Noise Suppressor und Gate mit coolen Features

Der Boss NS-1X Noise Suppressor verspricht, dank neuester MDP-Technologie, eine Noise Reduction auf allerhöchstem Niveau. Vor allem die Gate-Funktion dürfte dem Schwermetaller, der gern knackige Highgain-Riffs raushaut und immer mit Störgeräuschen zu kämpfen hat, eine willkommene Abhilfe schaffen.

Boss NS-1X Noise Suppressor mit MDP-Technologie

Die Boss MDP-Technologie ist allen Pedalen zu eigen, die den Zusatz »X« im Produktnamen tragen. Da gibt’s schon ’ne ganze Reihe und wer sich dafür interessiert, was da so genau passiert, findet hier eine ausführliche Erklärung und viel Know-how rund um den Gitarrenton. Und auf genau diese Technologie setzt auch der neue Boss NS-1X Noise Suppressor.

Boss NS-1X Noise Suppressor – Noise Reduction und Gate

Eine feine Sache ist die Doppelfunktion. Zum einen dient das Pedal natürlich als herkömmliches Noise Gate und unterdrückt unerwünschte Nebengeräusche in den Spielpausen. Die MDP-Technologie soll hier dafür sorgen, dass der Originalsound und das Spielgefühl unbeeinträchtigt bleiben, das Gerät agiert hier also höchst musikalisch.

Zum anderen bietet das Pedal aber auch noch eine Gate-Funktion, für die sich vorwiegend die Highgain-Gitarristen mit Speed-Attitüde freuen dürften. Denn wer gern Staccato Riffs dengelt, tappt oder sweept, braucht ein schnelles Gate, das einem die Attacks nicht klaut, aber schnell genug wieder schließt, um Rauschfackeln nicht groß werden zu lassen.

Eine Mute-Funktion bietet der Boss NS-1X Noise Suppressor ebenfalls, hier wird das Signal so lange stummgeschaltet, wie das Pedal aktiv bleibt. Das ist prima geeignet für Instrumentenwechsel oder Spiel- und Bierpausen. Ist das Pedal dann deaktiviert, arbeitet es automatisch im Gate- oder Reduction-Modus. Damit dürften auch Stottereffekte per Fuß problemlos zu realisieren sein.

Einschleifweg und übersichtliche LED-Kette

Das Boss-Pedal bietet einen Einschleifweg, der ideal geeignet ist, Störgeräusche produzierende Pedale aufzunehmen und effektiv zu bearbeiten. Eine deutlich sichtbare LED-Kette visualisiert dabei die Rauschunterdrückung bzw. das Gate und macht die Arbeit mit dem Pedal einfach. Einen DC-Output bietet das Pedal auch, somit kann, sofern das Netzteil über ausreichend Kapazität verfügt, ein weiteres Pedal mit Strom versorgt werden. Das erspart Kabelgewirr auf dem Pedalboard und ersetzt anfällige Daisy Chains.

Der Preis des Boss NS-1X Noise Suppressors liegt bei 209 €. Wer ein hochwertiges Noise Gate benötigt, sollte sich, vor allem in Anbetracht der umfangreichen Möglichkeiten, über den Preis nicht beschweren. Wenn das Pedal hält, was es verspricht, könnte es der neue Goldstandard auf dem Pedalboard werden, so wie es einst das Rocktron Hush in den Racks der Gitarristenwelt war.