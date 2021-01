Cambridge Audio DacMagic 200M, 32 Bit/ 768 kHz DAC-Wandler

Hochwertige Wandlungen, günstiger Preis

Mit dem DacMagic 200M präsentiert Cambridge Audio die nächste Entwicklungsstufe seiner Digital-Analog-Wandler-Technologie. Als Nachfolger des DacMagic Plus bietet er noch bessere Wandlerchips, umfangreiche Anschlussmöglichkeiten sowie die Unterstützung hochauflösender Formate bis hin zu 32 Bit/768 kHz und DSD 512.

Die wichtigste Neuerung: Der DacMagic 200M ist nun in der Lage, MQA Files zu dekodieren, um auch bei gestreamten Inhalten eine hohe Qualität zu gewährleisten. Zum Hintergrund: Das CD-Format mit 44,1 kHz und 16 Bit stellt auch heute noch vielfach das Maß der Dinge dar. Allerdings ist dieser Standard aus der digitalen Frühzeit weit von der in modernen Tonstudios verwendeten Technologie entfernt – hier wird in aller Regel mit 96 kHz/24 Bit oder noch besseren Auflösungen gearbeitet. Diese hochaufgelösten Dateien sind jedoch sehr groß, was zu Problemen beim Streaming führen kann, während komprimierte Formate wie MP3 wiederum verlustbehaftet sind. Die MQA (Music Origami)-Technologie löst diese Probleme und überträgt hochauflösende Audio-Dateien besonders effizient. Zudem können MQA-Dateien mit einer digitalen Signatur des Künstlers versehen werden, die garantiert, dass die Klangqualität dem originalen Studiomaster entspricht.

Neben der Nutzung von MQA-Dateien lässt sich der DacMagic 200M, der mit zwei ESS Sabre Wandler-Chips und einem integrierten Kopfhörerverstärker (6,3 mm Klinke) ausgestattet ist und durch drei wählbare Rekonstruktionsfilter die Möglichkeit bietet, den Klang nach Geschmack anzupassen, natürlich für und mit allen typischen Audioformaten einsetzen:

44,1 kHz bis 96 kHz PCM, DoP64 (optisch)

44,1 kHz bis 192 kHz PCM, DoP64 (koaxial)

44,1 kHz bis 768 kHz PCM, Native DSD 64x bis 512x, DoP 64x bis 256x (USB)

Unter anderem kommen Kondensatoren des deutschen Herstellers WIMA zum Einsatz, die Optik weiß ebenfalls zu gefallen. Die Rückseite des DacMagic 200M offenbart vielfältige Anschlüsse: Cinch- und XLR-Ausgänge, koaxiale und optische Eingänge, USB-Port, Bluetooth-Schnittstelle und Ground-Lift-Schalter sind neben der Buchse für das externe Netzteil zu erkennen.

Ab Februar ist der DacMagic 200M von Cambridge Audio im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 499,- Euro.