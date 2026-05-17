ANZEIGE
ANZEIGE

Boredbrain Xcelon SL, Performance Mixer

Mehr als nur ein Mixer

17. Mai 2026
boredbrain xcelon xl performance mixer

Boredbrain Xcelon SL, Performance Mixer

Bei den News zu neuen Mixern, oft mit einigen interessanten Features ausgestattet, kommen wir aktuell gar nicht mehr hinterher. Nahezu täglich gibt es neue Meldungen dazu. Mit Boredbrain Xcelon SL kommt nach Bullfrog Mix, NTS-4, Teenage Sidekick oder Porta Party ein weiteres Modell auf den Markt.

Boredbrain Xcelon SL

Bereits Anfang des Jahres wurde der Boredbrain Xcelon SL erstmals vorgestellt. Nun lässt sich der Performance Mixer vorbestellen. Ein genaues Datum, wann der Mix im Handel erhältlich sein wird, gibt es allerdings noch nicht.

ANZEIGE

Boredbrain Xcelon SL, Performance Mixer

Mit seinen acht Stereo-Kanälen (oder Dual Mono), Equalizer, Kompressor (mit Punch-Modus) und Overdrive pro Kanal sowie einer Sidechain-Sektion ist der Xcelon SL klar auf elektronische Musik ausgerichtet, erlaubt er doch den Anschluss von mehreren Synthesizern, Drumcomputern, Sampler o.ä.. Kanal 8 ist auf Wunsch für Mikrofone umschaltbar (6,3 mm Klinke).

Boredbrain Xcelon SL, Performance Mixer

ANZEIGE

Jeder Kanal des Boredbrain Xcelon SL verfügt über zwei FX-Send-Regler, Balance-Regler und Volume-Fader, Cue- und Mute-Button. Dazu gibt es die Möglichkeit jeden Kanal entweder auf den Main-Ausgang oder den A-/B-Mix zu routen, wobei die zwei Mix-Busse sogar über eigene Inserts verfügen.

Boredbrain Xcelon SL, Performance Mixer

Die Master-Sektion des Xcelon SL bietet ein analoges Performance-Filter mit kombiniertem Tiefpass/Hochpass- sowie Resonanzregler, wobei das Filter sowohl auf den Main- als auch die Mix-Busse geroutet werden kann. Die bereits erwähnte Sidechain-Sektion bietet Regler für Frequenz, Threshold und Decay.

Ab wann der Xcelon SL verfügbar sein wird, ist noch nicht genau bekannt. Der Preis dagegen schon. Dieser beläuft sich auf 1.949,- Euro.

ANZEIGE
Affiliate Links
Boredbrain Music Xcelon SL
Boredbrain Music Xcelon SL Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.949,00€ Thomann

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Boredbrain Music Xcelon SL
Boredbrain Music Xcelon SL Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.949,00€ Thomann
Über den Autor
Profilbild

Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Freedom Enterprise Porta Party, Mixer

Freedom Enterprise Porta Party, Mixer

15.05.2026 |2
Superbooth 26: Erica Synths Bullfrog Mix, Performance Mixer

Superbooth 26: Erica Synths Bullfrog Mix, Performance Mixer

11.05.2026 |0
Teenage Engineering EP-136 K.O. Sidekick, Stereomixer

Teenage Engineering EP-136 K.O. Sidekick, Stereomixer

09.05.2026 |0
Superbooth 26: Korg NTS-4, Mixer

Superbooth 26: Korg NTS-4, Mixer

09.05.2026 |3
Superbooth 26: Korg MW-12XR, MW-8XR, Digital-Mixer

Superbooth 26: Korg MW-12XR, MW-8XR, Digital-Mixer

08.05.2026 |3
Superbooth 26: ZÄHL PM12, Performance Mixer

Superbooth 26: ZÄHL PM12, Performance Mixer

06.05.2026 |8
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X