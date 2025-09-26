Boochow Instruments PureData to Korg NTS-1 mk II

PureData-Patches auf dem Korg NTS-1 mkII laufen lassen

Boochow Instruments, die auf der Vertriebsplattform GUMROAD ihre Plug-Ins für den Korg NTS-3, Korg prologue, minilogue / XD oder drumalogue meist als Donationware vertreiben, haben nun für den Korg NTS-1 mkII ein äußerst interessantes Internet-Projekt auf die Beine gestellt, mit dem sich Pure Data-Patches für den NTS-1 mkII kompilieren lassen.

Der erste Korg NTS hatte das Novitätenmoment auf seiner Seite, was ihm eine große Programmiergemeinde und viele interssante Plug-Ins bescherte. Das war im März 2020.

Um Korg NTS-1 mkII und Korg NTS-3 ist es da wesentlich stiller, obwohl die Plattform um ein vielfaches leistungsfähiger geworden ist, was man auch an Audioqualität der Plug-Ins hört.

Da könnte das Boochow Instruments Pure Data to Korg NTS-1 mk II-Projekt einen echten Aufschwung erzeugen, da PureData wirklich nicht all zu schwer ist.

PureData ist eine kostenlose visuelle Editierumgebung zur Erstellung von Klangerzeugern, Audioeffekten und MIDI/OSC-Kontrollern. D.h. auch wer nicht programmieren kann, ist hier mit etwas logischem Denkvermögen und etwas Einarbeitung ermächtigt seine eigene Ideen zu verwirklichen für die vielleicht noch kein Plug-In gibt. Das Elektroduo Autechre haben es in den 1990ern mit PureData zu Weltruhm geschafft.

Eine riesige Beispiel-Bibliothek und gute interaktive Tutorials machen den Einstieg recht leicht, zumindest mit ein paar Englischkenntnissen. Sich in das Korg -logue-Entwicker-Kit und die C-Programmiersprache einzuarbeiten ist da ungleich schwieriger.

Zum Erstellen der eigenen Patches muss man sich nur die aktuelle Vanilla-Version (Grundversion) von der PureData.info Webseite herunterladen und los gehts.

Hat man dann einen Pd-Patch erstellt muss man ihn nun auf die Boochow Instruments-Webseite hochladen und kann dann den fertigen NTS-1 mkII-Patch herunterladen, der dann mit der Korg Kontroll-Software in den NTS-1 mkII geladen wird. Das hat den Vorteil, dass der Kompiler immer aktuell gehalten werden kann und der eigene Rechner nicht mit Software zugemüllt wird.

Unterstützt werden nicht nur Oszillatoren, sondern auch Effekte wie Reverb und Delay, so wie essentielle Parameter wie Tonhöhe, Schwingungsform- und Effektparameter.

Auf der Boochow Instruments GUMROAD-Seite von gibt es auch schon eine Sammlung von 20 Plugins für den Korg NTS-1 mkII, die mit Pd erstellt wurden, als Donationware.

Das Web-Project wird später auch noch für den Korg NTS-3 erweitert!