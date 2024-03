c/o pop Festival und Convention vom 24.-28.04.2024 in Köln

Musikfestival und Tagung in Köln

Ende April findet in Köln das c/o pop Festival und die c/o pop Convention statt. Mit über 30.000 Besuchern zählt die c/o pop seit 20 Jahren zu dem „Entdeckerfestival Deutschlands“ mit einem vielfältigen Programm aus Musik und Popkultur. An fünf Tagen, auf über 30 Bühnen und mit mehr als 120 Programmpunkten schafft das Festival einen Überblick über die aktuelle Popkultur. Dazu gehört natürlich allerhand Live-Musik, aber auch Workshops, Lesungen, Dance- und DIY-Events.

c/o pop Festival

In fünf Wochen startet das c/o pop Festival und die angeschlossene Convention. Hier geht es zur kompletten Übersicht der Veranstaltungen.

Beim Auftakt in der Live Music Hall am Mittwoch, 24. April, wird Sänger und Multiinstrumentalist MAJAN ein Unplugged-Set spielen Als Support eröffnet für ihn der 19-jährige Newcomer JAS mit einem seiner ersten Festivalauftritte überhaupt.

Konzerte, FU24BA7L-Kooperationen, Performance-Kunst uvm. wird es dann ab Donnerstag beim c/o pop Festival geben. Auf der Bühne stehen u. a. Elektro-Producer und Sänger Kev Koko, die Songwriterin Katha Pauer oder das Indie-Rock-Duo TRÄNEN. Drag Syndrome, das weltweit erste Kollektiv von Drag Queens und Kings mit Down-Syndrom, wird das Publikum der c/o pop durch seine mitreißende und innovative Interpretation von Drag und Performance-Kunst begeistern.

Weiter geht es am Freitag mit nationalen und internationalen Newcomern wie Ellice, Baby B3ns, error, Endless Wellness, Laventure oder Art School Girlfriend. Zum Abschluss des Abends sprengt süperdisko vermeintliche musikalische und kulturelle Grenzen und verschmilzt diese zu einem urbanen, postmigrantischen Clubsound.

Während BIBIZA am Samstag „Wiener Schickeria“ ausstrahlt, gibt es mit Acts wie SERPENTIN, Rosa Anschütz oder Traumatin eine große Auswahl für Fans elektronischer Klänge. Das Projekt FU24BA7L, das im Jahr der Fußball-EM der Männer andere Perspektiven auf den Sport eröffnen möchte, prägt das Programm im BüZe.

Auch am Sonntag reihen sich die Höhepunkte dicht an dicht: Ganz neu angekündigt als Finale der c/o pop 2024 das Konzert der Leoniden! Den zweiten FU24BA7L-Tag krönt nach dem Schlag & Fertig-Podcast und Rave-Aerobic eine Show der Kölner Rock- und Internet-Band The Screenshots. Außerdem dabei: Der Podcast Hotz & Houmsi, die Rapper Ritter Lean und Maikel, das Elektro-Duo PAULINKO uvm. Kindheitsträume lässt das c/o pop Festival am Wochenende nebenbei wahr werden: Es gibt auf der Baustelle einen Bagger-Fahr-Workshop!

Hier das Video zum c/o pop Festival 2023:

c/o pop Convention

Für Delegierte aus der Musikindustrie und alle, die sich für die Branche interessieren, bietet die c/o pop Convention am Donnerstag und Freitag Panels und Workshops, um sich über aktuelle Entwicklungen auszutauschen und zu vernetzen. Los geht es am Donnerstag mit einem Keynote-Interview mit Leander Kirschner (CEO Bamboo Artists), der Insights zu Bamboos Künstlern und Autoren-Aufbau gibt. Nach einem Panel zu „The Future of Audio-Shows“ mit Tina Jürgens (Co-CEO Zebralution), Christian Schalt (Chief Digital Officer RTL Radio), Maria Bokelberg (Co-Gründerin Pool Artists), Nina Wüst (Key Account Director Acast) und Jochen Schliemann (Podcasthost) finden Aufzeichnungen der Podcasts „Redfield“, „HIP HOP LEBT“ und „GOLDSTÜCKLi“ statt. Abgerundet wird das Programm durch „Danke, gut. Der COSMO Podcast über Pop und Psyche“ mit Miriam Davoudvandi in Kooperation mit der TINCON.

Im Strang New Talent vermitteln Experten aus allen Bereichen der Musikbranche an beiden c/o pop Convention-Tagen wichtiges Wissen für den Einstieg, z. B. gibt es „Interview-Tipps für Newcomer von der 1LIVE Heimatkult-Frau“ (Simone Sohn) oder Empfehlungen für „Produktmanagement für Indie Labels und Selbstvermarkter von Sarah Fürst-Wilhelm (Produktmanagement AnnenMayKantereit).

Eine erstmalige Kooperation gibt es mit dem PRO MUSIK Verband, der Interessenvertretung freischaffender Musiker. Bei diesen Panels geht es u.a. um die Herausforderungen für Selbstständige oder faire Vergütung im Musikstreaming und in der Live-Branche.

Zu den weiteren Programmpartnern der c/o pop Convention gehören u. a. der VUT, die TINCON, FU24BA7L, das Forum Musikwirtschaft, creative.nrw, die Klubkomm, die Livekomm und das PopBoard NRW.

Bereits zum dritten Mal bietet MUSIC PEOPLE als Community für Menschen, die in der Musikbranche arbeiten, am Freitag die Möglichkeit zu Austausch und Diskussion, z. B. zur Frage „Wie attraktiv ist mein Unternehmen für die nächste Generation?”

Tickets für c/o pop Festival und c/o pop Convention sind erhältlich unter https://c-o-pop.de/tickets. Die Festivaltickets sind bereits ausverkauft, also am besten schnell zuschlagen bei Tages- und Conventiontickets!