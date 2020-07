Blue Box: Roland System 700, Modularsynthesizer (1976)

Rolands großes Modularsystem von 1976

Wir haben für euch heute einen Klassiker aus unserem Archiv geholt und aufpoliert. Die Texte wurden komplett überarbeitet und durch neue Texte von mir ergänzt. Hinzu kommen überarbeitete Bilder und neue Videos.

Mic Irmers umfangreicher Zweiteiler zum legendären Roland System 700. Im ersten Teil gibt Mic, alias Moogulator, einen Überblick zu diesem Modularsystem, zusammen mit einer geschichtlichen Einordnung. In Teil 2 (heute ab 12 Uhr) stellt er alle Module des modularen Synthesizers im Detail vor und geht auch auf Feinheiten des Systems ein.

Nun aber viel Spaß

Euer Tyrell

Geschichtliche Einordnung des Roland System 700

1973 baute Roland seinen ersten Seriensynthesizer, den SH-1000 und attackierte damit eine amerikanische Domäne, die fest in den Händen von Moog und ARP lag. In den Folgejahren schuf Roland mit der SH-Familie eine ganze Reihe preisgünstiger und gut klingender Synthesizer, die zwar nicht den Sound der Vorbilder erreichte, aber mit einem ganz eigenen Klangcharakter den heute berühmten Roland SH-Sound etablierten. (Wir empfehlen hierzu unser Special zu den Roland SH-Synthesizern.)

Modulare Synthesizer nach dem Vorbild von Moog oder ARP blieben aber weiterhin den Platzhirschen vorbehalten. Für den Zugang zu soviel musikalischer Freiheit musste man aber entweder ein erfolgreicher Musikproduzent sein oder Zugang zu einem der wenigen Systeme haben, die von Universitäten zu Lehrzwecken angeschafft wurden.

1975 startete Roland einen ersten Versuch, mit dem System 100 diese Domäne zu brechen. Allerdings war Rolands System 100 genau genommen nur in beschränktem Ausmaß modular (am besten HIER alles zum Roland System 100 lesen). Doch bereits ein Jahr später präsentierte Roland seinen ersten richtigen Modularsynthesizer, das System 700, um das es nun in unserem zweigeteilten Special gehen soll.

Die verschiedenen Basissysteme

Das Roland System 700 wurde in verschiedenen Basissystemen angeboten:

Main Unit (komplettes System)

Lab Unit Cabinet 1

Lab Unit Cabinet 2

Wings (Seitenflügel, die halb so breit waren wie die Main-Unit)

Dazu gab es einen sehr groß dimensionierter Sequencer, der die Breite der Main Unit hatte und natürlich eine Tastatur.

Angelehnt an die Moog Systeme hat man zwar einzelne individuelle Module in den beiden vinylbezogenen Cabinet-Typen erwerben können, doch in der Regel griffen die User damals zu den vorgefertigten Sets, die im Folgenden gleich näher erläutert werden.

Deshalb sind diese vorgefertigten Systeme in der Regel leicht zu unterscheiden und auch die Position und Anzahl der Module immer dieselben, was heute einen Preisvergleich deutlich vereinfacht – vorausgesetzt man findet eines der raren Sets. Beim späteren und kleineren Roland System 100m von 1979 gab es deutlich mehr Variationen.

Wer sich näher mit der Materie beschäftigt, wird feststellen, dass es viele ähnliche Module gibt, die sich aber nur in kleinen Details unterscheiden – z. B. in der Breite, um je nach Set mehr Platz zu schaffen für andere Module. So gibt es zum Beispiel 6 VCO-Typen sowie zwei Filter-Typen, die sich aber nur minimal unterscheiden. Hier nun die Auflistung der diversen Setups:

Lab Unit

Diese beiden Cabinets sind seltener anzutreffen als die größere Main Unit. Obwohl der Platz identisch ist, ist es anders bestückt.

Cabinet 1

3x Oszillator

1x Rauschgenerator (weiß, rosa) und Ringmodulator Kombimodul

1x Tiefpass-Filter

1x VCA

1x Mixer für 3 Signale mit Ausgang für invertierte Signale (->Modulationsquellen mischen)

1x LFO

1x Sample & Hold

1x Doppel-ADSR-Hüllkurve (es gibt nur diese Variante)

1x Netzteil/Schalter

Cabinet 2

2x Multimode-Filter (Tief-, Band-, Hochpass)

3x VCA

1x Gate-Delay (Verzögerung für Triggersignale – nicht in der Main Unit enthalten)

2x Doppel-ADSR-Hüllkurve

1x Multiple – Verteiler für 2x 5 Buchsen

Alle Module der Lab Units sind identisch mit denen der Main Unit bis auf das Gate Delay. Anders ist es bei der Anzahl der Module (mehr VCAs und Hüllkurven in der Lab Unit, dafür nur ein LFO). Allerdings ergeben nur beide Cabinets der Lab Unit ein vollwertiges System, da das einzige Netzteil für beide Einheiten nur in einem der beiden Rahmen untergebracht ist.

Die Main Unit enthält folgende Module

3x Oszillator

1x Rauschgenerator (weiß, rosa) und Ringmodulator Kombimodul

1x Tiefpass Filter

2x Multimode-Filter (Tief-, Band-, Hochpass)

2x VCA

2x Doppel-ADSR-Hüllkurve

1x Mixer für 3 Signale mit Ausgang für invertierte Signale (-> Modulationsquellen mischen)

2x LFO

1x Sample & Hold

1x Hauptmischbereich für das ganze System mit eingebautem Federhall, ausgelegt für 3 Kanäle

1x Multiple – Verteiler für 2x 5 Buchsen

1x Netzteil/Schalter

1x Voltage Processor für CV/Gate

1x Kopfhörer und Anschluss für externes Keyboard (6-Pol DIN-Buchse)

1x Integrierer, Envelope-Follower und Verstärker zur Anpassung von Signalen

Main vs Lab

Wenn man die Main Unit mit den beiden Cabinets der Lab-Units vergleicht, so ist die Main Unit ausgewogener bestückt. Externe Signale lassen sich zum Beispiel mit dem Envelope-Follower und den Anpassungsmodulen effektiv bearbeiten, sofern man möchte, dass der Synthesizer auf den Pegel eines Audiosignals reagiert.

Ebenso ist es bei Verwendung der beiden Cabinets ratsam, ein eigenes Mischpult einzuplanen, denn dieses fehlt schlichtweg der Lab Unit Kombination. Die beiden LFOs der Lab-Unit stehen hingegen dem Überschuss von 2 VCAs in der Main Unit gegenüber, ebenso muss man in der Lab Unit auf das schöne Multimode-Filter verzichten. Auf der anderen Seite sind mehr Hüllkurven in der Lab Unit verbaut – tabellarisch sieht das folgendermaßen aus:

Vorteile in Zahlen

Lab vs Main

1 | 2 LFO

6 | 2 Hüllkurven

3 | 2 Filter

4 | 2 VCA

0 | 1 Audio-Mixer mit Reverb

mehr Hilfsmodule zur Anpassung in der Main Unit

Auf Grund der Seltenheit des Systems erübrigt sich aber wahrscheinlich eine Wunschzusammenstellung, man wird nehmen müssen, was man angeboten bekommt. Die gemunkelte Anzahl der gebauten Main Units soll angeblich nur 50 Stück betragen, wobei ich annehme, dass es mehr sind. Tatsächlich wurden aber auf jeden Fall mehr Main Units gebaut als Lab Units.

Eine vollständig funktionierende Main Unit ist aber bereits ein beeindruckendes Modularsystem. Es enthält alle wichtigen Bausteine und übertrifft in der Leistung die kleinen Systeme, die Moog angeboten hat (z. B. Moog Model 15 etc.). Dafür besitzt Rolands Main Unit des System 700 z. B. keine Festfilterbank, war aber auf der anderen Seite stimmstabiler.

Es gab aber noch einen weiteren, ganz entscheidenden Vorteil des Roland System 700 gegenüber seinen amerikanischen Wettbewerbern: Die bis jetzt genannten Cabinets haben eine Vorverdrahtung, die erst über eingesteckte Patchkabel unterbrochen wurden. Damit ist das System 700 auf der einen Seite voll modular, auf der anderen Seite spart man sich Kabel, wenn man die Standardverschaltung verwendet, was wiederum die Übersichtlichkeit erhöht. Am Ringmodulator sind zum Beispiel bereits alle Oszillatoren zugeführt.

Dasselbe bei der Schwingungsform-Auswahl der Oszillatoren. Trotzdem kann man alle auch gleichzeitig abgreifen. Die Filter und VCAs sind ebenfalls bereits sinnvoll „vorverdrahtet“.

Darüber hinaus sind Modulationseingänge am unteren Bereich zugängig, während Audiosignale den Modulen immer an den oberen Anschlüssen zugeführt werden. Dabei gibt es üblicherweise meist 3 Fader mit entsprechenden Signalen. Auch hier ist die Vorverdrahtung hilfreich und sinnvoll. Außerdem bleibt immer noch die Möglichkeit, den vorgegeben Signalfluss zu übergehen, denn die beiden Basis-Einheiten und die Main Unit sind mit Schaltbuchsen ausgestattet und somit in jeder Hinsicht vollständig offen modular. Das gilt sowohl für die Modulationswege als auch für die Signalwege zwischen den Audio-Modulen (VCO, VCF, VCA).

Das Mixing vor den Filtern wird grundsätzlich durch die Eingangsfader erledigt. Sollte man mehrere Mischer benötigen, um mehrere Signale zusammenzubringen, stehen entsprechende Signalmischer zur Verfügung. Diese sind nicht sehr zahlreich, weshalb es sich empfiehlt, mit den vorgegebenen und patchbaren Signalen von je drei Eingängen zu haushalten oder über Multiples die Signale zusammenzulegen und drei Gruppen bilden. Dies gilt jeweils für Modulationseingänge und Audiosignale getrennt.

So lässt ein Filter gleich fünf Eingänge frei, die beispielsweise für zwei VCOs und Rauschen oder Ringmodulation ausreichen. Beim VCA sind es drei. Für Modulationseingänge hat man vier Fader reserviert. Davon ist jedoch einer für die Tastatur-Spannung vorgesehen. Somit können ohne Pult schon komplexe Patches gebaut werden. Ein sehr großes System würde hingegen ein wenig mehr Disziplin erfordern, um alle Audiosignale einzuspeisen. Zumindest im herkömmlichen Sinne. Fünf Oszillatoren als Audio-Eingangsmaximum für Filter dürften für die meisten Anwendungen und auch das komplette System reichen. Den Rest wird man vorzugsweise für Frequenzmodulation zwischen Oszillatoren, Filter und anderen Modulen nutzen können. Außerdem spricht nichts dagegen, einen VCA zur Automation der FM zu verwenden. Unterm Strich ist die Anzahl der Eingänge der Module und damit das Gesamtkonzept sehr stimmig und der Spaßfaktor des Roland System 700 sehr hoch.

Einziges Manko: Das Tuning rastet leider nicht auf einem Nullpunkt ein. Solange man jedoch keinen Live-Einsatz mit dem System 700 plant, sollte die Zeit für das Tuning nicht zu sehr den „Flow“ des Klangbastelns und Musikmachens stören.

The Wings – Seitenflügel VCO-Bank

Dieser Flügel beinhaltet sechs Oszillatoren. Die obere Modulreihe ist damit vollständig gefüllt. Übrigens sind die oberen Module stets Audiomodule, während die unteren kleineren Module Modulationsquellen sind. Hier findet man:

6x Oszillator wie im Hauptsystem, jedoch ohne Vorverdrahtung

1x Doppelhüllkurve

1x Multiple

1x Signalmischer

1x LFO

1x Sample & Hold

Alle Module in den Wings sind ohne Vorverdrahtung (Prepatching) ausgeführt. Hier wird man deshalb immer mehr Kabel benötigen als im Hauptsystem (Main oder Lab Unit). Formell hatten diese Module eine Modellnummer mit einem anderen Kennbuchstaben. So sind VCOs mit den Kennbuchstaben D und E und Modulationsmodule mit Kennbuchstaben B ohne Prepatching. Technisch sind die Module intern identisch oder fast identisch.

The Wings – Seitenflügel VCF/VCA-Bank

Ähnlich wie die Oszillator-Bank besteht dieses Cabinet ebenfalls aus den nicht vorverdrahteten Modulvarianten der Multimodefilter und VCAs:

2x Multimodefilter

3x VCA

Im Modulationsbereich sind verbaut:

2x Doppelhüllkurve

1x Multiple

1x Gate Delay

Allgemein gilt, der Einbauschacht der oberen Reihe ist immer höher als der der unteren Reihe. Deshalb befinden sich oben immer nur die Audio-Module und keine Hilfs- oder Modulationsmodule. Diese Systematik gilt für das gesamte System 700.

Hilfskabinets (Top-Wings)

Die beiden kleineren „Wings“, die in der Regel auf die großen Wings aufgesetzt wurden und somit die Bauhöhe des Sequencers haben, sind auf Effektmodule und weitere Hilfselement spezialisiert.

Das erste Top-Wing heißt schlicht in der Roland-Diktion

Phase Shifter / Audio Delay

Multiples mit 3x Vierer-Gruppen, die jeweils verkoppelt werden können

4x Schalter

1x Phase Shifter

1x Audio Delay

Zu bedenken ist, dass diese Zusammenstellung nicht wie ein Delay im heute erwarteten Sinn arbeitet. Die Delay-Zeit ist sehr kurz und fast auch nur für Flanging-artige Effekte verwendbar, dafür sind diese spannungssteuerbar. Als „Echo“ würde es nicht funktionieren, denn hier geht es eher um ein- bis zweistellige Millisekunden. In den Sekundenbereich reicht es nicht einmal annähernd.

Im zweiten Hilfs-Cabinet befinden sich „Sonstige“ Module. Roland nennt diesen Bereich

Interface / Mixer

Er enthält:

1x VCA

1x Messgerät mit Envelope-Follower, Test-Signal-Generator integriert

1x vierfach Filter/Resonator mit nicht modulierbaren aber variablen (Multimode)-Filtern mit Resonanz (beides regelbar) – auch als Ersatz für die Festfilterbank gedacht

1x 9-Kanal Audio-Mischer.

Hier findet sich auch ein Signalmischer für beliebige Signale und eine Art Endbearbeitung. Das vierfache Resonanzfilter ist zwar nicht modulierbar, jedoch eindeutig ein Versuch, etwas anderes und Besseres den Festfilterbänken der US-Konkurrenz entgegenzustellen. Es handelt sich dabei eher um eine Art Resonatorbank, wie man sie aus dem Polymoog kennt. Vier Bandpassfilter mit Resonanz erlauben die Betonung vierer Frequenzbereiche durch die Resonanzen, aber auch der Begrenzung durch die Bandpassfunktion.

Kommen wir nun zu einem weiteren Highlight des System 700:

Der Roland System 700 Sequencer

Der Sequencer besitzt 12 Steps. Er hat drei Potireihen mit Timing-Reihe als Teiler für hohe Musikalität, da hier wirklich nicht ewig justiert werden muss, um eine Verdopplung oder Halbierung zu erreichen, oder abstrakt jede Zeit stufenlos einstellen zu müssen.

Jeder Step verfügt über einen Einzelausgang für Gate sowie auch Eingänge! Die Pulsbreite des Clockgebers ist justierbar. Alle Abspielfunktionen können per Steuersignal aktiviert werden. Auch die Reihenfolge (1, 1-2 und 1-3) kann eingestellt werden. Jede Spur hat ihre eigene Step-Position, da sie auch unabhängig laufen können.

All diese Funktionen bieten heute zwar auch preiswerte Hardware-Sequencer mit 16 Schritten, aber eine Besonderheit hat der System 700 Sequencer zusätzlich noch auf Lager:

Einzelstep-Ein- und Ausgänge. Eins von beidem fehlt vielen Sequencern auch heute noch. Dieses Feature ermöglicht in Kombination mit Reset komplexe Rhythmus-Strukturen oder Sprünge. Einen Sequential-Switch gibt es allerdings nicht, was in der Klasse schon hilfreich gewesen wäre.

Die Roland Tastatur zum System 700

Die fünfoktavige Tastatur verfügt über eine Glide-Funktion und einen Knopf als Bender ohne Mittenrastung. Das „Pitch Wheel“ ist ebenfalls nur als Knopf ausgeführt, der ohne Mittenrastung auskommen muss. Übrigens sind auch die Oszillatoren so konstruiert. Es gibt zwar Oktavschalter, aber das Fein-Tuning wird über zwei ineinanderliegende Potis realisiert. Dieses Doppelpoti ist heute eher schwer zu ersetzen. Ähnlich wie beim Oberheim SEM.

Ein paar Details und eine vorläufige Bewertung

Die Module selbst sind gut aufgeräumt. Es gibt viel Platz und die Lötstellen sehen deutlich sauberer aus als bei Moog. Es gibt wenige ICs, sondern vorrangig Transistoren und klassische Bauteile. Damit ist es einfach, alle Module zu reparieren und zu pflegen. Das einzige, was nicht einfach zu ersetzen ist, sind die klobigen Stecker auf der Rückseite, die die verschiedenen Cabinets verbinden und mit CV/Gate und Strom versorgen. Diese müssten kreativ durch „irgendetwas“ getauscht werden, falls diese fehlen oder defekt sind.

Die Main Unit hat am unteren Teil einen kleinen Schacht für Kabel und Anleitungsbücher. Diese praktischen Dinge findet man auch bei einigen SH-Synthesizern wie dem Roland SH-5.

Die Vorverkabelung der Module ist vorbildlich gelöst worden und unterstützt das schnelle Patchen von Sounds. Sicher wäre noch eine Patch-Matrix interessant gewesen, jedoch dient diese nicht gerade der Übersicht.

Das System 700 bietet trotz der Vorverdrahtung die größtmögliche Flexibilität. Standard-Sounds können sehr schnell mit fast oder gar keinem Kabel realisieren werden. Ungewöhnliche Patches sind aber genauso möglich.

In der Eurorack-Welt sollte das System 700 wirklich als Anschauungsunterricht genutzt werden. ARP praktizierte das Prinzip beim ARP 2600, Macbeth nutzte es für den M5.

Ebenfalls schön, dass Roland Fader für die Audiosignale nutzt, um Pegel und Modulationsintensitäten sind von Weitem zu erkennen. Deshalb glänzt auch die Hüllkurveneinstellung mit dieser Sofort-Übersicht. Zum System selbst: Roland führte sein eigenes Format für Module ein. Kompatibilität zu Wettbewerbern war damals ein No-go. Einige Jahre später führte Roland mit dem System 100m ein noch kleineres Format ein, was durchaus als Vorläufer zu Doepfers kleinen A-100 Modulen verstanden werden darf.

Der Sound des Roland System 700

Der Klang des System 700 ist über alle Roland Synthesizer erhaben. Man könnte es klanglich als den Prototypen für alle analogen Synthesizer von Roland bezeichnen. Das ist freilich ein sehr hoher Standard. Die Oszillatoren klingen rund und obertonreich, die Filter zeigen kaum Bassverlust bei höheren Resonanzwerten. Alle Eigenschaften, die man bei Roland Synthesizern liebt, sind hier vereint.

Schaltet man eine Frequenzmodulation oder einen Sync, so bekommt man nicht selten eine Luxusvariante dessen, was ein Promars oder Jupiter-6 produzieren würde. Man befindet sich also auch einem hohen Niveau. Die geringe Verkleinerung der Leiterbahnen und Baugruppen scheint dabei auch eine Rolle zu spielen. Das System 700 ist, wie man es kennt, ein einziger Sweet Spot, man muss nicht allzu lange kurbeln, um gut klingende Bereiche zu finden. Der Basisklang der besten Roland Synthesizer ist hier definitiv auf den Punkt gebracht. Außerdem werden Kinder der Siebziger und Achtziger die Klänge aus diversen Produktionen kennen.

Der Sound integriert sich sehr gut in jede Stilrichtung, auch solche, in denen nicht nur Elektronik eingesetzt wird.

Übrigens sind die Module durch ihre relative Einfachheit, ähnlich wie andere Systeme dieser Zeit, recht einfach zu verstehen. Die Baugruppen sind logisch aufgebaut und damit für Kompaktsynthesizer-Nutzer einfach nachzuvollziehen. Aber auch die Bauteile in den Modulen selbst sind keine Exoten. Es ist damit erstaunlich, dass sich ein Synthesizer aus dem Jahre 1976 sich deutlich einfacher reparieren lässt als einer der Neunziger. Das System 700 ist noch vor SSM und Curtis hergestellt worden, welche die Basis der meisten Synthesizer der Achtziger waren.

Wer nutzte das Roland System 700?

Das Roland System 700 hört man sehr oft in Produktionen von Mute Records. Daniel Miller hatte offenbar so ziemlich alle Acts bis weit in die Neunziger damit versorgen können – es stand im Mute-Studio und die Produzenten arbeiteten damit – Gareth Jones ist einer von ihnen.

Daniel Miller war immer der Mensch, der bei den Bands für Technik „warb“ (laut eigenen Aussagen). So finden sich die Sounds von Depeche Mode über Vince Clarke/Erasure und sehr stark die von Nitzer Ebb auf vielen Synthpop und EBM Alben wieder.

Human Leagues Dare Album (mit „Don’t you want me“) wurde durch den Produzenten Martin Rushent offenbar ebenfalls mit System 700 Sound bereichert.

Ein vorläufiges Fazit

Insgesamt sind die Module im Vergleich zu dem, was es für Euroracks heute gibt, sicher „konservativ“ zu nennen. Einen vergleichbaren Klang gibt es allerdings kaum in Eurorack-Größe.

Oben noch historisches Bildmaterial vom Synthesizerstudio Bonn, das komplette System kostete damals 40.000 DM, was die Kosten mehrerer (4 bis 5) Kleinwagen wie dem damaligen VW Golf entsprach. Mit bestem Dank an Dirk Matten für die Erlaubnis, die Anzeige vom April 1978 und das weitere Foto hier verwenden zu dürfen.

Im zweiten Teil dieses Reports, finden sie eine genaue Betrachtung der einzelnen Module und eine Beschreibung der Unterschiede zwischen ähnlichen Modultypen.

Das Roland System 700 on YouTube