Wave 2.2 einen zweiten Oszillator besitzt. Er klingt deshalb fetter, auch wenn man ihn achtstimmig spielt. Praktischerweise steht auch ein 2.2 zum Anspielen bereit. „Die Bässe sind viel voluminöser, er nimmt auch in einer Mischung viel mehr Platz ein“, erzählt mir mein Gastgeber. „Er macht sich ganz schön breit und hat einen unglaublich orchestralen Sound. Wenn Du diesen Synth in einer klassischen Band einsetzt, dann ist das Arrangement sofort angenehm gefüllt.“

Der Wave 2.2 hat diesen typischen 80er Jahre Pop-Sound, wie wir ihn von unzähligen Produktionen von a-ha bis Ultravox kennen. Auch hier hat Wolfgang Palm also später ein Zugeständnis gemacht: Dieses sollte vor allem die Fans der aus der analogen Welt vertrauten 2-Oszillatoren-Konstellation befriedigen.

Im Keyboard-Mode 2 liegen beim Wave Computer 360 4 Oszillatoren auf dann noch zwei Tasten. In Mode 3 ist der Wave Computer monophon. In diesem Unisono-Mode sind alle 8 Oszillatoren auf einer Taste vereint. Die weiteren Keyboard-Modes ermöglichen verschiedene Splittings des Keyboards. Das ultimative Stacken bringt musikalisch meist nicht allzuviel. Der Sound wird dadurch nur selten besser. Das Optimum scheint bei Keyboard Mode 1 zu liegen, wo zwei Oszillatoren pro Stimme erklingen. Der Unisono-Mode hat natürlich auch seine Reize, zumal sich jeder einzelne Oszillator mikrototal verstimmen lässt. Damit lässt sich also schön experimentieren, aber Keyboard Mode 0 und 1 sind in den meisten Fällen vollkommen ausreichend.

Wave Computer PPG 360 für Fortgeschrittene – Die Modulationszuweisung

Eine Station weiter rechts wird es dann schon eher esoterisch – da geht es dann um die Modulationszuweisung. Und die stellt sich eher etwas komplizierter dar. „Wenn man es einmal verstanden hat, geht es“ erzählt mir der Besitzer des Wave Computers. „Aber wenn man nicht im Training bleibt, kann man es auch schnell wieder vergessen.“ Im Prinzip steht links immer die Modulationsquelle und rechts das Modulationsziel. Ein Beispiel: Wir wollen den LFO auf die Lautstärke oder auf die Wavetable routen. Zum Anwählen drückt man die Taste unter „Parameter Progr.“: Damit wird zunächst einmal der Modus aktiviert. Dann wird (analog zur Auswahl der Presets) mit dem Keyboard der Parameter ausgesucht. Wählen wir den Parameter 16 aus, dann routen wir den LFO auf die Lautstärke. In der Praxis sieht das dann so aus: Ich halte den Taster und wähle Taste 16 und prompt erscheint 16 im Display. Jetzt wechseln wir zu „Magnitude“. Dieser Ausdruck sorgte bei mir für kurze Irritation, weil ich ihn im Zusammenhang mit der Messung der Stärke von Erdbeben oder Vulkanausbrüchen kannte. Also ein kurzer Blick in die Bedienungsanleitung, Seite 17: „Die Änderung der Einstellung eines Parameters geschieht immer durch den Taster ‚Magnitude‘. Diese Taste ist entweder ein oder aus, für manche Parameter gibt es zusätzlich auch noch die Funktionen 0, 1 und 2. Das entspricht dann einer Verstärkung oder einer Invertierung. Diesen Taster kann ich durchschalten und die gewählte Funktion erscheint dann im Magnitude-Display. Damit wäre dieser Parameter auch schon geroutet und ich kann einen weiteren Parameter editieren.

Im Feld „Memory Routing“ findet die Speicherzuordnung statt. Mit einem ähnlichen System wie bei der eben besprochenen Parameterzuordnung lassen sich die vom Nutzer veränderten Presets auf den Tasten 30 bis 60 abspeichern. Auf den Positionen 0 bis 29 befinden sich dagegen dreißig von PPG voreingestellte Presets. Und dann gibt es noch einen ganz wichtigen Taster – den Group Selektor. Damit wählen wir aus, welche der beiden Keyboardgruppen A und B wir editieren wollen. Das ist speziell wichtig im Keyboardmode 1, in dem ja beide Gruppen gleichzeitig erklingen. Übrigens ein wesentlicher Unterschied zum Wave 2, bei dem beide Gruppen gleichzeitig ausgewählt werden können. Beim Wave Computer 360 ist das noch ein bisschen umständlich gelöst. In der Praxis bietet es sich wohl an, die Stimmen einzeln anzuhören im Keyboard Mode 0. Denn da hört man tatsächlich nur eine Gruppe, editiert diese und wechselt dann zur zweiten Gruppe.

Eine sehr interessante Funktion des PPG Wave Computers 360 ist Voice Tuning. Darüber lässt sich jeder Ton in Halbtonschritten und mikrototal verstimmen. Dabei empfiehlt es sich allerdings systematisch vorzugehen. Denn sonst endet es leicht in Kakophonie. Unter PWN-Control befinden sich ein paar Short Cuts. Mit dem Taster „Keyboard Balance“ kann man etwa die Tonhöhe als Modulationsquelle nutzen. Grundsätzlich lässt sich alles abspeichern mit Ausnahme des Pitch Wheels. Einen Portamentoeffekt besitzt der 360 nicht.

PPG Wave Computer 360: Mit oder ohne Filter?

Nun gilt es die Frage nach dem Filter zu klären. Die Lage erscheint ziemlich aussichtslos. So schreibt Michael Hoenig in Keys: „Der Verzicht auf ein Filter, wiewohl konzeptionell logisch und im Hinblick auf die vollständige Digitalisierung des Instruments wünschenswert, ist schlicht und ergreifend nicht mit den Klang- und Hörgewohnheiten der Tastenspieler von 1978 kompatibel: Wolfgang Palm ist seiner Zeit zu weit voraus.“

Auch Bernard Lösener kommt in Sound and Recording zum Schluss: „Da kein Analogfilter an Bord ist, sind fette Bässe oder Leads nicht im Programm, alles wirkt eher ein wenig dünn und manchmal auch etwas starr“. Doch dieser Rezensent hört genauer hin und muss zugeben, dass der Wave Computer längst nicht so digital-klirrend daherkommt, wie ihm oft unterstellt wird: „Allerdings klangen ungefilterte 8 Bit noch nie so warm und angenehm wie beim Wavecomputer 360. Palm hatte bei der Auswahl der Wellenformen in der Regel auf allzu harsche Typen verzichtet und »Musikalisches« präferiert.“

Dass der Wave Computer 360 keinen dezidierten Regler für ein Tiefpassfilter auf dem Panel besitzt, ist ja offensichtlich. Die Lösung ist subtiler. Sie ist hörbar und sie ist physisch auf den Voiceboards des 360 zu finden. Beim zweiten Punkt – da möchte ich mich ehrlich machen – hätte ich passen müssen. Ich bin im Lesen von Schaltplänen und Platinen nicht geübt. Aber ich hatte Beratung von kundigen Ingenieuren, die auf dem Voiceboard Baukomponenten ausgemacht haben, die die Funktion eines Trackingfilters ausüben. Dieses Filter ist freilich für den Nutzer nicht regelbar, sondern übt still und heimlich im Hintergrund seine klangglättende Funktion aus. Hinter dem DA-Wandler sitzt ein Kondensator als Filter und eine Gruppe von Widerständen, die die Eckfrequenz des Filters festlegen. Je nach Oktavlage wird beim Spielen zwischen den einzelnen Widerständen umgeschaltet, um den Filter einzustellen. Solch eine Filterschaltung wird auch als RC-Glied bezeichnet, wobei R für resistor und C für capacitor steht.

„Möglicherweise hat Palm festgestellt, dass wenn der DA-Wandler komplett ungefiltert in den Ausgang bläst, das Ganze dann doch ein bisschen zu hart klingt“, sinniert der Besitzer des Wave Computers, der die klanglichen Eigenschaften seiner Instrumente mit Leidenschaft auch auf ihre technischen Voraussetzungen hin abklopft. „Und deswegen hat er sich anscheinend entschieden, einen Trackingfilter einzusetzen, der so ein bisschen die obere Kante des Wandlers wegnimmt. Was bei Wandler-Technologie ja durchaus üblich gewesen ist als Anti-Aliasing Filter. Das hat er aber eher, glaube ich, als technische Maßnahme gesehen, denn als Teil der musikalischen Anwendung.“

Deshalb hat Wolfgang Palm auch kein Aufhebens darum gemacht. Er hätte das Trackingfilter ohnehin nicht werbewirksam vermarkten können. Die Kunden hätten gefragt: „Was, da soll ein Filter verbaut sein, aber ich kann es nicht regeln?“

Ich wollte aber nicht bei „Glauben, Vermuten, Meinen“ stehenbleiben. Ich wollte gerne „Wissen“.

Eine Nachricht von Wolfgang Palm

Um sicherzugehen, habe ich Wolfgang Palm angeschrieben. Hier der Wortlaut meiner Messenger-Nachricht: „Lieber Wolfgang Palm, ich schreibe gerade einen Artikel über den Wave Computer 360. Dabei fiel mir auf, dass der Klang verschiedentlich als ‚dünn und digital‘ beschrieben wird, weil ein analoges Filter fehle. Das trifft m.E. aber gar nicht zu. Dünn klingt der 360 überhaupt nicht. Und wenn er auch nicht wie der Nachfolger Wave 2 über einen Cutoff mit Resonanz auf dem Panel verfügte, denke ich doch, dass der 360er intern mit einem automatischen Tracking-Filter ausgerüstet war. Auf den Voiceboards lässt sich der Aufbau auch relativ einfach nachvollziehen. Hinter dem DA-Converter des 360 sitzen ein VCA und ein diskretes, analoges Filter (RC-Glied). Dieser Aufbau wiederholt sich für jede der acht Stimmen. Das war natürlich nichts, woran ein Keyboarder herumschrauben konnte. Ich sehe das Filter des Nachfolgegeräts daher eher als Zugeständnis an die Nutzergewohnheiten dieser Käuferschicht, aber weniger einer musikalischen Notwendigkeit geschuldet. Liege ich da völlig falsch? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Beste Grüße!“

Und tatsächlich bekam ich eine – zwar kurze aber deutliche – Antwort: „hallo Christian, das ist alles genau so wie du es beschreibst :) digital sounds gelten halt allgemein als kalt…wie auch CDs etc. und bei den synths wird immer alles mit einem fetten 3-osci-moog sound verglichen. so ist das nun mal… (was hab ich mir nicht schon alles für schwachsinn anhören müssen…) schön, dass du (soweit es geht) dagegen hältst! lg, Wolfgang“

Das PPG 340/380-System

Nach dem Wave Computer 360 entwickelte Palm das aus drei 19‘‘-Einheiten bestehende System 340/380. Von dem Michael Hoenig in Keys schrieb, „dass das mehr an einen Industrie-Computer als an ein Musikinstrument erinnert“. Dieses gerne auch als „Kühlschrank“ bezeichnete Set – Thomas Dolby etwa sprach vom „refrigerator-sized 340/380“ – bestand aus insgesamt drei Modulen.

Die „Generator Unit“ 340A enthielt die Voice-Boards, die identisch mit dem 360 sind und einen im Vergleich zum Wavecomputer erweiterten Wavetable-Speicher besitzt. Um Speicherplatz zu sparen, berechnet der 360 im Gegensatz zum 340 die Wellenformen aus gespiegelten Halbwellen.

In der „Processor Unit“ 340B saß die Steuer-CPU und die Peripherie. Beide Module zusammen entsprachen der Klangerzeugung des Wave Computer 360, mit einem bedeutsamen Unterschied, den Wolfgang Palm herausstellt: „Es war eine Entwicklung, die das Sampling von Klängen und die Erstellung von Original-Wavetables ermöglichte. Es verfügte über eine additive Synthese und einen leistungsstarken Sequenzer.“ (Sound and Recording)

„Klanglich geht es in Richtung PPG 360, allerdings mit mehr Flexibilität, weil sich beim 340/380 die Schwingungsformen frei verändern lassen“, erklärt Filmmusik-Komponist und Electronic-Artist Cornel Hecht.

Betriebssystem und Wavetables sind anders als beim Serienmodell per Mini-Kassetten austauschbar, was die Möglichkeiten beträchtlich erweiterte. Diese Flexibilität wurde freilich mit einer hohen Anfälligkeit erkauft: „Das Laufwerk ist ein Philips LDB4051, das eine Minikassette aus einem Diktiergerät verwendet, um bis zu 64 kByte Daten pro Seite aufzuzeichnen … Natürlich sind diese Minikassetten im Laufe der Zeit ausgefallen, was das Booten eines 340/380-Systems schwierig macht.“ (AMSynths)

„Es gibt einige Systeme verstreut in ganz Europa. Fast alle stammen aus dem Nachlass von Armin Stöwe“, schrieb mir Cornel Hecht. Stöwe hat früher mit Wolfgang Palm zusammengearbeitet und die Software für den Event Generator geschrieben. „Er hatte aus Wolfgangs Bestand einige Systeme frei aufgebaut und diese modifiziert. So wurden die anfälligen Microtape-Laufwerke entfert, stattdessen kam der PPG-Bus hinzu. Die Software wurde dann per PPG Waveterm über den PPG-Bus eingespielt und die Daten so auch wieder gesichert.“ Cornel Hecht lässt sein System 340/380 gerade überarbeiten: „Das OS wurde ausgelesen und der Plan ist es, dieses per Floppy-Emulator automatisch beim Starten des Systems einzuladen. Aber bis es soweit ist, dauert es wohl noch etwas.“ Zu Stöwes Modifikationen gibt es kaum Aufzeichnungen, bedauert Cornel Hecht. „Nach dem Tod Armins wurde seine Systeme verkauft. Keines läuft nach meinem Wissen jedoch.“

Möglicherweise mit einer Ausnahme, wie Bernd-Michael Land mir geschrieben hat: „Bei den Marienberg Brüdern in Aschersleben…die haben das Ding tatsächlich zum laufen gebracht.“

Ergänzt werden die beiden 340er Module um den PPG 380 „Event Generator“. Das war ein ausgefeilter 16-Spur-Sequencer, der pro Schritt den Zugriff auf Timing, Dynamik und Tonhöhe erlaubte: „Es ging darum, Triolen, Quartolen, Quintolen etc. bis hinauf zu 1/16, (also auch 1/15 1/14 etc.) so genau wie möglich produzieren zu können. Das wäre normalerweise nur mit einem riesigen Hardwareaufwand möglich gewesen.“ Wolfgang Palm setzte stattdessen auf Computertechnik, „zumal man dann auch noch alle Klangfarbenänderungen mit dem Sequencer steuern konnte…es war für die damalige Zeit ein Riesen-Programmieraufwand, und ich war, neben Wolfgang Kowalk, nun überwiegend mit dem Programmieren beschäftigt.“ (The PPG-Story, Part 8)

Vervollständigt wurde das 340/380-System durch einen Computer-Monitor und ein Keyboard. Edgar Froese legte sich eine Version mit zwei Monitoren und Computerkeyboards zu, berichtet Cornel Hecht: „Normalerweise hat das 340/380 nur einen Monitor und man muss den Synthesizer oder den Sequencer per Schalter auf den Monitor legen, was manchmal umständlich ist. Edgar Froese hat darum gleich zwei Monitore einbauen lassen.“ Obwohl Thomas Dolby und Tangerine Dream das System einsetzten, verfolgte Wolfgang Palm das Projekt schließlich nicht weiter: „Inzwischen war das Fairlight CMI auf der Bildfläche erschienen, was für riesige Furore sorgte. Wir konnten mit unserem 340/380-System wenig dagegen ausrichten – die Leute wollten nun alle samplen!“ (The PPG-Story, Part 8)

Der Wave Computer 360 und das PPG-System 340/380 wurden in nur sehr geringen Stückzahlen ausgeliefert. Ihr musikalischer Fußabdruck ist deshalb sehr viel geringer, als der der Nachfolgegeräte Wace 2, Wave 2.2 und 2.3. Zu den wichtigsten Klangbotschaftern der neuen Wavetable-Synthese zählte sich die Berliner Elektronik-Band Tangerine Dream. Edgar Froese, immer auf der Suche nach neuartigen, noch nie gehörten Klängen, setzte sowohl den Wave Computer 360 als auch das System 340/380 bei Tangerine Dream live und im Studio ein. So auf Tangram aus dem Jahr 1980 und auch auch auf Edgar Froeses Soloalbum Stuntman von 1979. Das Exit-Album aus dem Jahr 1981 bezeichnet bereits den Übergang zum Wave 2. Beim Konzert vor dem Berliner Reichstag am 29. August 1981 kamen die Wave Computer der ersten und zweiten Generation zum Einsatz. Im Video kann man Edgar Froese beobachten, wie er die Flachbahnregler des Wave Computer 360 bedient.

Thomas Dolby spielte das System 340/380 auf seinem ersten Album Golden Age of Wireless. Paradetitel wäre hier der Song Windpower. Dolbys 1982 erschienenes Debütalbum war übrigens in den USA sehr erfolgreich und erreichte 1983 Platz 13 der Billboard Album Charts.

Von Wolfgang Düren stammt das Album Eyeless Dreams von 1980. Ein Showcase für die Wavetable-Synthese. Kein Wunder: Wolfgang Düren war Wolfgang Palms Weggefährte bei PPG und gründete später Waldorf Electronics. Seit 2022 liegt Eyeless Dreams auch als digitales Remaster vor. An Instrumenten setzte Wolfgang Düren einen PPG Wave Computer 360A ein in Verbindung mit dem PPG Computer Sequencer 350, dazu das PPG Modularsystem 300, den PPG Digitalsynthesizer 1020 und einen Micromoog. Sequencerparts im Stil der Berliner Schule, Experimentelles, dann wieder sehr melodische Abschnitte machen das Album sehr abwechslungsreich. Eine hervorragende Gelegenheit, dem Klangcharakter der frühen Wavetable Synthesizer nachzuspüren. Funfact: Der Rapper Eminem setzte auf The Marshall Mathers LP 2 Samples von Dürens Song Evil Twin ein.

Auf ein weiteres Wave Computer-Album bin ich durch Wolfgangs Palms Erinnerungen aufmerksam geworden: „Einer meiner treuesten Kunden war Chris Evans Ironside, der mit seinem 360’er das Stonehenge Album produzierte, in dem die puren wave sounds sehr schön zum Tragen kommen.“ (The PPG-Story, Part 8) Der 2022 verstorbene Deutschbrite war eigentlich Schlagerkomponist und schrieb Hits u.a. für Drafi Deutscher, Vicky Leandros und Ulla Meinecke. Mit Jenseits von Eden landete er in der Version von Nino de Angelo einen Welthit. Zusammen mit dem Sänger David Hanselmann produzierte Chris Evans Ironside dann auch mal ein ProgRock-Album: Eben Stonehenge.

Es war mein Anliegen, den PPG Wave Computer 360 in seiner Einzigartigkeit vorzustellen. Zu oft wurde er verkannt als quasi noch unvollkommener Vorläufer für die erfolgreichen blauen Wave-Synthesizer. Seht es mir nach, wenn ich noch einmal auf das Trackingfilter zurückkomme. Aber es ist natürlich schon so, dass ein diskretes RC-Filter einen durchaus anderen Klangcharakter besitzt, als die integrierten Filter ICs in den späteren Waves. Dieser einzigartige Klang, der übrigens noch viel 70er Jahreflair besitzt, hatte letztlich auch den Besitzer des von mir vorgestellten Geräts überzeugt. Dieser dachte eigentlich, dass die digitale Fraktion bei ihm mit Yamaha TX 816, DK Synergy II und Synclavier auf solidem Niveau abgedeckt sei. Bis er den Wave Computer 360 bei einem Freund hörte: „Der Klang ist ein Faszinosum. Die haben ein Glitzern und einen Überraschungsmoment. Und gleichzeitig funktionieren sie gut als Stimme im Arrangement. Sie sind für mich durch nichts zu ersetzen, durch keins der anderen Geräte, die ich habe. Ich habe mich wieder komplett verknallt in diesen Sound von PPG. Und das lässt einen dann auch leider nicht mehr los.“

Der Autor bedankt sich sehr herzlich bei Cornel Hecht, Bernd-Michael Land und Wolfgang Palm für wertvolle Informationen und Fotos. Ein großes Dankeschön geht auch an den Besitzer des Wave Computers 360, der mir bei diesem Artikel mit Rat und Tat zur Seite stand. Er hat es mir auch ermöglicht, in seinem Studio die Klangbeispiele aufzuzeichnen. Ohne solche Synthesizerenthusiasten wären Beiträge wie dieser gar nicht mehr möglich.