Casio SX-S7000, S6000, S5000, Neues Digitalpiano Konzept

Schick und edel

Unter dem Slogan „In Harmony with Life“ stellt Casio sein neues Digitalpiano-Konzept in Form des Models Privia PX-S7000 im 360° Design vor. Laut eigenen Aussagen „…im höchstem Maße innovativ wie auch pragmatisch präsentiert sich das PX-S7000 als zeitgemäße Alternative zum traditionellen Digitalpiano, welches sich optisch und funktionell perfekt in das moderne Zuhause integriert.“

Beim PX-S7000 möchte Casio mit klaren Linien überzeugen. Vor allem der zugehörige Unterbau des E-Pianos passt sich in schicke und moderne Wohnbereiche ein. Ausgestattet mit einer hochglänzenden, polierten Oberfläche, einem Notenständer aus Acryl sowie einem Material-Mix, der auch textile Elemente enthält, bringt Casio hier ein schickes Piano auf den Markt. Erhältlich ist das PX-S7000 in den drei Farben schwarz, weiß und gelb.

Neben einer hochwertigen Klangerzeugung und der neu entwickelten „Smart Hybrid Hammer Action“ Tastatur aus Holz und Resin verfügt das PX-S7000 über ein neuartiges Sound-System mit vier unabhängig verstärkten Breitband-Lautsprechern, das sich an verschiedene Positionierungen im Raum anpassen lässt. Auf diese Weise kann das Piano nicht nur an der Wand sondern überall im Raum frei platziert werden.

Mit über 400 Klangfarben bietet das PX-S7000 ausreichend Sounds, wobei Casio ein besonderes Augenmerk auf Klavierklänge gelegt hat. Entsprechend sind im Instrument eine große Anzahl an verschiedenen Klavier-, Flügelklängen und E-Piano Klängen zu finden. Eine Besonderheit sind hier die sogenannten „Best-Hit“ Pianos, die unverkennbar an Klavierklänge weltberühmter POP- und ROCK-Hits aus verschiedenen Jahrzehnten und Genres erinnern. Komplettiert wird die Auswahl mit vielfältigen Orgel-Sounds, Streicher- und Synthesizer-Klängen und vielen Sounds mehr. Als I-Tüpfelchen lässt sich zudem ein Mikrofon direkt an das Instrument anschließen und über die integrierten Lautsprecher wiedergeben, die Gesangsstimme lässt sich dabei mit diversen Effekten versehen.

Die zahlreichen Klang- und Effekt-Einstellungsmöglichkeiten können dabei nicht nur direkt am Instrument, sondern auch über die kostenlos erhältliche CASIO MUSIC SPACE App gesteuert und gespeichert werden. Selbstverständlich kabellos über Bluetooth, mit dem Wireless MIDI und Audio Adapter, der neben der App- und MIDI-Konnektivität außerdem das Audio Streaming von Smartphones oder Tablets über die integrierten Lautsprecher des PX-S7000 ermöglicht.

Neben dem PX-S7000 wird es zwei weitere neue Modelle mit separat erhältlichen Ständern und Pedaleinheit geben – das PX-S6000, in glänzendem Schwarz und Holzmaserung, das über das gleiche Soundsystem und Tastatur des PX-S7000 verfügt sowie das Modell PX-S5000, mit der identischen Tastatur und dem gleichen schlanken Gehäuse des Privia Modells PX-S1100 mit einer kompakten Tiefe von 232 mm.

Voraussichtlich ab Oktober 2022 werden die drei neuen Digitalpianos von Casio im Handel erhältlich sein. Als unverbindliche Preisempfehlung gibt Casio 2.499,- Euro für das PX-S7000 in schwarz/weiß sowie 2.699,- Euro für das S7000 in gelb, 1.799,- Euro für das PX-S6000 (schwarz) und 1.149,- Euro für das PX-S5000 (schwarz) an.