Blue Box: Roland MC-202 Synthesizer & Sequencer (1983)

Die erste MC-Groovebox am Markt

Dieses kleine Wunderkästchen war wohl der Vorläufer der modernen Roland Grooveboxen und hatte verschiedene Väter und Mütter. Das Kürzel MC wurde erstmals für die Microcomposer Sequencer Familie verwendet, wie dem Roland MC-4 und MC-8. Die Klangerzeugung hingegen ist an den Roland SH-101 angelehnt und die Bedienung an die Roland TB-303.

ANZEIGE

Der integrierte Synthesizer war zwar „nur“ ein monophoner Bass-Synthesizer, aber der wurde wiederum durch einen integrierten Sequencer ergänzt. Synchronisierte man dazu einen Drumcomputer, hatte man im Prinzip ein vollständiges Groove-Setup für den Desktop. Die erste Groovebox? Ja, ein wenig schon.

Leider habe ich nie eine MC-202 gesessen, durfte aber bei der einen oder anderen Session damit arbeiten. Auf der anderen Seite wollte ich nicht noch mehr Jahre ins Land gehen lassen, bis wir die Roland MC-202 vorstellen würden, denn die Chance, dass einer unserer Autoren das Teil in die Finger bekommt, wird eher kleiner als größer. Aus dem Grund hier also nun mehr ein Fact-Sheet zur Roland MC-202 als ein echter Vintage-Report.

Umso mehr würde ich mich freuen, wenn ihr eure eigenen Erfahrungen mit der MC-202 in den Kommentaren postet. Ich würde mir dann die Mühe machen und diese „Schnipsel“ in den Artikel integrieren. Oder ihr verfasst gleich selbst eine Leserstory dazu.

Die Bilder kamen übrigens vom eBay-Verkäufer „Mario“, der sie uns freundlicherweise überlassen hat und die von unserer Grafikerin Anna Wild in Szene gesetzt wurden.

Geschichtlicher Rückblick

1982 erschien bei Roland der Bassline-Synthesizer TB-303. Ein einfacher monophoner Synthesizer mit integrierten Sequencer, der auf einfache Basslines spezialisiert war und obendrein eine eher ungewöhnliche Programmierung besaß. Der Plan war wohl, den Bassisten der Band durch eine Maschine ersetzen zu können.

Gleichzeitig erscheint bei Roland auch der monophone Solo-Synthesizer SH-101. Der wiederum sollte den Keyboardern ermöglichen, an der Bühnenperformance auch aktiv und stehend teilzunehmen. Zu dem Zweck konnten ein Griff und ein Gurt angebracht werden, der den Keyboarder dank Batteriefach auch mobil wie einen Gitarristen machte.

Die Rechnung ging in beiden Fällen nicht ganz auf. Und so beschloss man 1983, ein Jahr später, die Features beider Geräte zusammenzulegen. Das war die Geburtsstunde der Roland MC-202

ANZEIGE

Ein erster Blick auf die Features

Die Roland MC-202 enthält einen monophonen Synthesizer, der dem Synthesizer Roland SH-101 sehr ähnlich ist und fast genau so klingt. Manch einer behauptet, er könne auch wie eine Roland TB-303 klingen, aber der Vergleich hinkt. Die Sounds der MC-202 und der TB-303 sind schon zwei Paar Stiefel.

Der integrierte Sequencer der Roland MC-202 war dem Sequencer der Roland Bassline TB-303 weit überlegen. Er verfügte über zwei Spuren und erlaubte die Aufnahme von bis zu 2600 Steps.

Die Anschlüsse der Roland MC-303

Anschlusseitig sorgen zwei DIN-SYNC-Ausgänge und ein DIN-SYNC-Eingang auf der Rückseite für die problemlose Verbindung zu anderen Roland Units der selben Ära.

MIDI-Verbindungen sucht man vergeblich, aber entsprechende Konverter sind heute leicht zu bekommen, z. B. den D-Sync von Kenton. Eine kleine Warnung: Die Verbindung funktioniert gut, ist aber nicht ganz Timing-fest.

Ansonsten stehen klassische CV/Gate-Anschlüsse zur Verfügung, um andere Analogsynthesizer damit anzusteuern oder als die MC-303 ansteuern zu lassen. Abgehört wird per einem monophonen Kopfhöreranschluss und/oder einem Line-Ausgang.

Der MC-202 Analogsynthesizer

Das kommt einem alles bekannt vor und ist schnell durchschaut. Ein analoger Oszillator bietet simultan Dreieck- und Rechteck mit Pulsbreitenmodulation sowie einen Rechteck-Suboszillator. Das Signal kann per analogem VCF gefiltert werden. Das Filter ist ein spannungsgesteuertes 4-Pol Lowpass-Resonanzfilter. Wie üblich bei Roland, klingen VCO und VCF im Verbund sehr warm und rund und erinnern durchaus an das Roland System 100m. Lässt man das Filter kreischen, lassen sich aber auch durchsetzungsfähige Soloparts kreieren.

Für Modulationen steht ein Sinus-LFO sowie eine ADSR-Hüllkurve bereit. Zusätzlich kann man im Sequencer auch Accents programmieren.

Der Sequencer der Roland MC-202

Wie bereits erwähnt, kann man zwei Spuren programmieren. Die Gesamtmenge der Steps beträgt 2600 Schritte. Die Programmierung ist ein wenig zäh und erfolgt über die symbolisierte Klaviatur am unteren Rand des Gerätes. Nacheinander gibt man Tonhöhe, Länge der Steps und der Gates ein. Abgerundet wird das Ganze durch Slides und Accents. Die Stärke der Slides und Accents stellt man über zwei Potentiometer ein. Hier merkt man dann auch sofort, dass man sich hier großzügig bei der hauseigenen TB-303 bedient hat.

Dank der beiden CV/Gate-Ausgänge können mit der MC-202 auch zwei externe Synthesizer angetriggert werden und zusätzlich der interne Synthesizer, dann allerdings mit derselben Sequenz des CV/Gate 1 Outputs.

Spaßfaktor oder Spaßbremse?

Schwer zu sagen. Tatsächlich erzeugt die frickelige Eingabe musikalische Ergebnisse, die wohl auf herkömmliche Weise durch Keyboard und Sequencer nicht zustande kommen würden. Wer aber genau die klassische Variante sucht, wird mit der MC-202 nicht glücklich werden, wohingegen der Faktor „Zufall“ der MC-202 Fangemeinde besonders zusagt.

Speicher?

Fehlanzeige. Schaltet man die MC-202 aus, gehen alle Sequenzen verloren. Dank eines Kassetten-Imterfaces konnte man Sequenzen aber extern auf Tapes speichern und wieder einspielen. 1997 veröffentlichte Defective Records Software MC-202 Hack eine Software, mit der man Sequenzen am Computer erstellen und in das Gerät schicken konnte – und zwar eben über jene Kassettenschnittstelle. So etwas ähnliches gibt es auch für den Oberheim Hardware-Sequencer DSX und funktioniert tatsächlich einwandfrei.

Reparaturanfälligkeit

Das Ding ist „fast“ für Ewigkeit gemacht. An anfälligsten ist wohl das Display, aber hier gibt es mittlerweile gute Möglichkeiten, um aus alt wieder neu oder sogar „besser als vorher“ zu machen. Hegt und pflegt man die MC-202, dürfte sie auch die nächsten 10 Jahre gut überstehen.

Trotzdem beim Gebrauchtkauf mal aufmachen und die Platine ansehen. Ausgelaufene Batterien und Grünspan könnten das schöne Gerät arg ramponiert haben.

Gebrauchtmarktpreis 2022

Vintage wird immer teurer. Da es die MC-202 so gut wie überhaupt nicht mehr in Versteigerungen schafft, werden teils utopische Preise aufgerufen von bis zu 1.000,- Euro. Realistisch wären hingegen eher um die 800,- Eureo. Auf der anderen Seite muss man überlegen, dass die Roland MC-202 zur Kultfamilie der TBs und TRs gehört und die Preise sicher auch weiterhin kräftig steigen werden.

Im Vergleich zu einer originalen TB-303 darf man die MC-202 sogar als günstig bezeichnen, kann man mit ihr doch fast dieselben Acid-Sequenzen erzeugen wie mit der TB-303, wenn auch mit einem anderen Sound.

Die Roland MC-202 on YouTube

Wie erstaunlich kreativ man mit der Roland MC-202 auch heute noch umgehen kann, zeigen Dutzende von Videos auf YouTube. Hier ein paar Beispiele:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Und hier der pure Sounds der kleinen Plastikbox: