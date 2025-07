Boss RT-2 Rotary Ensemble, Leslie-Pedal

Leslie-Simulation in Pedalform

Nach den ersten Gerüchten hat Boss nun tatsächlich das RT-2 Rotary Ensemble vorgestellt und erweitert damit seine Serie an kompakten Pedalen. Das Boss RT-2 fokussiert sich dabei nicht zwangsläufig auf Gitarristen, bietet es doch eine sehr interessante Leslie-Simulation und könnte damit vor allem für Keyboarder und Orgel-Spieler interessant sein.

Boss RT-2 Rotary Ensemble

Der eine oder andere mag sich vielleicht noch an das Boss RT-20 erinnern, das Anfang der 2000er-Jahre eine richtig gute Leslie 122-Simulation in Pedalform bot. Mit dem RT-2 möchte man nun offensichtlich daran anknüpfen und das Ganze in einem kompakten Pedal unterbringen.

ANZEIGE

Das RT-2 ist im typischen Boss-Format gehalten und bietet als kleines, erstes Highlight einen kreisrunden LED-Bildschirm, dessen Rotation die Leslie-Geschwindigkeit anzeigt. Ansonsten ist das Boss, typisch Pedal eben, einfach und simpel gehalten. Es bietet drei Arbeitsmodi, die von einem Vintage-mäßigem Sound bis hin zu einem moderneren Klang einiges abdecken können.

Wie es sich für eine Leslie-Simulation gehört, ist das Pedal mit einem Speed-Regler ausgestattet, mit dem ihr zwischen Slow und Fast umschalten könnt, wobei ihr auch die Übergangsgeschwindigkeit einstellen könnt.

Sehr praxisnah erscheinen die vier Footswitch-Modi, wobei neben einem einfachen An/Aus-Schalter auch unterschiedliche Übergänge zwischen Slow und Fast eingestellt werden können.

ANZEIGE

Das RT-2 ist ab sofort zum Preis von 269,- Euro im Handel erhältlich und wir werden das Pedal zeitnah in einem ausführlichen Test vorstellen.

Weitere Informationen findet ihr hier.

Hier das Video zum RT-2: