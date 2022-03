Bubblesound LP40 & HP40, Eurorack Filter-Module

Hoch & Tief-Duo mit SSI2140

Bubblesound LP40 und HP40 sind zwei Filtermodule, die mit dem Chip SSI2140, der modernen Version des SSM2040, arbeiten.

Bubblesound orientiert sich mit seinen Eurorack-Modulen an klassischen Vorbildern, interpretiert sie aber auf eigene Weise. So gibt es unter anderem ein Filter , das die Schaltungen von Oberheim SEM und Korg MS20 kombiniert.

Die Filter LP40 und HP40 sind zwar separate Module, doch auch darauf ausgelegt, zusammen genutzt zu werden. Mit ihrer Breite von nur vier TE nehmen sie auch gemeinsam nicht mehr Platz als die meisten Filtermodule ein. Der Tiefpass LP40 und der Hochpass HP40 lassen sich seriell patchen und ergeben dann einen variablen Bandpass. Ebenso kann man sie parallel betrieben und nachfolgend mischen, was bei richtigen Einstellungen eine Bandsperre bzw. Notch ergibt.

Beide Filter haben jeweils vier Ausgänge: 12 dB, 18 dB und zwei Mal 24 dB. Der zweite 24 dB-Ausgang ist in erster Linie für der seriellen Betrieb gedacht, während die anderen drei Ausgänge zur individuellen Nutzung bleiben. Die Eingangsstufen der Module lassen sich übersteuern. Für Cutoff und Resonanz sind CV-Eingänge mit Abschwächern vorhanden. Der Eingang für die Frequenzmodulation verarbeitet posoitiv und negative Spannungen. Die Filter können 1V/Oct-Spannungen folgen und besitzen eine interne Stabilisierung.

Während es sehr viele Tiefpassfilter am Markt gibt, sind Hochpassfilter eher selten, insbesondere mit steuerbarer Resonanz, Fähigkeit zur Selbstoszillation und einer Flankensteilheit von 24 dB.

Bubblesound LP40 und HP40 sollen in Kürze erhältlich sein. Der Preis beträgt je Modul 169,- US-Dollar.