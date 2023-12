Catalinbread Sinkhole - Neue Klangwelten aus Portland

Wer sich gerne mit hochwertigen Boutique-Pedalen beschäftigt, kommt an der Firma Catalinbread aus Portland, Oregon nicht vorbei. Und wer Ambient-Sounds liebt und gerne klangmalerisch unterwegs ist, benötigt unbedingt ein leistungsstarkes Reverb-Pedal, am besten mit der Möglichkeit, den Hall direkt zu modulieren. Und wenn beides zusammenkommt, dann entsteht so etwas wie das Catalinbread Sinkhole Ethereal Reverb.

ANZEIGE

Catalinbread Sinkhole Ethereal Reverb Pedal

„Ethereal“ bedeutet ja bekanntlich „Ätherisch“ – und genau so will das Catalinbread Sinkhole Pedal klingen. Dem 60 × 110 × 50 mm und 180 g schweren Pedal in Purple und Pink steht dann auch der Name Sinkhole sehr gut zu Gesicht, denn in einen guten Reverb kann man sich als Spieler hineinfallen lassen und der Hörer kann folgen.

Catalinbread Sinkhole Ethereal Reverb Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 229,00 € bei

Ein tiefer, vierstimmiger Chorus ist das Geheimnis des ätherischen Klangs, der uns in andere Sphären ziehen soll. Und schaut man sich das Demovideo von Demos in The Dark an, weiß man schnell, wie tief die Reise geht. Das Catalinbread Sinkhole hat das Zeug, ein paar der Platzhirsche des Ambient Genres auf die hinteren Plätze zu verweisen.

Fünf Regler stehen zur Verfügung, um den geneigten Hörer die anderen Dimensionen schmackhaft zu machen. Feedback, Mix, Modulation, Reverb und Volume decken alles ab, das ist übersichtlich und sprict für eine leichte Bedienbarkeit, ohne dass man sich in Parameterdschungeln verläuft.

In den Demovideos hört man sehr gut die hohe Qualität des internen Preamps. Den kann man tatsächlich, sofern man die Regler alle auf null dreht und nur mit dem Volume-Regler arbeitet, als Cleanboost verwenden. Aber wer genau nutzt ein solches Pedal als reinen Boost? Eben! Im Inneren des Pedals (also gewissermaßen deep in the hole, höhö) gibt es die Möglichkeit, den Bypass von Buffered Bypass auf True Bypass umzuschalten. Der Auslieferungszustand ist „Buffered“, somit wird der Hall beim Umschalten in den Bypass-Modus nicht abgeschnitten.

Das Pedal benötigt ein 9 – 18 V Netzteil mit einem Stecker mit Minuspol innen und mindestens 100 mA Leistung, Batteriebetrieb ist nicht vorgesehen. Das Pedal ist in etwa zwei Wochen lieferbar und mit einem Preis von 229 € noch recht moderat bepreist.

ANZEIGE Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Titelbild: YouTube JayLeonardJ