Mobiler Sampler mit BeatSync

Als der Casio SXC-1 auf der diesjährigen NAMM gezeigt wurde, waren noch nicht viele Details bekannt. Nun wurde eine Produktseite für den handlichen Groove-Sampler eingerichtet, allerdings nur auf der japanischen Seite von Casio. Doch immerhin erfährt man jetzt ein wenig mehr.

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Casio SXC-1 – portabler Groove-Sampler

Der Prototyp des Samplers wurde zunächst als „Testballon“ deklariert. Anscheinend hat er den Test bestanden und man tastet sich nun an die lokale Markteinführung heran. Aber ist eine Beschränkung auf Japan in unserer globalisierten Zeit überhaupt sinnvoll bzw. praktisch umsetzbar?

Der portable Sampler erinnert äußerlich ein wenig an die SP-404-Serie von Roland. Allerdings scheint hier alles deutlicher einfacher gehalten zu sein. Der SXC-1 versteht sich offenbar als leicht zu bedienendes Einstiegsgerät mit Gaming-Attitüde.

SXC-1 kann bis zu 16 Stimmen (Stereo) wiedergeben, was von der Nutzung der BeatSync-Funktion und den Effekten abhängig ist. Die Samples sind in 80 Bänken mit je 16 Sounds organisiert.

Samples können über einen analogen Eingang, USB-Audio oder das integrierte Mikrophon aufgenommen mit 16 Bit / 48 kHz im WAV-Format werden. Die maximale Sampling-Dauer beträgt 15 Minuten. Über die Casio Sampler App lassen sich zusätzlich Samples in den Formaten FLAC und MP3 importieren.

Der interne Speicher beträgt 64 GB. Casio hat 100 MB an Samples vorinstalliert, darunter sind auch nostalgische Sounds vom SK-1 und dem MT-40, inkl. der legendären „Sleng Teng“-Bassline

Der weiteren Samples sollen überwiegend für Hip-Hop geeignet sein, da man diese Zielgruppe offenbar speziell im Auge hat – neben Dancehall-Nostalgikern.

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Zur automatischen Anpassung von Tempo und Timing ist eine BeatSync-Funktion integriert. Damit lassen sich Soundquellen, sprich Loops, oder Sequenzen mit unterschiedlichem Tempo aneinander angleichen. Die BPM werden automatisch synchronisiert und selbst kleinste Abweichungen beim Spielen der Pads werden laut Hersteller umgehend korrigiert.

Ob auch Chop/Slicing o.ä. möglich ist, blieb bislang offen.

SXC-1 verfügt über zwei Effektslots, mit Filter, Flanger, Phaser und Bitcrusher sowie vier Roll-Effekten und zwei Delays.

Zur Unterstützung der Bedienung gibt es ein App, über die die Samples editiert und transferiert werden können. Auch die Steuerung des Sequencers ist hierüber möglich. Der interne Sequencer hat 16 Spuren. Patterns mit einer Länge von bis zu acht Takten lassen sich im Step- und im Realtime-Modus eingeben. Hier für sind 50 Bänke zum Speichern vorgesehen.

Der Casio SXC-1 kann über Batterien oder USB mit Strom versorgt werden und verfügt über einen eingebauten Lautsprecher. Ab wann das Gerät auch bei uns erhältlich sein wird, ist bislang völlig unklar. Der Preis in Japan beträgt 39,390 Yen, was ungefähr 213,- Euro entspricht.

Hier haben wir eine Vintage-Story mit den Casio SK-Samplern für euch.