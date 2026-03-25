Retro trifft auf Moderne

Mit der Bumpboxx BB-777 kehrt ein legendärer Ghettoblaster zurück. Ausgestattet mit allerhand Features kann man sich mit dieser Boombox ein Stück Geschichte nach Hause holen.

Bumpboxx BB-777

Ausgestattet mit Doppel-Tape-Deck für Kassetten (samt Überspielmöglichkeit), CD-Player, MP3-Funktion, Radio (inkl. Teleskopantennen) und USB-Playback-Funktion für die Formate MP3, WMA, WAV, FLAC und AAC bringt die BB-777 deutlich mehr mit als das Original, wurde vom Hersteller also mit vielen aktuellen Features versorgt. Auch eine Bluetooth-Schnittstelle ist vorhanden, so dass ihr eure Songs kabellos au die Boombox streamen könnt.

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Anschlussseitig bietet die Bumpboxx BB-777 einen AUX-Eingang, zwei Mikrofonanschlüsse (samt Echo-Effekt) und einen Kopfhörerausgang.

Für den passenden Sound bietet die BB-777 ein vollwertiges Lautsprechersystem mit 6,25 Zoll Woofer, Koaxial-Treibern, zwei Hochtönern und Bassreflexöffnungen. Das Metallgitter vor den Speakern lässt sich sogar abnehmen. Insgesamt bietet die Box eine Verstärkungsleistung von 270 Watt und dank eines Akkus lässt sich der Ghettoblaster bis zu 15 Stunden einsetzen. Alternativ lässt sich die Box auch mit einem Netzteil betreiben.

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Über Kickstarter wird der Ghettoblaster, die sich an der kultigen Sharp GF-77 orientiert, aktuell finanziert.

Wer sich daran beteiligen möchte, kann sich den Ghettoblaster zum Preis von 649,- US-Dollar sichern. Für 721,- US-Dollar gibt es eine Extended Bundle, für 749,- US-Dollar die Founders Edition.