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Catalinbread CB Paint, Reverb Pedal

Microverb-Sounds im Pedalformat

7. April 2026
Catalinbread CB Paint

Catalinbread CB Paint

Das Catalinbread CB Paint bringt die digitalen Reverbsounds des Microverb zurück und katapultiert einen direkt in die späten 80er Jahre. Das schauen wir uns an!

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Catalinbread CB Paint late 1900s Reverb
Catalinbread CB Paint late 1900s Reverb Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
249,00€ Thomann

Das Catalinbread CB Paint

Das Alesis Microverb zählt zu den begehrtesten Effektgeräten aus den 80ern. Als eines der ersten digitalen Hallgeräte hat es heutzutage Kultstatus. Mit dem Catalinbread CB Paint gibt es acht Patches des Microverb in einer kompakten Stompbox. Es vereint den charmanten Charakter früher Digitaltechnik mit den Anforderungen moderner Gitarristen.

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Catalinbread CB Pain Vollansicht

Der Sound des CB Paint zeichnet sich durch eine besondere Textur aus, die durch die damaligen technischen Limitierungen und spezifischen Filteroptionen entstand und heute als Referenz für authentische 80s- und 90s-Vibes gilt.

Die Patches 1 bis 6 bieten ansteigende Raumgrößen und Decay-Zeiten, von kleinen Räumen bis hin zu riesigen Kathedralen, wobei die originale Filtercharakteristik exakt nachgebildet wurde. Patch 7 liefert den ikonischen Gated-Reverb, während Patch 8 den speziellen Reverse-Modus des Microverb bietet. Dieser erzeugt durch eine mathematische Reduktion der Reflexionen einen einzigartigen „Rushing“-Effekt, statt das Signal einfach nur rückwärts abzuspielen.

Mit dem Mode-Wahlschalter, einem 8-Wege-Drehschalter, kann zwischen verschiedenen Programmen gewählt werden. Daben gibt es Mix, der hier im Gegensatz zum Original ein echtes Mischverhältnis erlaubt, sowie mit Tone einen Low-Pass-Filter. Der Onset-Regler ist im Grunde genommen ein Pre-Delay, das bis ca 200ms geht, und welcher im Gate- und Reverse-Mode andere Funktionen übernimmt.

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Preis und Verfügbarkeit

Das Catalinbread CB Paint Reverb Pedal gibt es beim Musikhaus Thomann für 249,- Euro.

 

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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  1. Profilbild
    dr noetigenfallz

    war das nicht das erste Hallgerät, dass nicht viel kostete und halbwegs vernünftig klang? Ich glaube, jeder, der das hatte, träumte davon, sich was besseres kaufen zu können. Lustig, dass man so etwas klont und für 250€ verkauft.

    2. Mehr anzeigen
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