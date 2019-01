BUZZ: Akai APC Live, Foto-Leak

APC/MPC Groove-Kombi?

In einschlägigen Foren werden Bilder der Akai APC Live verbreitet. Wie üblich vor der NAMM leaken einige News von Neuheiten schon vor dem Termin.

Das Foto der Akai APC Live gleicht in der Darstellung und mit den seitlichen Linealen dem ersten Bild von der Akai MPC Live, als diese seinerzeit vor dem eigentlichem Release publik wurde. So dürfte die Information aus der gleichen Ursprungsquelle stammen und der Verdacht liegt nahe, dass diese Leaks möglicherweise lanciert werden.

Wie dem auch sei. Da die Akai MPC Live keine Falschmeldung war, dürfte es sich auch bei der Akai APC Live um ein echtes Geräte handeln. Doch was ist es genau? Der Name legt nahe, dass es sich um einen Kombination aus der MPC Live und dem APC-Controller handelt. Also eine Sample-Maschine mit einer Vielzahl von Pads um Loops, One-Shots und Phrases abzufeuern.

Das Display entspricht dem der MPC Live. Doch anstelle der üblichen MPC-Pads gibt es hier eine 8×8 Matrix an Pads a la APC40 MKII nebst einer Reihe von zusätzlichen Tasten sowie acht Drehreglern samt dazugehörenden Mini-Displays. Auch ein kleiner Crossfader fällt auf dem Gehäuse auf. Der Peformance-Charakter des Gerätes ist unabstreitbar, doch es ist nicht ersichtlich, ob es eine reine Stand-alone-Maschine ist oder optional auch als Steuerzentrale für Ableton Live eingesetzt werden kann.

Nicht minder interessant ist die Rückseite der Akai APC Live. Neben den Anschüssen für Audio (zwei Eingänge, die separat zwischen Line und Instrument umschaltbar sind sowie über schaltbare 48V Phantom-Speisung für Mikrophone verfügen, und vier Ausgänge) gibt es auch vier CV/Gate-Buchsen. Damit hat man bei Akai ja inzwischen Erfahrung.

Das MIDI-Trio ist als 3,5 mm Klinkenbuchsen ausgeführt, die sich immer weiter als Sub-Standard etablieren. Dazu kommen drei USB-Anschlüsse.

Alles weitere, wie etwa Informationen zur Speicherkapazität, Formatunterstützung usw. ist noch nicht bekannt, von Preis und Lieferbarkeit ganz zu schweigen. Doch sicherlich werden wir in Kürze die offiziellen Informationen zur Verfügung haben und diese dann umgehend nachreichen. Hoffentlich haben wir uns mit den Spekulationen nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt…