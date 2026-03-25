Retro trifft auf Moderne
Mit der Bumpboxx BB-777 kehrt ein legendärer Ghettoblaster zurück. Ausgestattet mit allerhand Features kann man sich mit dieser Boombox ein Stück Geschichte nach Hause holen.
Bumpboxx BB-777
Ausgestattet mit Doppel-Tape-Deck für Kassetten (samt Überspielmöglichkeit), CD-Player, MP3-Funktion, Radio (inkl. Teleskopantennen) und USB-Playback-Funktion für die Formate MP3, WMA, WAV, FLAC und AAC bringt die BB-777 deutlich mehr mit als das Original, wurde vom Hersteller also mit vielen aktuellen Features versorgt. Auch eine Bluetooth-Schnittstelle ist vorhanden, so dass ihr eure Songs kabellos au die Boombox streamen könnt.
Anschlussseitig bietet die Bumpboxx BB-777 einen AUX-Eingang, zwei Mikrofonanschlüsse (samt Echo-Effekt) und einen Kopfhörerausgang.
Für den passenden Sound bietet die BB-777 ein vollwertiges Lautsprechersystem mit 6,25 Zoll Woofer, Koaxial-Treibern, zwei Hochtönern und Bassreflexöffnungen. Das Metallgitter vor den Speakern lässt sich sogar abnehmen. Insgesamt bietet die Box eine Verstärkungsleistung von 270 Watt und dank eines Akkus lässt sich der Ghettoblaster bis zu 15 Stunden einsetzen. Alternativ lässt sich die Box auch mit einem Netzteil betreiben.
Über Kickstarter wird der Ghettoblaster, die sich an der kultigen Sharp GF-77 orientiert, aktuell finanziert.
Wer sich daran beteiligen möchte, kann sich den Ghettoblaster zum Preis von 649,- US-Dollar sichern. Für 721,- US-Dollar gibt es eine Extended Bundle, für 749,- US-Dollar die Founders Edition.
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ich habe ein paar alte Modelle, aber leider nicht den sharp gf777 (sieht man auch bei der Rückseite von dem ersten Run dmc Album)
schaut echt gut aus, wie er klingt ist die Frage.
die alten haben leider oft nicht so toll geklungen.
hatte eine lasonic reissue, aber an eine Filmproduktionsfirma Verkauf.
war sehr billig verarbeitet.
OK, 150€ waren vor mehr als 10 Jahren auch nicht die Welt.😃
Ideenlosigkeit trifft Nostalgie. Für einige Boomer dürfte es dennoch reizvoll sein, ihre alte Kassettensammlung wieder zum Leben zu erwecken. Ich habe meine leider nicht mehr. CDs sind ebenfalls alle weg. Und als reiner Bluetooth-Speaker ist das Gerät schlicht zu teuer.
@Olaf Strassen leider sind neue Laufwerke nicht mit den alten zu vergleichen….