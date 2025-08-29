Alleskönner im weißen Gewand

Leute, haltet eure Pedalboards fest – das Boss PX 1 Plugout FX ist der ultimative Streich: ein Pedal, das nicht nur Platz spart, sondern gleich 16 wahre Boss‑Klassiker in einem Gerät vereint. Und das Beste: Ihr könnt ohne Studium der tieferen Programmierebenen sofort loslegen, die Klassiker der Pedalboard-Szene auszuprobieren.

ANZEIGE

Boss PX 1 Plugout FX – multiples Effektgerät

Warum schreibt der Steiger „multiples Effektgerät“ statt „Multieffektgerät“? Nun, unter einem Multieffektgerät versteht man in der Regel ein Effektgerät, das mehrere Effekte gleichzeitig anbietet. Da seid ihr beim Boss PX 1 allerdings falsch, denn das kann immer nur einen auf einmal. Aber das dafür in 16 Varianten klassischer Boss-Pedale.

Für wen ist das Boss PX 1 geeignet?

Für jeden, der dieser bonbonbunten Auswahl an Effekten nicht länger widerstehen kann (so wie ich in den 80ern …), oder für Einsteiger, die keine Angst vor digitalem Kram haben und mal erforschen möchten, wie die Altvorderen mit bonbonbunten Kisten ihre Sounds gemacht haben … Ehrlich, das ist das ideale Einsteigerpaket in den Boss-Effektekosmos. Give it a try!

Vintage-Schätze & moderne Power unter der Haube

Im Boss PX 1 werkelt ein kräftiger DSP, der jeden der Effekte – und ja, es sind nicht nur Standard‑Delays – mit erstaunlicher Authentizität abbildet: von anbeginn bewährte Overdrives wie OD‑1 über die Distortion-Legende DS‑1, Phaser PH‑1 bis hin zum ehrwürdigen CE‑2 Chorus. Hier kommt Boss der Clou zugute, die Boss-Effekte in digitaler Form anzubieten.

Zwischen den acht fest installierten Effekten

OD‑1

SP‑1

PH‑1

SG‑1

CS‑1

TW‑1

SD‑1

DS‑1

und weiteren acht per Download hinzufügbaren Modellen

CE‑2

BF‑2

PN‑2

OC‑2

PS‑2

VB‑2

DD‑2

DF‑2

ANZEIGE

habt ihr schon zum Start eine verdammt solide Klangpalette und könnt euch die Klangsphären dieser Boss-Klassiker erarbeiten.

Die Bedienung bleibt dabei so simpel wie charmant: drei große, klickbare blaue Drehregler, ein klar lesbares Display – und trotzdem jede Menge Power. Tap‑Tempo, MIDI‑Clock, Stereo‑I/O, Bluetooth, USB‑C – das Pedal ist ein Connectivity-Monster. Wer möchte, kann per Expression-Pedal jeden beliebigen Parameter fernsteuern oder per externem Footswitch zwischen zwei ausgewählten Pedalen umschalten. Allein dadurch rechnet sich die Anschaffung schnell.

Zukunftsfähig dank Effekt-Nachschub

Boss liefert gleich sechs Monate Roland Cloud Ultimate mit, damit ihr die Boss PX 1‑Effekte auch als Plug-in nutzen könnt – mega für Homerecording oder unterwegs. Danach könnt ihr neue Effekte günstig via „Model Pass“ nachkaufen. Beim Plug-in war einer meiner Kritikpunkte die Abopflicht. Hier scheint Boss eingelenkt zu haben: Die Model-Pässe sollen ab Januar 2026 zum Preis von je 9,99 USD erhältlich sein und sind über die BOSS Effect Loader App verfügbar, die für iOS und Android zur Verfügung steht.

Das Gerät ist in 2–3 Wochen lieferbar, der Preis von 269 € scheint angesichts der Möglichkeiten absolut fair. Genau genommen ist das ein ziemlicher Knaller!