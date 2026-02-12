Kreatives Effekt-Plug-in

Brainworx bx_tonebox ist ein neues Multi-Effekt-Plug-in, das mit sechs individuellen Modulen ausgestattet ist, die nach Lust und Laune angeordnet und kombiniert werden können.

Brainworx bx tonebox

bx tonebox ist ein modular aufgebautes Multi-Effekt-Plug-in, das euren Sounds im Handumdrehen die passende Färbung verpasst oder diese in Bewegung versetzen kann. Insgesamt sechs Module bietet Brainworx bx tonebox und die einzelnen Komponenten des Plug-ins lassen sich frei zusammenstellen und kombinieren.

Die Module Circuit, Comp(ressor), Noise, Drive, Filter und Drift sollen sowohl für Einzelspuren als auch Busse den passenden Rahmen bieten. Neben der klassischen Stereo-Bearbeitung verfügt jedes bx tonebox-Modul über eine integrierte Mid/Side-Bearbeitung.

Darüber hinaus bietet bx tonebox mit Makro-Reglern für Global Scale und Movement die Möglichkeit ein Signal mit sanften Modulationen in Bewegung zu versetzen bis hin zur Erzeugung abgedrehter Space-Sounds.

bx tonebox ist ab sofort zum Einführungspreis von 39,- Euro erhältlich. Später wird das Plug-in 72,- Euro kosten. Einsetzen lässt es sich unter macOS 11 (oder neuer) und Windows 10 (oder neuer). Das Plug-in steht in den Formaten VST3, AU und AAX zur Verfügung. Eine Demo-Version findet ihr hier.

Im folgenden Video könnt ihr euch einen ersten Eindruck machen. Auf der Website von Brainworx gibt es weitere Klangbeispiele.