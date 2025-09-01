Neue Modelle der beliebten E-Pianos erhältlich

Unter dem Motto „Farbe trifft Lifestyle“ präsentiert Casio heute zwei neue, limitierte Farbvarianten für sein mobiles Digitalpiano Casio Privia PX-S1100. Ab sofort ist das kompakte E-Piano auch als PX-S1100CB in Calm Blue und als PX-S1100MB in Mellow Beige erhältlich.

Casio Privia PX-S1100

Mit den zwei neuen Versionen in Calm Blue und in Mellow Beige erweitert Casio sein farbliches Spektrum der Privia-Serie über die Klassiker Schwarz, Weiß und Rot hinaus.

ANZEIGE

Technisch unterscheiden sich die beiden Modelle CB und MB nicht von den bisherigen PX-S1100 Pianos, deren Test ihr hier findet. Die Pianos verfügen über 88 gewichtete Tasten mit skalierter Hammermechanik, Smart Scaled Hammer Action Keyboard genannt. 18 Preset-Sounds mit einer Morphing-Air Klangerzeugung und einer 192-stimmigen Polyphonie sowie Hammer Response, Key-Off Response, Saitenresonanz, Dämpferresonanz uvm. bieten die E-Pianos.

Dazu sind sie mit einer internen Effekt-Sektion (Reverb, Surround, Chorus, Brillianz), einer Lern-Funktion, einem Recorder und Audio-Player ausgestattet und erlauben die Nutzung zusammen mit der kostenlosen Cordana Play App.

ANZEIGE

Die beiden neuen Modelle kommen zeitnah in den Handel und werden 499,- Euro kosten. Weitere Informationen dazu findet ihr hier.

Casio AP-750GB, AP-300GB, AP-S450GB

Frische farbliche Akzente gibt es zudem bei der Celviano-Serie: die Modelle AP-750GB, AP-300GB und AP-S450GB erscheinen ab sofort in einem edel anmutende „Grey Beige“ und sollen laut Casio „klassische Optik mit einem zeitgemäßen Twist“ verbinden.

Wer lieber auf Ausführungen in traditionellem Schwarz und Weiß setzt, bekommt diese bei den o.g. Pianos auch weiterhin. Zusätzlich bietet Casio das AP-750 mittlerweile auch in Braun an.