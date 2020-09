Bringt Native Instruments eine Standalone Maschine+ auf den Markt?

Ich bin echt gespannt. Ich habe selbst eine MPC X gehabt, bin dann aber auf die Force umgestiegen (und habe auch eine Maschine MK III). Falls das wirklich so kommt, ist es trotzdem mit Vorsicht zu genießen. Ich vermute mal, dass die beigelegten VST-Instrumente (FM8, etc.) gar nicht standalone laufen werden. Bei der Force zum Beispiel sind interne Synths dabei, die aber auch nur dort laufen. Ich schätze, dass die Maschine-eigenen Instrumente wie der Drumsynth und Bass standalone lauffähig sind, der Rest aber eben nur samplebasiert. Finde ich aber dennoch ausreichend, insgesamt gefällt mir Bedienbarkeit und Workflow von Maschine um einiges besser als bei MPC/Force. Riesenvorteil ist das bestehende Ökosystem von Maschine. Bei der Force zum Beispiel ist es nicht möglich, sie in die Akai-eigene DAW MPC-Software auf dem PC einzubinden, warum auch immer (gespeicherte Songs lassen sich nicht laden, seufz). Sie ist rein auf Ableton ausgerichtet (mit der ich aber nicht arbeite). Klarer Vorteil bei der Maschine ist definitiv das nahtlose Weiterarbeiten auf dem PC bzw. als VST in einer DAW. Daran scheitert Akai seit jeher.