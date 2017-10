Blue Box: Roland Jupiter-4

… ja, das ist sicher. Der JX-8P hat schöne, „zuverlässige“ Flächen / Leadsounds – und auch die angenehme analoge Dichte & Wärme, nebenbei noch MIDI und 6 stabile Stimmen (mit jeweils 2 DCOs). Hier kommt der Jupiter-4 nicht mit. Für sehr „knackige“ Sounds und Effektklänge hat er hingegen ein ungeahntes Potenzial.

Interessanterweise hat er mich von Anfang an sehr an den ARP-2600 erinnert, betreffend seiner „trockenen“ (aber reizvollen) Bässe, seiner scharfkantigen Hüllkurven und einfach seines Charakters wegen. Dafür muss man aber (fast) alle Presets übergehen, direkt zur eigenen Sounderstellung wechseln und auch dort einiges an Zeit & Geduld investieren. Dann hat man Chancen, die „andere“ Seite des Jupiter-4 kennen zu lernen.

Dennoch sind die Erfahrungen vieler (ehemaliger) Jupiter-4 Besitzer wie deine: Sie haben den „Zugang“ zum Instrument nicht gefunden. Zu einem Teil könnte es – neben den „nicht so unmittelbar abrufbaren, überzeugenden Analogsounds“ – mit der schwachen Interface-Situation zu tun haben. Die unkomplizierte Integration des Instruments im Studio bzw. seine Koppelung mit Sequenzern etc. würde für viele eine wichtige Hürde nehmen. So aber ist erstmal eine CV/Gate Modifikation oder ein MIDI Kit nötig, was den meisten Usern in Anbetracht des „nicht so unmittelbar abrufbaren, überzeugenden Analogsounds“ eben auch nicht ganz lohnend erscheint. Damit dreht sich die Sache ein wenig im Kreis und schon steht der Jupiter-4 (in vielen Fällen) wieder auf der Verkaufsliste.

Die Gebrauchtmarkt-Preise – wie in einem weiteren Kommentar eines Lesers anbei erwähnt – übersteigen inzwischen vielfach die Schmerzgrenze von Jupiter-4 Interessenten. So dürfte der Synthesizer auch noch in Zukunft für Kontroversen, Diskussionen und „geteilte Lager“ sorgen. Doch das ist ganz OK, immerhin hat es der Jupiter-4 in den letzten Jahren geschafft, musikalisch die eine oder andere Lorbeere zu erhalten – womit er sein Image etwas aufbessern konnte.