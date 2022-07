Blue Box: Vermona Synthesizer, (DDR 1983)

"Der Minimoog des Ostblocks" - wirklich?

Vermona Synthesizer, ein Kind der DDR

Meine Geschichte mit dem Vermona Synthesizer könnte wirklich anfangen mit den Worten „Es begab sich aber zu der Zeit …“, solange reicht sie im Grunde schon zurück. Aus irgendeinem Grund war ich als Teenager so gegen Mitte der Achtziger Jahre zum Fan elektronischer Musik geworden. Dem lag zu einem guten Teil meine geradezu goldige Annahme zugrunde, man könne mit einem Synthesizer „nahezu jeden vorstellbaren Klang erzeugen“. So was faszinierte mich. Aber diese Faszination rührte zu einem guten Teil auch daher, dass ich diese Behauptung damals nicht prüfen konnte. Denn ich wohnte im „Tal der Ahnungslosen“ – in der Nähe von Dresden.

Nun hatte ich damals einen ziemlich langen Schulweg und kam dabei regelmäßig an einem Musikgeschäft in Dresdens Prager Straße vorbei. In dessen Schaufenster gab es die weit und breit einzige Gelegenheit, einmal die „Errungenschaften“ der Musikinstrumentenindustrie der DDR selbst in Augenschein nehmen zu können (selbstredend NICHT die des „nichtsozialistischen Wirtschaftsgebietes“). Dazu zählte das Produktportfolio von VERMONA: immerhin ein-zwei Elektronikorgeln, ein E-Piano – und eben der „VERMONA Synthesizer“. Welches Modell genau nun die Elektronikorgeln waren, weiß ich nicht mehr, denn sie waren mir damals ziemlich wurscht. So was stand bei mir für „Evergreens und Schlagerhüte“. Aber der VERMONA Synthesizer hatte einen gewissen Vorschuss – er hieß ja „Synthesizer“!

Einordnung in die damalige Zeit

Wenn damals im üblichen offiziösen DDR-Jargon gern von „Errungenschaften“ die Rede war, dann war das natürlich als Propaganda für den „Aufbau des Sozialismus“ gemeint. Aber für jeden, der mit offenen Augen durchs Land ging, war schon offensichtlich, dass sich hinter dieser Phrase ungewollt eine Wahrheit mit bitterem Beigeschmack versteckte. Dass nämlich die DDR-Wirtschaft zunehmend nicht mehr in der Lage war, mit dem technischen Fortschritt (und dem so genannten „Weltniveau“) mitzuhalten. Wenn es in Einzelfällen doch noch gelang, etwa in Sichtweite zu kommen, dann war das oft nur noch mit ökonomisch (und auch ökologisch!) fragwürdigem Aufwand möglich.

So etwas zeigte sich dann unter anderem darin, dass der VEB „VERMONA“ – ein zwangsverstaatlichter Verbund zahlreicher traditionsreicher Instrumentenhersteller aus dem „Musikwinkel“ Klingenthal / Markneukirchen – noch Mitte der Achtziger Jahre diesen monophonen, vollanalogen Synthesizer im Holzgehäuse mit einer Tastatur ohne Anschlagdynamik und ohne jegliche Speicherbarkeit herausbrachte. Natürlich war wohl jedem Musikfreund klar, dass der Sound der Achtziger eher nichts mit Instrumenten wie dem VERMONA Synthesizer zu tun hatte. Und dass daher selbst die weniger prominenteren Pop- und Rockbands der DDR sich möglichst nicht gerade mit Equipment von „VERMONA Klingenthal“ ausrüsteten. Ja, ich empfand es geradezu als unfreiwilligen Witz, als seinerzeit im DDR-Fernsehen mal Milli Vanilly auftraten und man dann sah, wie der Keyboarder auf einer VERMONA „Elektronenorgel“ herumdrückte. Dass die falschen Instrumente hierbei das eher kleinere Problem waren, stellte sich allerdings erst später heraus.

Soviel zum Ruf (und Vorurteil), der VERMONA damals anhaftete („war halt auch nix aus’m Westen – konnte ja nicht gut sein“). In Wirklichkeit kannte ich mich damals natürlich überhaupt nicht aus – aber das machte eigentlich kaum einen Unterschied. Denn als „unerreichbares Ziel“ reichte der Vermona Synthesizer allemal. Nicht nur prangte am Gerät ein Preisschild mit weit über 4500 Mark der DDR. Man kam überdies schon „aus innerer Zensur“ nicht auf die Idee, in den Laden hineinzugehen und frecherweise zu fragen, ob man das Gerät denn auch kaufen dürfe …

Mein später, erster Kontakt

So ergab es dann auch, dass ich bis in heutige Zeiten eigentlich keine Ahnung hatte, wie das Ding überhaupt klingt – geschweige denn, was es taugt. Bis ich vor Kurzem plötzlich die Gelegenheit bekam, ein gut erhaltenes Exemplar zu einem erträglichen Preis an Land zu ziehen. Sofort ereilten mich sentimentale Anwandlungen und ich dachte ernsthaft über eine Anschaffung nach. Zunächst erschien der Gedanke abwegig – aus reinen Vernunftgründen. Was im Himmel sollte wohl dieses Gerät besser können als praktisch alles andere, was ich schon zuhause rumstehen habe? Nun gut, mag sein – aber reine Vernunft bringt einen ja manchmal auch nicht weiter. Der zweite Einwand klang schon wesentlich schwerwiegender: Man hörte und las, oft seien diese Geräte in einem geradezu beklagenswerten Zustand und nur noch „so ungefähr“ funktionsfähig. Um ein solches Arguments stichhaltig zu finden, reichte meine Phantasie allerdings durchaus. Rein aus meiner Erfahrung mit anderen Produkten aus damaliger DDR-Produktion mochte ich „folgerichtig“ vermuten, dass VERMONA wohl an so einigen Ecken und Enden faule Kompromisse eingegangen war, nur um das Ding „planmäßig“ rauszubringen. So wäre es dann ja eigentlich kein Wunder, wenn so was hernach nicht auch noch fast vier Jahrzehnte durchhielte … oder?

Irgendwie war da dennoch die Neugier. Es galt also, „die letzte Bastion“ der Argumente dagegen zu schleifen: Ich hatte mir (vielleicht auch als ein kleines „Sicherungsseil gegen G.A.S.“) irgendwann mal die Regel gegeben, niemals Synthies ohne MIDI-Schnittstelle anzuschaffen. Nach kurzer Recherche (natürlich „nur aus Neugier – so zur Absicherung“) kam ich allerdings schnell darauf, dass es da sehr wohl jemanden gibt, der ausgerechnet für die alten VERMONA Synthesizer einen MIDI-Nachrüstset anbietet. Es ist die tschechische Firma „CHD Electroservis“. Wie verrückt! Aber auch wie praktisch: In einem dieser grandios-typischen Akte der Verleugnung wider die Vernunft stellte ich geradezu erleichtert fest, dass ja nun der Beschaffung nichts mehr im Wege stünde …

… und so geschah es nahezu „unabwendbar“ – der Vermona Synthesizer wurde „herbei verhandelt“. Und natürlich gleich der MIDI-Bausatz dazu. Ich war SEHR gespannt.

Vermona Synthesizer 1983

Das Gerät traf also ein, und ich hatte mir fest vorgenommen, nicht enttäuscht zu sein, falls es z. B. defekt wäre. Vielmehr wollte ich dankbar sein, wenn „überhaupt noch was geht“. Schnell stellte sich dieser Zweckpessimismus jedoch als unnötig heraus.

Der äußerliche Zustand war in der Tat gut – auf jeden Fall für ein Gerät dieses Alters. Zumindest über die letzten paar Dekaden schien es gut behütet worden zu sein. Sensationell (für mich): Am Gerät prangte ausgerechnet das Inventarschild einer Dresdner Hochschule („da schließt sich doch ein Kreis“)!

Also eingeschaltet – und …. ? … Stille!

Kurze Ernüchterung. Nein, das konnte doch nicht sein … ahh – warte – ein dünner Ton – es geht doch! Schnell kam ich drauf, dass einfach nur einige Regler für VCA und VCF „in ungünstiger Konjunktion“ standen, sodass „hinten raus“ fast nix mehr ankam.

Bald war zwar klar, dass zunächst in der Tat nicht alles perfekt lief. Aber schon mit ein paar einfachen Reinigungsarbeiten an der leicht korriderten Tastaturmechanik und ein wenig Fürsorge für die 16 Potis am Bedienfeld war alles wieder bestens. Ich war erleichtert.

Vermona Synthesizer inside

Die kleinen Wartungsarbeiten gaben die Gelegenheit, mal einen ersten Blick in den inneren Aufbau des Geräts zu wenden. Der – sagen wir es rundheraus – hätte einem Gerät der Siebziger Jahre alle Ehre gemacht. Und wahrscheinlich trifft es das auch ganz gut, denn man darf wohl sicher sein, dass das Design in wesentlichen Zügen auf die Entwürfe zurückgeht, die Bernd Haller von Vermona bereits in den Siebzigern hatte (siehe hier).

Alles ist durchaus aufgeräumt, klar gegliedert – und sehr „straight“ (um es vornehm zu formulieren). Denn hier ist kein Teil zuviel verbaut und wenn die zwei Schrauben gelöst sind, die die Oberseite festhalten, dann „tordiert“ das gesamte Gehäuse schon so heftig, dass man es in dieser Situation mal besser nicht großartig bewegt. Dass kein Stahl- oder Kunststoffgehäuse verwendet wurde, ist sicher in erster Linie der damaligen Ressourcenknappheit anzulasten.

Der Klang des Vermona Synthesizers

Nachdem sich also die anfängliche Anspannung gelöst hatte, stellte ich fest: Oha – der Vermona Synth klingt ja gar nicht mal so schlecht!

Eine Basslinie mit zunächst weit zugedrehtem Filter, das dann immer weiter aufgeht

Dieselbe Linie unter gleichzeitigem „Button Hammering“ der Oktavschalter

Mein erster Eindruck mag sicher mit der Kombination aus „keine Erwartungen“ und „keine Ahnung“ zusammenhängen. Aber am Ende zählt für mich, dass es dem Gerät erstaunlicherweise gelungen ist, mir gleich vom Start weg irgendwie Spaß zu machen. Das, was man neudeutsch „Sweet Spot“ nennt, ist hier durchaus „breit aufgestellt“. Man kann in relativ weiten Grenzen an den Reglern herumdrehen, ohne dass der VERMONA wirklich hässlich klingt. Noch dazu ist er erstaunlich rauscharm und – einstellungsabhängig – einigermaßen pegelstark. Auch die Stimmstabilität ist – zumindest bei meinem Gerät – gar nicht mal so übel. Mein Eindruck war zumindest, dass die Tongeneratoren im Verhältnis zueinander recht stabil bleiben, so dass es selbst nach 2-3 Stunden reicht, bei Bedarf ein ganz klein wenig am „General Tune“-Regler zu justieren.

Exploration Vermona Synthesizer

Ein weiterer Aspekt trägt erheblich zum Wohlfühlfaktor bei: Die Bedienoberfläche stellt einen nun wirklich nicht vor Verständnisprobleme, sondern ist praktisch, aufgeräumt und schick. Beim Herumspielen damit war es vielleicht sogar von Vorteil, dass ich bisher eher wenig Gelegenheit hatte, auf „Klassikern“ wie z. B. einem Minimoog zu spielen. Dadurch ergab sich womöglich eine gewisse Unbeschwertheit und ich stellte mich auf die Eigenheiten des Geräts ein, anstatt bestimmte Dinge zu erwarten.

Und Eigenheiten gibt es so einige.

So hat der Vermona Synthesizer zum Beispiel „offiziell“ nur zwei Oszillatoren. Deren Tonhöhenverhältnis zueinander lässt sich recht fein regeln, nicht jedoch das Lautstärkeverhältnis. Über das weiße Tastenfeld stellt man die Schwingungsform ein (jede Reihe gilt für einen Oszillator) und der zweite Oszillator lässt sich bei Bedarf auch abstellen, so dass dann nur noch einer aktiv ist. Soviel zur Intention. Nun ist aber die Umschaltung der Schwingungsformen nicht als Drehschalter gelöst, sondern mit Hilfe eines Tastenfelds wie seinerzeit an alten Rundfunkempfängern. Recht bald trieb mich daher die Neugier, was wohl passiert, wenn man z. B. zwei Tasten einer Reihe gleichzeitig drückt. Und siehe da, „what you see is what you get“ – es spielen tatsächlich BEIDE! Natürlich kann man deren Lautstärkeverhältnis und Stimmung zueinander nicht regeln, aber lustig ist’s schon – und es klingt durchaus interessant!

Noch überraschender ist, dass das Ganze sogar mit den Tasten zur Fußlage der Oszillatoren gelingt. Zunächst war ich mir nur nicht so sicher, ob man damit das Gerät am Ende vielleicht „überlastet“ – ich dachte da so an „interne Versorgungsspannung“ usw. Dann aber hat die Neugier gesiegt. Nun, abgesehen davon, dass man die Taster mit kaum mehr als zwei gleichzeitig gehaltenen überlisten kann (was ja dann bei Einsatz von „Osc1“ und „Osc2 immerhin 4 Frequenzen gleichzeitig bedeutet!), wird der Sound nicht etwa immer fetter und lauter, sondern der Gesamtpegel scheint „nachzugeben“ und wird eher etwas „matschig“. Das Ganze hat also seine Grenzen. Im folgenden Beispiel habe ich den Effekt ausgenutzt. Zunächst nur jeweils eine Fußlage, dann sukzessive weitere eingeschaltet – und zur besseren Erkennbarkeit vorher etwas „angetippt“ – gibt nen netten Effekt.

Spielerei mit „Tweaks“ an den Oktavschaltern, zunehmend werden mehr zugeschaltet

Die nächste Eigenheit ist eine, die ich in dieser Form noch an keinem anderen Synthesizer ähnlicher Bauart erlebt habe. Es gibt nämlich sowohl für VCF als auch für VCA jeweils 5 „Presets“, die die daneben liegenden Regler „überschreiben“. Sie sind aber lediglich mit „1“ bis „5“ beschriftet, sodass zunächst nicht so recht klar wird, was sich dahinter verbirgt. Netterweise gibt es auf der Website von VERMONA den Bereich „Vermona Heritage“ (eine wunderbar treffende Wortwahl), wo sich eine orginale Bedienungsanleitung fand, in der einige dieser Voreinstellungen für die „Simulation“ von klassischen Instrumenten empfohlen werden (also „Trompete“, „Flöte“, „Bassgitarre“ usw.). Die Idee wirkt zwar noch mehr aus der Zeit gefallen, als der Synthesizer damals eh schon war, aber dennoch irgendwie charmant. Und ja – mit ein wenig Vorstellungskraft sind die Einstellungen gar nicht mal so schlecht getroffen. Heutzutage sind sie aber eher ein schönes Beispiel dafür, wie erheblich sich inzwischen die Ansprüche an die Authentizität von Sounds verschoben haben – und wie gleichzeitig die Phantasie Federn gelassen hat.

Spielerei mit VCA-Presets

Alles in allem aber ist das Gerät nahezu im Schlaf bedienbar. Die farbigen Bedienelemente tragen dazu einiges bei. Weiß ist für alles, was den Ton generiert, orange sind die Regler zur Fußlage und Lautstärkeverlauf, grün sind alle Filtereinstellungen des Tiefpassfilters, rot ist der LFO und gelb das Portamento. Wobei die Einstellungen zumindest beim Filter etwas Fingerspitzengefühl benötigen, weil sich die Wirkung der Regler zum Teil überlagert. Eine ebenfalls eher ungewöhnliche kleine Schrulle ist der Regler zum LFO-Speed, der nämlich das Maximum bei Linksanschlag hat. Er beeinflusst übrigens die Tonhöhe und die Filtereckfrequenz gleichzeitig.

Spielhilfen

Die Gestaltung der Spielhilfen ist zum einen Teil durchaus praxisgerecht, zum anderen behaupte ich mal, dass man hieran auch die Grenzen der damaligen Möglichkeiten für VERMONA erkennen kann. So umfasst der Stellbereich des Vibrato-Wheels so ungefähr 270°, wodurch es einiger Kurbelei bedarf, bis „Wirkung eintritt“. Überdies fühlt sich das Rad sehr fragil an. Kein Wunder, denn VERMONA hat das mit Hilfe eines einfach um 90° gekippten Potis und ohne weitere Achsstabilisierung umgesetzt. Mit einer derart windigen Konstruktion wäre man heutzutage als Hersteller wohl unten durch. Da ist es eher ein Wunder, dass das Wheel an meinem Gerät noch gut funktioniert.

Eine schöne Idee war es dagegen, sowohl Vibrato als auch Portamento („Glide“) gleich neben den Wheels per Taster „unter der Hand“ ein- und ausschalten zu können. So kann man den Sound etwas „lebendiger“ spielen.

MIDI als Option

Kommen wir zum letzten Punkt, sozusagen zum „Sahnehäubchen“, das ja bei mir den Anstoß gegeben hatte, mich zu überwinden und dem VERMONA Synthesizer eine Chance zu geben. Für inzwischen ca. 129 Euroerhält man von „CHD Elektroservis“ eine Extra-Platine und einiges an Einbaumaterial, um das Gerät nachträglich zu „MIDIfizieren“. Erstaunlicherweise beschränkt sich das nicht darauf, die Tastatur anzusteuern, sondern man kann dann sogar einige Filtereinstellungen, VCA und EG beeinflussen. Mehr noch: Die Tüftler von CHD haben eine MIDI- Implementation geschrieben, mit der in gewissen Grenzen sogar „Programmnummern“ ablegbar sind. Man könnte also fast behaupten, dass dieser Saurier aus DDR-Zeiten damit nachträglich doch noch „Anschluss ans Weltniveau“ erreicht hat! ;-)

Mit ein wenig Geschick und Geduld – und mit passendem Werkzeug – gelingt der Einbau recht locker innerhalb von 2-3 Stunden. Beigelegt sind eine sehr detaillierte bebilderte Anleitung und ein Benutzerhandbuch sowie die vollständige MIDI-Dokumentation. Darin wird u. a. auf einige Eigenarten bei der Implementierung eingegangen. So ist der VERMONA prinzipiell auch nach dem Einbau genauso wie vorher autark bedienbar – solange man ihn nicht über die MIDI-Schnittstelle anspricht. Tut man es doch, dann bestimmt ab diesem Zeitpunkt das MIDI-Interface die Regeln. Das geht bis dahin, dass auch das Tuning des Geräts sich ändert. Es justiert sich auf die MIDI-Tastaturlage, wodurch es beim Spielen über die eingebaute Tastatur hübsch jämmerlich klingt – bzw. auch mal gar nicht mehr. Der ganze Spuk ist aber mit einem einfachen Wiedereinschalten beendet. Ich habe den VERMONA Synth ein wenig mit meiner DAW gescheucht – und war begeistert. Alles funktioniert tadellos, sogar „Filter Sweeps“ lassen sich fernsteuern! Ein fast vierzig Jahre altes Gerät an einer aktuellen DAW ist zwar völlig verrückt, aber doch irgendwie cool. Ich war jedenfalls gerührt.

Aus der sehr ausführlichen Bauanleitung für das MIDI-Modul (und durch indirekte Hinweise auf den Platinen selbst) kann man übrigens ableiten, dass es offenbar wenigstens zwei Revisionen des Synthesizers gab. In meinem vorliegenden Modell sind z. B. Operationsverstärker vom Typ A109D aus DDR-Produktion verbaut worden, was offenbar auf eine spätere Version hinweist. Frühe Modelle sind womöglich mit anderen OpAmps ausgeführt worden. Ob das irgendwelche klanglichen Unterschiede gemacht hat, bleibt reine Spekulation. Solche Änderungen dürften aber in erster Linie mit der damals herrschenden „Versorgungslage“ zusammengehangen haben. So sind vermutlich auch Geräte entstanden, bei denen ein bunter Mix unterschiedlicher Platinenrevisionen verbaut war – um das Gerät überhaupt zusammenbauen zu können.

