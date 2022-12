Buchla Program Manager Card für Music Easel

Speicher, App & USB-Port

Mit der Buchla Program Manager Card für dem Buchla Music Easel können Presets gespeichert werden. Außerdem verfügt die Card über eine class-compliant USB/MIDI-Schnittstelle, mit der sich der Easel zum einem Computer und der Progam Manager App (MacOS / Windows) verbinden lässt.

ANZEIGE

Die Idee einer Program Card ist bei Buchla nicht neu. Allerdings war die frühere Lösung darauf ausgelegt, dass man mittels aufzulötender Widerstände die beabsichtigten Patch-Verbindungen herstellte, die sonst via Schalter, Regler und Kabel vorgenommen werden. Dementsprechend konnte pro Karte auch nur ein Preset „gespeichert“ werden.

Die Program Manager Card stellt die Verbindungen über einen Mikroprozessor her und kann bis zu 48 Presets speichern. Werden mehr Presets benötigt, können diese einzeln oder als komplette Bänke als Sysex-Dateien über die Import- und Export-Funktionen der App zu einem Computer ausgelagert bzw. von dort aus zum Easel übertragen werden. Dabei ist es in der App möglich, virtuelle „Depth“-Regler mit hoher Auflösung auf jedes virtuelle Patch-Kabel zu legen, die als Abschwächer und sogar als Inverter fungieren können.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Wenn die Card mit einem Easel 208c genutzt werden soll, kann diese mit dem optional erhältlichen Embed Kit fest installiert werden, wofür dann der Slot für die Steckkarte wegfällt.

Die Buchla Program Manager Card ist ab sofort beim Hersteller erhältlich und kostet 499,- US-Dollar (zzgl. Versand und Importkosten). Das Embed Kit kostet 29,99 US-Dollar.