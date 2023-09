Boss Katana-Air bekommt umfangreiches Update

Den Boss Katana Air gibt es bereits seit 2018, doch jetzt hat der Hersteller dem kabellosen Wunderkistchen ein umfangreiches Update spendiert. Der Boss Katana-Air EX Desktop Verstärker verfügt über ein paar interessante, neue Features.

Boss Katana-Air EX – Das ist neu

Zunächst einmal ist das höhere Gewicht zu nennen, denn gegenüber dem Vorgänger hat sich das fast vervierfacht. Und das ist überhaupt nicht negativ gemeint, denn der kleine Brüllwürfel leistet 35 Watt, die nun statt über 3“ Lautsprecher über zwei 5“-Speaker und eine Bassreflexöffnung ans Ohr des Users gelangen. Und da ist so ein wenig Standfestigkeit durchaus von Vorteil, sonst hüpft einem der Zwerg vom Schreibtisch. Und 7,6 kg sind noch immer untere Gewichtsklasse, das größere Gehäuse aus Holz und die größeren Speaker verleihen dem Boss Katana-Air EX aber deutlich mehr Druck und Live-Feel.

5 virtuelle Verstärkermodelle stehen zur Auswahl, eins davon ist neutral und für die Verwendung mit Akustikgitarren ideal. Auch für Bass und dropped Tunings ist der Katana-Air EX geeignet. Statt 50 stehen jetzt 60 Effekte der unterschiedlichsten Kategorien zur Verfügung, darunter mehrere Overdrive- und Distortionpedale, Modulationen, Reverbs und Delays. Bei der Anzahl der Speicherplätze gab es kein Update, aber sechs selbst programmierte Sounds haben auf dem Verstärker Platz, das reicht durchaus für einen langen Abend mit unterschiedlichsten Stilrichtungen.

Der mitgelieferte Sender verspricht latenzfreie Übertragung und eine Laufzeit von bis zu 12 Stunden, ein Bewegungssensor weckt den Sender aus dem Standby, wenn das Instrument bewegt wird. So muss in Spielpausen nicht jedes Mal der Sender ausgeschaltet werden, um den Akku zu schonen. Wie beim Vorgänger kann der Sender direkt am Gehäuse des Amps geparkt und geladen werden.

Boss Katana-Air EX – Bluetooth, USB und App-Steuerung

Via Bluetooth kann der Boss Katana-Air EX Desktop Verstärker über die kostenlose Boss Tone Studio App gesteuert und gleichzeitig können Playbacks oder Songs über den Verstärker wiedergegeben werden. Über die USB-Schnittstelle kann dann direkt auf einem Computer aufgenommen werden, ein zusätzliches Audio Interface ist nicht nötig.

Die App bietet zudem eine YouTube-Integration, so können etwa Lehrvideos direkt in der App angeschaut werden. Auch können eigene Songlisten erstellt und Parts geloopt werden, der Katana-Air EX wird so zum effektiven Übungspartner. Natürlich eignet sich der Katana-Air EX auch für die ganz normale Wiedergabe von Musik. Auf der Bühne kann mithilfe des frequenzkorrigierten Ausgangs eine direkte Verbindung zum Mischpult hergestellt werden.

Wer den Katana-Air EX fernsteuern möchte, kann sich optional noch einen kabellosen Fußschalter und ein Pedal gönnen, die Möglichkeiten sind dann wirklich umfangreich, innerhalb der App können die Zuweisungen für die Pedale nahezu beliebig erfolgen. Batteriebetrieb ist natürlich auch möglich, hier reduziert sich allerdings die Leistung auf 20 Watt.

Mit einem Preis von 629 € ist der Nachfolger natürlich auch etwas teurer als der Vorgänger, allerdings sind die Möglichkeiten auch enorm. Lieferbar ist der Kleine in etwa 1–2 Wochen.