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Boris FX übernimmt iZotope

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Neuer Eigentümer für iZotope

2. Juli 2026
boris fx kauf izotope

Boris FX übernimmt iZotope

Passend zur Superbooth 26 gab InMusic bekannt, dass man Native Instruments übernehmen werde – und alle dachten, dass dazu auch iZotope gehört, denn Native hatte iZotope vor einigen Jahren übernommen. Dem ist aber nicht so, denn iZotope wird von Boris FX übernommen. Was bedeutet das für alle iZotope Kunden?

Boris FX übernimmt iZotope

Vermutlich kennen den Namen bzw. die Firma Boris FX nur die wenigsten, denn bisher ist das Unternehmen im Bereich der Musikproduktion nur wenig in Erscheinung getreten. Doch mit über 30 Jahren Erfahrung und Softwares wie Sapphire, Continuum oder Mocha Pro hat Boris FX durchaus einiges an Expertise vorzuweisen.

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ozone 12 elements

Ozone 12 Elements

Nun erweitert Borisx FX sein Portfolio um die Produkte von iZotope und übernimmt damit eine große Palette an professionellen Mix- und Mastering-Tools wie Ozone, Neutron, Tonal Balance uvm..

Wie geht es bei iZotope weiter?

Diese Frage ist natürlich für alle Kunden von iZotope von großem Interesse und die Firmen geben darauf eine klare Antwort:

„All iZotope products, licenses, and subscriptions remain fully active, with uninterrupted support.“

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Alle Produkte, Abonnements und Lizenzen werden also uneingeschränkt fortgeführt, auch beim Support gibt es keinerlei Einschränkungen.

izotope tonal balance control 3 test

Tonal Balance Control 3 von iZotope

Auch hinsichtlich der Entwicklung neuer Plug-ins und Tools gibt es von Boris FX/iZotope ein klares Statement, so dass man davon ausgehen kann, dass es auch in Zukunft weiterhin Updates und neue Softwares von iZotope geben wird. Aber natürlich sollte jedem Nutzer klar sein, dass eine solche Übernahme immer irgendwelche Auswirkungen haben wird – wie und welcher Weise bleibt zunächst aber abzuwarten.

Hier das Statement bzgl. der weiteren Entwicklungen:

„There are no interruptions to plugin development. The talented engineers behind RX, Ozone, Neutron, Nectar, and the rest of the iZotope lineup are hard at work. This move provides the resources and focus needed to supercharge our roadmap of next-generation plugins.“

Die offizielle Mitteilung zur Übernahme von iZotope durch Boris FX findet ihr hier.

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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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