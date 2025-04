Total verrückt! Maximal verrückt. Wer hätte gedacht das man mal einen Vergleichstest über Masteringsoftware machen könnte. Also liebe Redaktion: Brainworx bx Mastering Studio vs. Ozone 11. Bei letzteren werde ich auch vorerst bleiben weil, wofür gibt man so viel Geld aus! Hier stellt sich auch schon die Frage, ähnlich wie bei Behringer Klone: Geht sündhaft teures auch günstiger (bzw. kostenlos) zu ähnlicher Qualität? Bitte nicht weitersagen, aber habe hiermit eine Idee für eine Leserstory. 😀 Etwas doof finde ich nur ausschließlich den standalone-betrieb. Welcome to Miami sage ich nur! Das Land der unbegrenzten Mastering-Möglichkeiten.