Catalinbread CB Paint, Reverb Pedal

Microverb-Sounds im Pedalformat

Das Catalinbread CB Paint bringt die digitalen Reverbsounds des Microverb zurück und katapultiert einen direkt in die späten 80er Jahre. Das schauen wir uns an!

Affiliate Links Catalinbread CB Paint late 1900s Reverb Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 249,00€

Das Catalinbread CB Paint

Das Alesis Microverb zählt zu den begehrtesten Effektgeräten aus den 80ern. Als eines der ersten digitalen Hallgeräte hat es heutzutage Kultstatus. Mit dem Catalinbread CB Paint gibt es acht Patches des Microverb in einer kompakten Stompbox. Es vereint den charmanten Charakter früher Digitaltechnik mit den Anforderungen moderner Gitarristen.

ANZEIGE

Der Sound des CB Paint zeichnet sich durch eine besondere Textur aus, die durch die damaligen technischen Limitierungen und spezifischen Filteroptionen entstand und heute als Referenz für authentische 80s- und 90s-Vibes gilt.

Die Patches 1 bis 6 bieten ansteigende Raumgrößen und Decay-Zeiten, von kleinen Räumen bis hin zu riesigen Kathedralen, wobei die originale Filtercharakteristik exakt nachgebildet wurde. Patch 7 liefert den ikonischen Gated-Reverb, während Patch 8 den speziellen Reverse-Modus des Microverb bietet. Dieser erzeugt durch eine mathematische Reduktion der Reflexionen einen einzigartigen „Rushing“-Effekt, statt das Signal einfach nur rückwärts abzuspielen.

Mit dem Mode-Wahlschalter, einem 8-Wege-Drehschalter, kann zwischen verschiedenen Programmen gewählt werden. Daben gibt es Mix, der hier im Gegensatz zum Original ein echtes Mischverhältnis erlaubt, sowie mit Tone einen Low-Pass-Filter. Der Onset-Regler ist im Grunde genommen ein Pre-Delay, das bis ca 200ms geht, und welcher im Gate- und Reverse-Mode andere Funktionen übernimmt.

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Das Catalinbread CB Paint Reverb Pedal gibt es beim Musikhaus Thomann für 249,- Euro.