ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

Boochow Instruments PureData to Korg NTS-1 mk II

PureData-Patches auf dem Korg NTS-1 mkII laufen lassen

26. September 2025

Boochow Instruments PureData to Korg NTS-1 mk II

Boochow Instruments, die auf der Vertriebsplattform GUMROAD ihre Plug-Ins für den Korg NTS-3, Korg prologue, minilogue / XD oder drumalogue meist als Donationware vertreiben, haben nun für den Korg NTS-1 mkII ein äußerst interessantes Internet-Projekt auf die Beine gestellt, mit dem sich Pure Data-Patches für den NTS-1 mkII kompilieren lassen.

Der erste Korg NTS hatte das Novitätenmoment auf seiner Seite, was ihm eine große Programmiergemeinde und viele interssante Plug-Ins bescherte. Das war im März 2020.

ANZEIGE

Um Korg NTS-1 mkII und Korg NTS-3 ist es da wesentlich stiller, obwohl die Plattform um ein vielfaches leistungsfähiger geworden ist, was man auch an Audioqualität der Plug-Ins hört.

Da könnte das Boochow Instruments Pure Data to Korg NTS-1 mk II-Projekt einen echten Aufschwung erzeugen, da PureData wirklich nicht all zu schwer ist.

PureData ist eine kostenlose visuelle Editierumgebung zur Erstellung von Klangerzeugern, Audioeffekten und MIDI/OSC-Kontrollern. D.h. auch wer nicht programmieren kann, ist hier mit etwas logischem Denkvermögen und etwas Einarbeitung ermächtigt seine eigene Ideen zu verwirklichen für die vielleicht noch kein Plug-In gibt. Das Elektroduo Autechre haben es in den 1990ern mit PureData zu Weltruhm geschafft.

PureData-Patch

Eine riesige Beispiel-Bibliothek und gute interaktive Tutorials machen den Einstieg recht leicht, zumindest mit ein paar Englischkenntnissen. Sich in das Korg -logue-Entwicker-Kit und die C-Programmiersprache einzuarbeiten ist da ungleich schwieriger.

Boochow Instruments PureData to Korg NTS-1 mk II Webpage

Zum Erstellen der eigenen Patches muss man sich nur die aktuelle Vanilla-Version (Grundversion) von der PureData.info Webseite herunterladen und los gehts.

Hat man dann einen Pd-Patch erstellt muss man ihn nun auf die Boochow Instruments-Webseite hochladen und kann dann den fertigen NTS-1 mkII-Patch herunterladen, der dann mit der Korg Kontroll-Software in den NTS-1 mkII geladen wird. Das hat den Vorteil, dass der Kompiler immer aktuell gehalten werden kann und der eigene Rechner nicht mit Software zugemüllt wird.

ANZEIGE

Unterstützt werden nicht nur Oszillatoren, sondern auch Effekte wie Reverb und Delay, so wie essentielle Parameter wie Tonhöhe, Schwingungsform- und Effektparameter.

Auf der Boochow Instruments GUMROAD-Seite von gibt es auch schon eine Sammlung von 20 Plugins für den Korg NTS-1 mkII, die mit Pd erstellt wurden, als Donationware.

Das Web-Project wird später auch noch für den Korg NTS-3 erweitert!

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: Korg Nu:Tekt NTS-1 mkII, DIY-Synthesizer

Test: Korg Nu:Tekt NTS-1 mkII, DIY-Synthesizer

04.09.2024 |6
Sinevibes Plug-ins für Korg NTS-1 MKII & NTS-3

Sinevibes Plug-ins für Korg NTS-1 MKII & NTS-3

23.07.2024 |2
Sinevibes Flare, Erweiterung für Korg Prologue, Minilogue XD & NTS-1

Sinevibes Flare, Erweiterung für Korg Prologue, Minilogue XD & NTS-1

24.06.2024 |6
Isogrid Korg NTS-1 Eurorack Conversion Kit – Amped

Isogrid Korg NTS-1 Eurorack Conversion Kit – Amped

11.07.2023 |13
Sinevibes Odds, Plug-in für Korg Prologue, Minilogue XD & NTS-1

Sinevibes Odds, Plug-in für Korg Prologue, Minilogue XD & NTS-1

10.12.2021 |1
Sinevibes Node, FM-Engine für Korg Prologue, Minilogue XD & NTS-1

Sinevibes Node, FM-Engine für Korg Prologue, Minilogue XD & NTS-1

26.11.2020 |5
Vector Synthesis für Korg Minilogue XD, Prologue, NTS-1

Vector Synthesis für Korg Minilogue XD, Prologue, NTS-1

19.10.2020 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X