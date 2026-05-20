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BOSS Effects Pedals Plug-in, Update

Jetzt mit PW-2, XT-2 und CS-2

20. Mai 2026
BOSS Effects Pedals Plug-in

BOSS Effects Pedals Plug-in

Das BOSS Effects Pedals Plug-in bekommt Zuwachs! Bereits im Januar wurde das Plug-in um DM-2, OD-2 und DC-2 erweitert. Jetzt gibt es mit dem PW-2 Power Driver, dem XT-2 Xtortion und dem CS-2 Compression Sustainer drei neue Boss-Klassiker für die DAW.

Die Neuzugänge im BOSS Effects Pedals Plug-in

Das BOSS Effects Pedals Plug-in bringt die legendären BOSS Effektpedale als digitale Vertreter in die DAW. Das Plug-in gibt es für Abonnenten der Roland Cloud.

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Nachdem der Katalog an integrierten Pedalen stetig erweitert wurde, gibt es jetzt drei neue Pedale. Mit dabei sind mit dem PW-2 Power Driver und der XT-2 Xtortion zwei weniger häufig anzutreffende Zerrpedale von BOSS. Schön, dass nicht nur an die üblichen Verdächtigen gedacht wurde, erfreuen sich diese selteneren Pedale doch auch einer Fangemeinde.

Anders sieht es beim CS-2 Compression Sustainer aus. Er ist eines der absoluten Kult-Pedale von BOSS und für viele DER Kompressor für Gitarre schlechthin. Damit sind nun auch authentische Gilmour Sounds möglich.

Für Roland Cloud Abonnenten ist das BOSS Effects Pedals Plug-in kostenlos, für alle anderen gibt es eine 30-tägige Testversion.

Ursprünglicher Artikel vom 26. Januar 2026:

Mit der neuesten Erweiterung seines BOSS Effects Pedals Plug-Ins liefert Roland drei weitere Klassiker für das digitale Pedalboard. Die Software bringt die authentischen Sounds der BOSS-Compact-Pedale auf den Rechner und erweitert die bisherige Sammlung um DM-2, OD-2 TURBO und DC-2, insgesamt sind nun 19 Modelle verfügbar.

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BOSS Effects Pedals Plug-In – Die neuen Modelle

Seit ihrem Debüt im Jahr 1977 prägen die BOSS Kompaktpedale die Musikgeschichte. Mit dem Plug-In lassen sich diese legendären Sounds erstmals direkt in der DAW nutzen. Die wachsende Bibliothek bietet alle Effekte als detailgetreue digitale Nachbildungen der Hardware, inklusive präziser Dynamik und charakteristischer Ansprache. Die Bedienoberfläche ist intuitiv gehalten, und zeitbasierte Effekte lassen sich bequem mit der DAW synchronisieren. Unterstützt werden VST3, AU und AAX, ideal für Gitarren, Bass, Keyboards, Drums, Vocals und mehr.

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DM-2 Delay

DM-2 Delay

DM-2 Delay

Der DM-2 Delay gehört zu den beliebtesten BOSS-Pedalen überhaupt. Das analoge Bucket-Brigade-Delay erzeugt warme, organische Wiederholungen, die mit jedem Echo dichter und charaktervoller werden. Mit dem Intensity-Regler lässt sich das Signal bis zur selbstoszillierenden Textur treiben, was expressive Klangflächen ermöglicht. Neben Volume und Delay Time stehen interne Regler für Feintuning und Mix bereit.

OD-2 Turbo Overdrive Pro

OD-2 Turbo Overdrive Pro

OD-2 TURBO OverDrive

Das OD-2 TURBO OverDrive bietet zwei markant unterschiedliche Overdrive-Charaktere. Im Standardmodus liefert es einen milden, definierten Overdrive, während der Turbo-Modus über einen unabhängigen Drive-Schaltkreis höhere Verstärkung und gesteigerte Präsenz bereitstellt.

DC-2 Dimension C

DC-2 Dimension C

DC-2 Dimension C

Der DC-2 Dimension C adaptiert den legendären SDD-320 Dimension D-Rackeffekt für den Desktop-Einsatz. Anders als klassische Chorus-Effekte moduliert er minimal, erzeugt jedoch eine dreidimensionale Räumlichkeit und erhält die natürliche Tonalität des Instruments.

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Preis und Verfügbarkeit

Das BOSS Effects Pedals Plug-In gibt es mit der Roland Cloud Ultimate Membership, welche zur Zeit 199 $ pro Jahr kostet. Es gibt aber eine 30-tägige Testversion.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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