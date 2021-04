Blue Box: Sequential Circuits Prophet-T8 (1983), Synthesizer

Der größte aller Propheten

Sequential Prophet-T8, mein absoluter Traum

Matthias Beckers Bücher „Synthesizer von Gestern“ Vol. 1 & 2 waren für mich wie eine Bibel. Ob das Schicksal sich mir gegenüber derart gnädig zeigen sollte, dass ich je zu den überglücklichen Eigentümern der großartigsten Instrumente ihrer Gattung gehören könnte? Ich träumte davon, täglich einem Roland System 700, einem Yamaha DX7II Centennial oder einem Sequential Circuits Prophet-T8 im häuslichen Musikzimmer zu begegnen, anstatt Kilobyte-große Samples davon auf meinem Ensoniq ASR-10 (immerhin auch mit polyphonem Aftertouch) zu vergöttern.

Rückblickend kann ich eines mit Sicherheit sagen: Es war extrem harte Arbeit, geschäftliche wie auch private Durststrecken, etliche graue Haare und nicht zuletzt eine Riesenportion Glück nötig, um einen Teil meiner Träume Realität werden zu lassen (ich habe immer noch kein System 700).

Mein Prophet-T8 begleitet mich nun schon 15 Jahre. Er musste einige Umzüge mitmachen und hat seinen unverwechselbaren Klang seither auf vielen Produktionen verewigt. Käuflich erworben hatte ich das tolle Teil 2006 für 3300,- Euro von Michael Thorpe (Touched by Sound GmbH) – unmittelbar nachdem ich das Joe Zawinul Syndicate bei seiner rasanten Show im Karstadt Warenhaus in Nürnberg erlebt hatte, stand für mich fest: So ein Ding muss her.

Mit dem innovativen polyphonen Prophet-5 hatte die frisch gegründete Silicon-Valley-Firma Sequential Circuits ihren festen Platz am Markt der Musikinstrumentenhersteller etabliert. Zwischen 1983 und 1985 wurden 800 Prophet-T8 gefertig. Der neue Luxus-Synthesizer sollte vor allem eines bringen: ein Mehr an Tastaturumfang und Ausdrucksmöglichleiten. Das „T“ steht im Übrigen für touch!

Tastenspiele auf dem SCI T8 Synthesizer

Der Prophet-T8 verfügt über 76 vollgewichtete Holztasten mit Hammermechanik und optischer Abtastung inkl. Anschlagsdynamik, polyphonem (!) Aftertouch und sogar Release-Velocity. Die Tastatur wurde vom Traditionshersteller Pratt-Read hergestellt – diese US Firma baute seit 1839 Klaviaturen aus Elfenbein und Klaviermechaniken. Ihr Vorgänger war im ARP Electric Piano aus dem Jahr 1979 verbaut. Die neue Tastatur war so erfolgreich, dass sich New England Digital entschloss, ab dem Jahr 1984 ebendiese Tastatur für ihr edles Synclavier anzubieten („Velocity/Pressure Keyboard“, kurz V/PK).

Harte Fakten zum T8 Analogsynthesizer

Der Prophet-T8 ist 8-stimmig polyphon bei zwei Oszillatoren plus Rauschen pro Stimme. Sounds können auch duo-timbral angelegt sein, wodurch sich die Stimmenzahl halbiert. Alle Einstellungen sind speicherbar auf 64 Speicherplätzen, das Gerät befindet sich permanent im Edit-Mode. Ein polyphoner Sequencer mit acht abrufbaren Sequenzen, der sogar Program-Changes aufzeichnen kann, eignet sich als ideales Sketch-Pad zum Festhalten von Ideen oder auch um im Live-Betrieb eine Hand frei zu haben.

Der Prophet-T8 verfügt über eine MIDI-Schnittstelle ab Werk, nicht zuletzt zeichnete sich sein Erfinder Dave Smith maßgeblich verantwortlich für die Entwicklung des bis heute gültigen MIDI-Standards.

Unisono der Könige

Ein einfacher Druck auf den Unison/Track-Taster löst den beeindruckenden Mono-Legato-Mode mit allen acht Stimmen im Unisono aus. Hält man hingegen die Taste „c“ und aktiviert zugleich den Unisono-Mode, landet man in einem einstimmigen Mono-Modus, wobei die Hüllkurven klassisch wie beim Minimoog im single-trigger bei lowest key priority agieren. Im Unisono-Mode zeigt der Prophet-T8 ein „intelligentes“ Verhalten bei der Interpertation der Hüllkurven: Legato gespielte Tonfolgen orientieren sich hinsichtlich Umsetzung der Anschlagdynamik ausschließlich an den Sustain-Phasen der Hüllkurven, die Attack- und Decay-Zeiten werden dabei zum Lautstärkenübergang herangezogen.

Der Prophet-T8 verfügt über einige sehr clevere Chord-Memory-Funktionen, hier „Tracking Unison“ genannt. Bis zu 8-stimmige Akkorde können auf eine Taste gelegt werden, der tiefste Ton während des Speichervorgangs bestimmt die später auslösende Taste. Neue Akkorde können über einen Fußschalter während des Spiels ausgewählt werden. Die aktuell gespeicherten Akkorde werden nicht zusammen mit den Patches dauerhaft gespeichert, sondern entspringen immer dem Echtzeitspiel.

Unterschiede zum Prophet-5

Oszillatoren: Dreieck-Schwingungsform beim Prophet-T8 auch bei OSC A aktivierbar

Hüllkurven: beim Prophet-T8 digital realisiert, Release endet etwas „abrupt“, Attack nicht ganz so schnell wie beim Prophet-5, dafür 2nd Release Funktion beim Prophet-T8 (auch via Sustain-Pedal)

Bipolare Modulations-Skalierung der Filter Env auf Osc Freq A, Osc PW A und Filter Cutoff in der Poly-Mod-Sektion des Prophet-T8

beim Prophet-T8 zusätzliche polyphone Aftertouch-Mod-Sektion „Pressure Mod“, bipolar (!), Ziele: OSC A Freq, OSC B Freq, PW, Filter Cutoff, VCA AMP, LFO Amount, LFO Freq

Das Keyboard-Tracking des Filters ist bei Prophet-T8 regelbar

Die Glide-Funktion ist beim Prophet-T8 polyphon

Der LFO des Prophet-T8 (digital realisiert) hat einen zusätzlichen Initial Amount Parameter, die Wheels sind deaktivierbar; LFO kann auf OSC A Freq, OSC B Freq, PW und Filter Cutoff geroutet werden (im Prophet-5 wird bei der LFO-PWM via Modwheel zwischen OSC A und OSC B differenziert)

Filter und VCAs im Prophet-T8 sind CEM 3372, anstelle von CEM 3320 (VCF) und CEM 3280 (VCA) beim Prophet-5 Rev3 – die gleichen erstgenannten Filterbausteine kamen übrigens auch im Oberheim Matrix-12 bzw. Xpander, Sequential Circuits Prophet-600, Akai AX80, Simmons SDS7 und SDS8 sowie im Chroma Polaris zum Einsatz

Single, Dual und Split Modi (mit variablem Split-Punkt pro Patch) beim Prophet-T8

integrierter Sequencer

serienmäßiges MIDI

76 anschlagdynamische Tasten mit Release-Velocity und polyphonem Aftertouch

Limitierungen des Sequential T8

Leider zählt die verbaute MIDI-Schnittstelle aus heutiger Sicht noch zu den frühesten Vertretern ihrer Art. Ausgerechnet der herausragende polyphone Aftertouch wird in den frühen Revisionen des Betriebssystems leider nicht via MIDI übertragen. Ein Update löste später das Problem auf elegante Weise: Der Prophet-T8 beherrscht nun die Ausgabe von Aftertouch pro Stimme auf verschiedenen Kanälen – kompatibel zum heute topaktuellen MPE-Standard! Eigene Sounds können auch via MIDI-Dump-Request gesichert werden, allerdings nicht von der Bedienoberfläche des Prophet-T8 aus. Dort hilft nur der Umweg über ein Cassetten-Interface. Was früher angesichts der oft niedrigen Signalqualität von Kassettenrecordern meist ein Glücksspiel war, spielt heute seine Stärken aus: Ein kompletter Dump aller Sounds lässt sich spielend leicht als Mono-Audiospur in der DAW aufzeichnen, abspeichern und wieder zum Instrument zurück übertragen. Der gesamte Vorgang dauert in etwa anderthalb Minuten – weniger als die Auto-Tune-Routine des brandneuen Sequential Prophet-10 Rev4! Um nicht versehentlich die eigenen Speicherbänke zu gefährden, verfügt der Prophet-T8 auf der Rückseite über einen Memory-Protect-Schalter. Auch muss vor dem Dump erst der „Record“-, dann der „Load from Cassette“-Button gedrückt werden.

ROUND-ROBIN

Entgegen mancher Behauptungen im Internet, spielt mein Prophet-T8 seine 8 Stimmen nicht „zwanghaft“ im Round-Robin-Verfahren: Zumindest in der aktuellsten Firmware-Version reißt ein gehaltener Dreiklang nicht einfach ab, sobald man „wild“ einstimmig dazu spielt.

REGLERAUFLÖSUNG

Da sich der Prophet-T8 wie erwähnt permanent im Edit-Modus befindet, gibt es keine direkte analoge Verbindung der Bedienpotis mit den analogen Oszillatoren und Filtern. Alle Bedienbefehle und Steuerspannungen laufen zunächst über den Digitalteil des Instruments. Daher hört man beim Sound-Schrauben leider bei vielen Gelegenheiten Treppenstufen. So sind beispielsweise die Stimmung der Oszillatoren, der Filter und auch die Modulationen in der Poly-Mod-Sektion hörbar quantisiert. Ist der Synthesizer nicht mehr hinreichend kalibriert, fallen diese Stufen auch mal recht unangenehm auf – gerade beim Versuch, auf präzise Intervalle zu stimmen. Der Kalibrierungsprozess ist aber im Servicemanual unter „Scaling Procedure“ beschrieben und nicht allzu aufwändig.

Was macht ihn nun so eigen?

Seine acht Stimmen. So seltsam dies aus heutiger Sicht vielleicht klingen mag – man spielt andere Voicings, wenn man acht statt fünf Stimmen zur Verfügung hat. Bei der Duo-Timbralität ergeben sich andere Spielweisen: Werden im Double-Mode zwei Sounds kombiniert, so stehen nur noch vier Stimmen zur Verfügung, beispielsweise ein Dreiklang und ein einzelner tiefer Basston. Plötzlich überlegt man viel genauer, welche Stimmführungen Sinn ergeben könnten und welche Dreiklangstöne spannenderen Optionstöne weichen müssen (erfahrene Microwave-User kennen das bestimmt von Multiprograms, bei denen zwei klassische PPG-Patches kombiniert werden). Wenn im Single-Modus alle acht Stimmen zur Verfügung stehen, spiele ich häufiger mit der linken Hand zwei Töne und rechts einen Vierklang. Dann bleiben immer noch zwei Stimmen übrig, um zumindest bei zwei Tönen eine längere Abklingphase zu erlauben, sobald der nächste Akkord folgt. Oder man addiert noch zusätzlich ein Arpeggio via MIDI (vgl. erstes Beispiel im Video).

Einige Synthesizer verfügen über eine Chord-Memory-Funktion. Aber nur wenige können das mit achtstimmigen Akkorden – für komplexere Jazz-Harmonik ein spannendes Einsatzfeld, nicht zuletzt da man diese Funktion wie bereits erwähnt via Pedal triggern kann! Joe Zawinul war ein Meister dieser Prophet-T8-spezifischen Spieltechnik. Es gibt Gerüchte, dass er seinen Sohn Ivan ein Zusatzgerät hat entwickeln lassen, das vorab gespeicherte Voicings auf Pedaldruck hin in den Zwischenspeicher der Prophet-T8 Chord-Memory-Funktion übertrug. Eine weitere spannende Spieltechnik ergab sich daraus, dass der Prophet-T8 diese Akkorde NICHT über MIDI ausgibt, sondern nur die aktuell auf der Tastatur gespielte Note. Joe nutzte meist einen weiteren MIDI-fähigen Lead-Synthesizer, um der Oberstimme mehr Gewicht zu verleihen (gut nachzuhören im YouTube-Video „Joe Zawinul in rehearsal 1985 – Raw Footage“).

Stereo-Deluxe

Der Prophet-T8 verfügt über drei Audioausgänge: Left, Mono und Right. Am linken Ausgang liegen immer die Stimmen 1-4 an, am rechten die Stimmen 5-8.

Familienbande

Ist der Prophet-T8 nun ein aufgebohrter Prophet-5 oder ein Alternative zum alten doppelmanualigen Prophet-10? Der direkte Vergleich hinkt. Trotz vieler Parallelen in der grundsätzlichen Synthesestruktur, gibt es doch zu viele Unterschiede, die die Instrumente voneinander abgrenzen. Da wären v. a. der ikonische Klang (schnellere Hüllkurven und andere Filter beim Prophet-5), die Tastatur (manche Spielfiguren spielen sich tatsächlich besser auf dem Prophet-5 – ohne Anschlagdynamik und Aftertouch). Aber der Prophet-5 verfügt nicht über den genialen Dual-Modus mit der Möglichkeit, komplexe 4-Oszillatorklänge mit verschiedenen Hüllkurven zu realisieren. Geschicktes Sound-Programming vorausgesetzt, verlässt man gefühlt recht schnell das Terrain der gewohnten subtraktiv-analogen Klangwelten. Eine butterweiche Fläche mit einem dynamisch schriller werdenden Crossmodulation-Attack und am besten gleich noch in Stereo? Kein Problem für den Prophet-T8! Den exakten Sound des klassischen Prophet-5 eins zu eins am Prophet-T8 reproduzieren? Fehlanzeige.

Und wie fällt der Vergleich mit dem Sequential Circuits Prophet-600 aus? Im Netz finden sich viele hitzige Diskussionen über den Prophet-600 – ein bei seinem Erscheinen schon umstrittenes Gerät, das relativ viel bot, allerdings zur spät das Licht der Welt erblickte, um ein kommerzieller Erfolg zu werden. Trotz identischer Filter-Chips und ähnlicher Voice-Architektur fehlen dem 600er viele Features, die den Prophet-T8 zum Grandseigneur der Analogboliden macht. Sicher, wer nur die Oszillatoren und Filter in Standardeinstellungen vergleicht, wird über die enge Verwandtschaft positiv überrascht sein. Aber einen Prophet-600 momentan anzuschaffen, ergibt für viele nur Sinn, wenn man gewillt ist, einige (zum Glück sehr kostengünstige) Modifikationen vorzunehmen. So gibt es z. B. das pfiffige Panorama-Upgrade, das den 600er auch zu einem Stereoausgang verhilft oder auch das hervorragende Gligli-Upgrade, das u. a. die sehr lahmen digitalen Hüllkurven und grob gerasterten Potiabfragen des Prophet-600 auf Trapp bringt. Dual-Klänge sind damit zwar genauso wenig möglich wie Aftertouch via MIDI, aber immerhin Anschlagdynamik. Die CPU des Prophet-600 ist im Übrigen viel weniger leistungsfähig als die beiden CPUs des Prophet-T8. Die Hüllkurven des Prophet-T8 sind zwar auch digital berechnet, allerdings bei Weitem nicht so träge wie die eines unmodifizierten Prophet-600!

Und wie schlägt sich ein Akai AX80 aus dem Jahr 1984 im Vergleich – immerhin teilen sich Prophet-T8 und Akai AX80 identische Filterbausteine und beide verfügen über 8 Stimmen mit zwei Oszillatoren? In der Tat kann der Akai AX80 bei einigen Klängen recht überzeugend in Richtung Prophet-T8 verweisen. Die Oszillatoren des Akai klingen zwar komplett anders, aber die grundsätzliche Struktur als digital gesteuerter „großer“ analoger Polysynth mit Anschlagdynamik hat doch auch etliche Parallelen. Im Video ein paar eigene Patches zum direkten Vergleich. Es beginnt immer der Prophet-T8, gefolgt vom Akai AX80 – beide in Realtime gespielt über ihre eigene Tastatur (um auch die Folgen der wirklich schäbig ansprechenden Akai Tastatur zu demonstrieren). Damit die Klänge vergleichbar bleiben, habe ich beim Prophet-T8 nur den Monoausgang genutzt. Beide werden mit einem dezenten Hauch von Delay aus dem AMS DMX 15-80S garniert, schließlich spielt man einen Prophet einfach prinzipiell nicht „trocken“, um ihm wirklich gerecht zu werden. Stärken des Akai AX80 bleiben härtere Klänge und hohle Rechteck-Flächen. Hier ist der Prophet-T8 im Direktvergleich immer softer, dafür aber auch organischer. Und nicht zuletzt bei der Polymod-Sektion und den Dual- und Split-Modi überholt der Prophet-T8 seinen kleinen Neffen aus Tokyo klanglich ganz schnell!

Virtuelle Konkurrenz

Einige VSTIs emulieren den Prophet-5, den Vorvater des Prophet-T8. Von daher hinkt der Vergleich freilich, denn wie wir schon gesehen haben, hatte der Prophet-5 keine Anschlagsdynamik, andere Filter-Chips und Hüllkurven und auch sonst einige Feature-Abweichungen – von der Stimmenzahl und dem fehlenden Dual/Split Mode abgesehen. Dennoch könnte man ja auf die Idee kommen, zumindest thematisch ähnliche Klänge mit den aktuellen Top-Plug-ins zu versuchen, wie auf dem Prophet-T8. U-he Repro-5 sticht hierbei besonders positiv hervor, da man auf der „Tweak“-Seite Einstellungen zu Stimmzuweisungen, Panorama und Filter-Alternativen vornehmen kann. Außerdem unterstützt Repro-5 zumindest basale Modulationen des Filters und VCAs durch die Anschlagdynamik. Arturias Prophet V stellt eine klassischere, puristischere Prophet-Emulation dar. Im Video findet sich ein schneller Hörvergleich: Jeweils zunächst der Hardware Prophet-T8, gefolgt vom Arturia Prophet V (mono, keine internen Effekte) und dann dem U-he Repro-5 (Stimmen 1-4 links, 5-8 rechts, wie beim Prophet-T8). Die „Propheten“ sind dabei jeweils trocken und unbearbeitet, der Drumloop entspringt dem hervorragenden Aly James Lab VPROM 2.0 VSTi mit einem Hauch vom IK Multimedia Sunset Sound Studio Reverb Plug-in.

Beide virtuellen Instrumente klingen prima, vor allem bei 96 kHz Samplingrate! Wie der echte Prophet-T8 klingen beide nicht – Arturia irgendwie zugleich bassiger und quäkiger, Repro-5 klingt in jeder Einstellung einfach nur etwas „anders“ und sehr direkt. Beide nähern sich aber dem von den Herstellern versprochenen Ziel, ein funktional valider Ersatz zu sein. Gleich klingen sie nie, aber das tun vermutlich auch zwei Prophet-T8 nebeneinander nicht. Auf der Bühne wie im Studio nutze ich beide Software-Varianten auch gern und regelmäßig.

Geschenkt für alle

Nachdem ich mich beruflich derzeit intensiv mit dem Thema Sampling auseinandersetze, konnte ich nicht umhin, meine eigenkreierte Lieblings-Fläche auf dem Prophet-T8 in einem NKI-Patch für Native Instruments Kontakt 6.5 zu verewigen. Ich will an dieser Stelle nicht allzu viele Worte darüber verlieren: jede Taste einzeln gesampelt bei 24 Bit / 96 kHz über einen originalen vintage Neve 1075 Preamp und DAD AX32 Converter, 3-fach Round-Robin und das Patch reagiert via MIDI auf Poly-Aftertouch und Release-Velocity. Der Modulationsumfang des Pitchwheels beträgt „historisch korrekte“ vier Halbtöne. Großer Dank geht an meinen Kollegen Tom Schmid aus dem „Preserving Sounds of Rare Musical Instruments“-Team für die Gestaltung und Programmierung der GUI. Hier an dieser Stelle zur freien Verwendung in euren Song-Produktionen gratis für meine treuen Leser! Bitte nur das Sample an sich nicht im Rahmen von Soundbibliotheken weiterverkaufen oder vermarkten, versteht sich.

Sequential Circuits Prophet-T8 Pad mit etwas AMS 15-80S Delay:

Ensoniq ASR-10 Samples des Prophet-T8 aus der Werksbibliothek (CDR-14), interne Effekte:

Wer NATIVE INSTRUMENTS KONTAKT besitzt, kann sich diesen Sound auch als nki-File HIER herunterladen (als ZIP). Der komplette Datensatz enthält auch ein paar Besonderheiten, die alle bereits im nki-File enthalten sind.

Der „Delay“-Knopf lässt sich via MIDI-CC automatisieren: Der FX-Return kann nämlich nicht übersteuern. Er hat eine Tape-Saturation-Stage nachgeschaltet. Klingt jetzt wie ein Roland RE-201 wenn man es zu weit aufreißt. Und der dezente Hall kommt von einer eigenen Convolution-Impulse-Response. Aufgenommen von mir aus dem RSP-550 Test.

