Kleine Sensation: Boss Effekte als Plug-ins

Die Boss Software Effekte bringen ein paar der kultigen Pedale in digitaler Form auf die Rechner der Welt. Acht der beliebtesten Effekte sind bereits erhältlich.

Boss Software – Legendäre Effekte für die DAW

Das ist schon eine kleine Sensation, dass Boss hier seine Zugpferde digitalisiert und voll lizenziert auf den Markt bringt. Einerseits ist das natürlich eine logische Entwicklung, andererseits sind das nun mal Kultpedale, und nicht wenige von uns haben damals den Ehrgeiz gehabt, die komplette Farbpalette auf dem Board haben zu müssen. Klingt jetzt eine Ära aus?

Der Boss SD-1 ist ohne Zweifel einer der bekanntesten Verzerrer aller Zeiten, kaum weniger bekannt sind der CS-1 Compression Sustainer oder der PH-1 Phaser. Alles in allem bringt Boss acht der beliebtesten Effekte in digitaler Form auf die Rechner, die so in jeder gängigen DAW zur Verfügung stehen.

Die Geräte, die in digitaler Form erhältlich sind, im Einzelnen:

CS-1 Compression Sustainer

DS-1 Distortion

OD-1 Overdrive

PH-1 Phaser

SD-1 Super Overdrive

SG-1 Slow Gear

SP-1 Spectrum

TW-1 Touch Wah

Selbstverständlich hat man nicht nur die Pedale für die Boss Software Effekte kopiert, sondern diese verfügen dann auch über sinnvolle Features wie Tempo-Sync für die zeitbasierten Effekte oder die Möglichkeit, einzelne Parameter der Effekte zu automatisieren.

Leider ist es nicht möglich, die Software einzeln zu beziehen, hier muss ein Roland-Cloud-Abo her. Das stimmt mich etwas betrüblich, aber zum Ausprobieren kann man sich immerhin schon mal eine 30 Tage gültige Testversion laden.

Erhältlich sind die Boss Software Effekte für Mac und PC in den Formaten AU, AAX und VST3, die nötige Ultimate-Mitgliedschaft in der Roland Cloud kostet 19,99 USD pro Monat. Weitere Pedale in digitaler Form sind angekündigt, ich freue mich auf meinen geliebten CS-3 Compression Sustainer