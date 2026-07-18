egendärer Studio-Sound fürs Pedalboard

Der Catalinbread Crooner Preamp ist ein Pedal, das auf einem legendären Studio-Preamp basiert und von Clean Boost bis fettem Fuzz alles abdeckt. Nach dem Airstrip ist es das zweite Konsolen-Preamp-Pedal von Catalinbread.

Der Catalinbread Crooner Preamp

Wer alte Aufnahmen aus den Fünfzigern und Sechzigern hört, hat ohne es zu wissen, schon unzählige Male den Preamp gehört, der das Vorbild für den Catalinbread Crooner Preamp darstellt: den berühmten RCA BA-31.

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Der Crooner Preamp bringt genau diesen legendären Sound im kompakten Pedalformat auf dein Stressbrett. Bekannt ist der RCA BA-31 für seine dichten Bässe und feine Detailzeichnung. Catalinbread hat diese Schaltung mit einem vorgeschalteten, diskreten Op-Amp im UREI-Stil kombiniert. Dieser lässt sich über den „Push“-Regler steuern: Auf Linksanschlag liefert er keinen zusätzlichen Pegel, voll aufgedreht zwingt er die nachfolgende Germanium- und Transformer-bestückte Preamp-Stufe jedoch in eine saftige Sättigung.

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Zusätzlich steht der „Trim“-Regler bereit, der den Pegel des emulierten BA-31-Schaltkreises direkt anhebt. Das sorgt für herrlichen Sag und harmonische Obertöne bis hin zu einer fuzz-artigen Verzerrung. Zur weiteren Klangjustierung stehen ein Filter zum Beschneiden der Höhen und ein Volume Regler für die Ausgangslautstärke zur Verfügung.

Der Crooner Preamp kann zwar mit Standardspannung betrieben werden, entfaltet sein volles Potenzial aber an 18 Volt. Dann bietet er deutlich mehr Headroom, saubere Cleans und eignet sich hervorragend, um andere Overdrives davor zu schalten.

Affiliate Links Catalinbread Airstrip Console Pre Kundenbewertung: (3) 195,00€

Preis und Verfügbarkeit

Der Catalinbread Crooner Preamp kostet auf der Herstellerseite 179,99 Dollar. Bestimmt ist das Pedal auch bald bei Thomann erhältlich. Bis dahin kann man sich den Airstrip Console Preamp etwas genauer anschauen.