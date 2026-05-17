Mehr als nur ein Mixer

Bei den News zu neuen Mixern, oft mit einigen interessanten Features ausgestattet, kommen wir aktuell gar nicht mehr hinterher. Nahezu täglich gibt es neue Meldungen dazu. Mit Boredbrain Xcelon SL kommt nach Bullfrog Mix, NTS-4, Teenage Sidekick oder Porta Party ein weiteres Modell auf den Markt.

Boredbrain Xcelon SL

Bereits Anfang des Jahres wurde der Boredbrain Xcelon SL erstmals vorgestellt. Nun lässt sich der Performance Mixer vorbestellen. Ein genaues Datum, wann der Mix im Handel erhältlich sein wird, gibt es allerdings noch nicht.

ANZEIGE

Mit seinen acht Stereo-Kanälen (oder Dual Mono), Equalizer, Kompressor (mit Punch-Modus) und Overdrive pro Kanal sowie einer Sidechain-Sektion ist der Xcelon SL klar auf elektronische Musik ausgerichtet, erlaubt er doch den Anschluss von mehreren Synthesizern, Drumcomputern, Sampler o.ä.. Kanal 8 ist auf Wunsch für Mikrofone umschaltbar (6,3 mm Klinke).

ANZEIGE

Jeder Kanal des Boredbrain Xcelon SL verfügt über zwei FX-Send-Regler, Balance-Regler und Volume-Fader, Cue- und Mute-Button. Dazu gibt es die Möglichkeit jeden Kanal entweder auf den Main-Ausgang oder den A-/B-Mix zu routen, wobei die zwei Mix-Busse sogar über eigene Inserts verfügen.

Die Master-Sektion des Xcelon SL bietet ein analoges Performance-Filter mit kombiniertem Tiefpass/Hochpass- sowie Resonanzregler, wobei das Filter sowohl auf den Main- als auch die Mix-Busse geroutet werden kann. Die bereits erwähnte Sidechain-Sektion bietet Regler für Frequenz, Threshold und Decay.

Ab wann der Xcelon SL verfügbar sein wird, ist noch nicht genau bekannt. Der Preis dagegen schon. Dieser beläuft sich auf 1.949,- Euro.