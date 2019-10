Boss bringen Katana MK II-Serie

Die neue Modelling-Generation von Boss

Allmählich avanciert sich die Katana-Reihe zu einem Dauerbrenner. Boss zumindest scheinen großes Vertrauen in diese neue Amp-Generation zu haben, die einfach – und das muss man so sagen, für den Preis über weite Teile ziemlich gut klingt. MK II expandiert auf dem Prinzip – und versieht die Katana-Reihe mit einem Haufen üppiger Upgrades, die nun die MK II-Serie begründen. Was heißt das im konkreten? Neue Effekte, Funktionen, Sounds. Die fünf integralen Verstärkertypen des Katana können durch neue Soundvariationen nochmalig erweitert werden. Hinzu kommt: Fünf statt drei Effektkategorien,

Der Boss MK II kombiniert die Modelling-Kapazitäten der fünf Verstärkertypen mit bis zu 100 Watt und 2×12 Custom Lautsprecher – reicht also alle Mal für den Live-Einsatz. Die fünf Verstärkertypen des Boss MKII sind Clean, Crunch, Lead, Brown und Acoustic, die durch die fünf Effektsektionen angereichert werden können: Booster, Mood, FX, Delay, Reverb. Auch großartig: Bei den 100 Watt Modellen gibt es einen Stereo-Erweiterungsausgang, mit dem sich zwei MK II zu einer Einheit zusammenschließen lassen. Des weiteren gibt es einen FX Loop und acht interne Speicherplätze für eure Presets. Die internen Verstärkersimulationen weiten sich auf die USB-, Line- und Phones-Ausgänge aus und können so quasi mixfertig in ein Mischpult oder eine DAW gespeist werden. Und zu all dem gibt es zusätzlich noch einen Endstufeneingang. Dadurch kann man, wenn man denn will den Katana als aktive Lautsprecherbox nutzen. Darüber hinaus gibt es natürlich noch den passenden Fußschalter, der GA-FC-Controller, über den sich Settings auswählen und Paramter ändern lassen.

Was den Katana für mich beispielsweise spannender macht als so manche Line 6 oder Mooer-Geschichte, ist dann doch der sehr konkrete Röhren-Charakter des Sounds. Der wirkt im Gegensatz zu vielen Konkurrenten organischer, wärmer und glaubwürdiger. Eigenen Angaben nach ist das der Boss Tube Logic – Technologie zu verdanken. Auch wenn man das gute Stück also aufdreht, verliert der Amp nicht an Dichte und Dynamik. Das war zumindest mein Eindruck auf der diesjährigen Guitar Summit.

Und als ob das nicht genug wäre, haben Boss auch ihre Tone Studio Software überarbeitet, über die sich beispielsweise jetzt noch einfacher Parameter an Expression-Pedale zuweisen lassen. Also insgesamt liegt damit für mich auf der Hand: Wir werden uns die Geräte von Boss sicher von der Nähe ansehen müssen.