Bose Professional DesignMax DM12SE, Lautsprecher

Neues Topmodell der DesignMax-Serie von Bose

10. März 2026
Bose Professional DesignMax DM12SE, Lautsprecher (Quelle: Bose Professional)

Bose Professional DesignMax DM12SE, Lautsprecher (Quelle: Bose Professional)

Mit dem Bose Professional DesignMax DM12SE erweitert Bose Professional seine DesignMax-Serie um ein neues und besonders leistungsstarkes Modell. Das Modell ist als Wandlautsprecher-Variante konzipiert und eignet sich als professionelle Beschallungsanlage in größeren Räumen. Der Lautsprecher arbeitet mit einem 12-Zoll-Koaxialwandler, wodurch vor allem flächendeckende Klangqualität garantiert werden soll.

Der Bose Professional DesignMax DM12SE ohne Abdeckung in der Ansicht (Quelle: Bose Professional)

Der Lautsprecher ohne Abdeckung in der Ansicht. (Quelle: Bose Professional)

Als größtes Modell der Serie ist der Lautsprecher für Anwendungen gedacht, bei denen eine höhere Lautstärke und eine größere Reichweite erforderlich sind. Typische Einsatzbereiche sind beispielsweise Gastronomie, Einzelhandel oder größere öffentliche Einrichtungen.

Bose Professional DesignMax DM12SE für professionelle Aufgaben

Der Bose Professional DesignMax DM12SE ist als wetterfester Fullrange-Lautsprecher ausgelegt. Die Abstrahlung von 102 Grad ermöglicht eine recht breite Flächenabdeckung, sodass sich auch größere Bereiche mit wenigen Lautsprechern beschallen lassen. Das Modell lässt sich dank einer Schwenk- und Neige-Halterung flexibel ausrichten und ist in schwarz und in weiß verfügbar.

Die Halterung auf der Rückseite des Bose Professional DesignMax DM12SE (Quelle: Bose Professional)

Die Halterung auf der Rückseite des Lautsprechers. (Quelle: Bose Professional)

Mit dem neuen Modell ergänzt Bose Professional seine DesignMax-Serie um eine leistungsstarke Variante für Installationen, bei denen sowohl Klangqualität als auch eine dezente und flexible Integration in die Umgebung gefragt sind.

