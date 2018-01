Blue Box: Siel Opera 6, Siel DK60 & Kiwi, Synthesizer

VORWORT DER REDAKTION

Im Januar 2005 hatte Stephan Dargel für uns den Siel Opera 6 im Rahmen der BLUE BOX Serie vorgestellt. Zu diesem Zeitpunkt hatte AMAZONA.de noch nicht einmal die Möglichkeit, Klangbeispiele hochzuladen. Inzwischen gibt es aber tolle Klangbeispiele des SIEL OPERA 6 auf YouTube und so haben wir den Artikel mit neuen Bildern aufgemotzt und am Ende ein paar ausgewählte Sound-Demos angehängt. Ein Blick auf diesen Synthesizer-Exoten lohnt sich übrigens, denn die Auflistung der Halbleiterbausteine in seinem Inneren versprechen so einiges: 6 SSM2024, 2 SSM2031 und 6 SSM2044 verhelfen dem SIEL nämlich zu einem satten Analogsound. Aber lest und hört selbst.

Viel Spaß, Euer Peter Grandl

Geburtsjahr 1983

In der Zeit des ersten großen Erfolgs für einen Digitalsynthesizer, namentlich dem YAMAHA DX7, war es für alle anderen Hersteller schwierig, etwas Adäquates zu präsentieren, geschweige denn überhaupt mit irgend etwas Käuferschichten für sich zu erobern. Anno 1983 schrieb man das Jahr 1 der FM-Synthese und der MIDI-Schnittstelle. Der Versuch von Siel, mit dem Opera 6 dem Yamaha DX7 Paroli zu bieten, scheiterte zwar, führte aber dennoch zu einem interessanten Instrument, wie wir gleich sehen werden.

1983 sah der Status quo der Musikerwelt durch den Yamaha DX7 ungefähr so aus:

Digitale, wirklich mal neue Klänge, anschlagsdynamische Tastatur, 16 Stimmen, maximal um die 4.500 DM.

Was brachte der ca. 1.000 DM günstigere (ca. 1700 Euro) Opera 6 davon mit?

Eine anschlagsdynamische Tastatur. Er hat ferner Regler und ist programmierbar. Größtes Manko im Wettstreit um Käuferschichten: Er ist analog und hat nicht besonders spektakuläre Modulationsmöglichkeiten. Wirklich neue Klänge sind also nicht drin.

Das alles hat SIEL (eigentlich S.IE.L, was für „Societa Industrie Elettroniche“ steht, also nichts mit einem norddeutschen Deichtor zu tun hat) aber nicht davon abgehalten, das Grundprinzip des Opera 6 gleich in mehren Varianten wie KIWI oder SIEL DK60 über Jahre hinweg anzubieten.

Sonderlicher Erfolg war der ganzen Serie erst beschieden, als man die Preise deutlich senkte, wobei insbesondere die Variation „KIWI“ in Deutschland Verbreitung fand. Das Grundprinzip der Klangerzeugung variierte jedoch kaum, nur die Gehäuse und Bedienoberfläche war jeweils leicht modifiziert worden, so dass die nachfolgende Beschreibung mehr oder weniger für alle Modelle Gültigkeit hat.

Der Opera 6 befindet sich in einem Stahlblechgehäuse, das nach Lösen zweier Schrauben aufgeklappt werden kann. Das recht wuchtige Design erinnert ein wenig an den „Sampler-Keil“ Emulator III von EMU SYSTEMS: schräge Frontplatte und hohe Hinterkante. Die durchschnittlichen Maße betragen 940 mm in der Breite, 395 mm in der Tiefe und 185 mm Höhe. Klappt man den Opera 6 auf, so fällt das wuchtige Netzteil auf, das wohl allein schon erheblichen Anteil an den 14,5 kg Gewicht hat. Links daneben sieht man die sechs Stimmenplatinen, die jeweils spiegelbildlich zueinander in drei Zweiergruppen angeordnet sind. Die Oszillatoren (in der Urversion noch VCOs) arbeiten in der hier gezeigten Version mit SSM-Chips. Die Seitenteile schließlich bestehen aus Kunststoff und lassen den Siel Opera 6 billig wirken, Holzseitenteile hätten diesen Synthesizer aber noch schwerer gemacht.