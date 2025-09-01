ANZEIGE
Casio Privia PX-S1100, AP-750GB, AP-300GB, AP-S450GB, Digitalpianos

Neue Modelle der beliebten E-Pianos erhältlich

1. September 2025
casio px-s1100cb mb digitalpiano

Casio Privia PX-S1100, AP-750GB, AP-300GB, AP-S450GB, Digitalpianos

Unter dem Motto „Farbe trifft Lifestyle“ präsentiert Casio heute zwei neue, limitierte Farbvarianten für sein mobiles Digitalpiano Casio Privia PX-S1100. Ab sofort ist das kompakte E-Piano auch als PX-S1100CB in Calm Blue und als PX-S1100MB in Mellow Beige erhältlich.

Casio Privia PX-S1100

Mit den zwei neuen Versionen in Calm Blue und in Mellow Beige erweitert Casio sein farbliches Spektrum der Privia-Serie über die Klassiker Schwarz, Weiß und Rot hinaus.

casio privia px-s1100 cb mb

Technisch unterscheiden sich die beiden Modelle CB und MB nicht von den bisherigen PX-S1100 Pianos, deren Test ihr hier findet. Die Pianos verfügen über 88 gewichtete Tasten mit skalierter Hammermechanik, Smart Scaled Hammer Action Keyboard genannt. 18 Preset-Sounds mit einer Morphing-Air Klangerzeugung und einer 192-stimmigen Polyphonie sowie Hammer Response, Key-Off Response, Saitenresonanz, Dämpferresonanz uvm. bieten die E-Pianos.

casio px-s1100cb mb

Dazu sind sie mit einer internen Effekt-Sektion (Reverb, Surround, Chorus, Brillianz), einer Lern-Funktion, einem Recorder und Audio-Player ausgestattet und erlauben die Nutzung zusammen mit der kostenlosen Cordana Play App.

Die beiden neuen Modelle kommen zeitnah in den Handel und werden 499,- Euro kosten. Weitere Informationen dazu findet ihr hier.

Casio AP-750GB, AP-300GB, AP-S450GB

Frische farbliche Akzente gibt es zudem bei der Celviano-Serie: die Modelle AP-750GB, AP-300GB und AP-S450GB erscheinen ab sofort in einem edel anmutende „Grey Beige“ und sollen laut Casio „klassische Optik mit einem zeitgemäßen Twist“ verbinden.

casio AP-750GB

Wer lieber auf Ausführungen in traditionellem Schwarz und Weiß setzt, bekommt diese bei den o.g. Pianos auch weiterhin. Zusätzlich bietet Casio das AP-750 mittlerweile auch in Braun an.

Links

