Kultige 80er Jahre Delays in Neuauflage

Das Boss SDE-3 Dual Digital Delay repliziert die klassischen Delay-Klänge des SDE-3000 und macht diese erschwinglich und platzsparend.

Das SDE-3000 Delay war ein Kracher! Auf 19″ Breite und mit noch viel mehr Breite im Klang war das Rack-Delay eine der am meisten genutzten Rack Units der 80er Jahre. Sogar Eddie Van Halen hat auf diese Geräte zurückgegriffen, um seinen charakteristischen Sound zu erzeugen. Kein Wunder also, dass sich die Firma Roland mit ihren Boss-Pedalen nun endlich mal um eine Fußtreterversion gekümmert hat. Und das kleine Pedal hat es ganz schön in sich.

BOSS SDE-3 Dual Digital Delay Pedal

Das BOSS SDE-3 Dual Digital Delay kommt in True Stereo und verfügt über zwei Stereo-Delay-Optionen: Panning und „normales“ Stereo. Multiple Ausgangsmodi machen das Pedal flexibel in jedem Setup, hier stehen Stereo, Wet/Dry und Dry Mute zur Verfügung.

Neben der Reproduktion des legendären SDE-3000-Sounds verfügt das SDE-3 über eine leistungsfähige Offset-Funktion für außergewöhnliche Klänge aus zwei simultan ablaufenden Delays. Mit nur einem Regler lässt sich ohne Umwege eine zweites Delay hinzufügen, um eine Vielzahl an Mono- und Stereo-Klangfarben zu kreieren.

Doubled Delays—In der Center-Position erzeugt der Offset-Regler ein zweites Delay, das zwischen 1 und 100 ms länger ist als das erste Delay. Ist etwa das erste Delay auf 400 ms und der Offset auf 10 ms eingestellt, so beträgt die Zeit für das zweite Delay 410 ms. In Kombination mit den Reglern für Time, Feedback und Modulation lassen sich komplexe Delay-Sounds erzeugen, die mit typischen Delay-Pedalen sonst nicht möglich sind.

Timed Dual Delays—Im zweiten Reglerbereich erzeugt Offset ein kürzeres zweites Delay, das auf dem Zeitwert des ersten Delays basiert. Über die Tap-Tempo-Funktion des Pedals kannst du den Viertelnoten-Wert für das erste Delay festlegen. Drehe nun den Regler, um zwischen Achteln und punktierten Achteln für das zweite Delay zu wechseln. Auf diese Weise lassen sich vielfältige rhythmische Effekte erzeugen, die synchron zu deiner Musik ablaufen.

Selbstverständlich bietet das BOSS SDE-3 Dual Digital Delay eine Tap-Funktion und moderne Steuerungsfunktionen per externen Fußtastern oder eines Expression Pedals. All das findet sich im klassischen Boss-Gehäuse wieder, also viel Effekt auf engstem Raum. Gerade mal 199 € soll das Pedal kosten, das erscheint angesichts der Möglichkeiten als günstig. Lieferbar ist das BOSS SDE-3 Dual Digital Delay in etwa 14 Tagen.