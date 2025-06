Cakewalk Sonar ist (wieder mal) zurück!

Cakewalk Sonar ist zurück! Im Jahr 2018 berichteten wir letztmals über die Digital Audio Workstation, danach wurde es still rund um die DAW. Nun kehrt Cakewalk Sonar in einer überarbeiteten Version zurück. Neben einer kostenpflichtigen Premium-Version gibt es auch eine kostenlose Variante.

Cakewalk Sonar

Sowohl optisch als auch technisch hat die DAW eine deutliche Überarbeitung erfahren. Das GUI wurde aufgewertet und präsentiert sich nun in einem modernen Look. Und technisch haben die Cakewalk-Entwickler ihre DAW ebenfalls aufgewertet, so dass ihr in der aktuellen Version der DAW eine unbegrenzte Anzahl an Spuren nutzen könnt, Sonar eine 64 Bit Audio-Engine sowie eine Unterstützung für ARA und VocalSync bietet.

Die DAW ist mit einer Vielzahl von Software-Instrumente und Effekten ausgestattet, so dass ihr ohne zusätzliche Software produzieren, mixen und mastern könnt. Auf Wunsch erlaubt Sonar aber auch das Einbinden zusätzlicher VST-Plug-ins.

Sonar gehört weiterhin zu Bandlab und um die Software nutzen zu können, benötigt ihr einen kostenlosen Bandlab Account. Habt ihr diesen angelegt, könnt ihr euch die DAW zur kostenfreien Nutzung herunterladen.

Wichtig: Cakewalk Sonar ist nur für Windows erhältlich. Als Systemvoraussetzung gibt der Hersteller Windows 10, eine 8-Core-CPU, 16 GB RAM sowie eine ASIO-kompatible Audio-Hardware an.

Allerdings sind einige Features von Sonar nur mit der kostenpflichtigen Version verfügbar – und die gibt es nur im Rahmen eines Abonnements. Dieses Abo bietet Bandlab derzeit zum vergünstigten Preis in Höhe von 99,- US-Dollar im Jahr bzw. 8,25 US-Dollar monatlich an. Der reguläre Preis beläuft sich auf 14,95 US-Dollar pro Monat.

Zu den zusätzlichen „Premium-Features“ gehören u.a. eine Sample-Library mit über 250.000 Loops und One-Shot-Samples, eine Plug-in-Suite mit Amps und Gitarreneffekten, Elastique Pro, einer erweiterten Export-Funktion, Stem Splitter, Mastering Tools etc. Die oben beschriebene Version reicht aber für den Einstieg in die Welt der Audio-Produktion durchaus aus.

Weitere Informationen zur DAW findet ihr hier.