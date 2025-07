Analoge Patchbay - digital gesteuert

cbelectronics XP-Relay ist eine analoge Audio-Patchbay für Tonstudios, die sich digital steuern lässt und die bis zu 64 x 64 Kanäle verarbeiten kann.

cbelectronics XP-Relay

XP-Relay ist eine moderne, softwaregesteuerte Relais-Patchbay, die sich laut Hersteller nahtlos in professionelle Audiosysteme integrieren lässt. Sie bietet relaisbasiertes Signalrouting, das über die zugehörige XPatch4 App für Windows und macOS gesteuert wird.

ANZEIGE

Während die kleinste Version der Patchbay 8 x 8 Mono-Signale verarbeiten kann, bietet cbelectronics mit XP-Relay32, 32x und 64 auch Versionen an, die Anschlüsse für 32 x 32 und sogar 64 x 64 Kanäle bieten. Während die Mehrzahl der Kanäle über D-SUB-Schnittstellen ausgeführt sind und der Platzbedarf für die Patchbays entsprechend überschaubar ist, bieten einige Modelle der cbelectronics XP-Relay Patchbay auch XLR-TRS-Combo-Anschlüsse (mit +48 V Phantomspeisung).

Die Verbindung zum Computer und zur App wird über USB und Ethernet hergestellt und die Patchbays können auf Wunsch auch standalone zum Einsatz kommen. Sogar MIDI und ein Footswitch-Anschluss ist bei einigen Modellen integriert.

ANZEIGE

Wer zunächst mit einem kleinen Modell startet, kann weitere XP-Relay-Patchbays zu einem späteren Zeitpunkt hinzufügen, da bis zu vier Patchbays kombiniert werden können. Eine genaue Übersicht der Funktionen der einzelnen Modelle findet ihr hier.

Beim Einsatz der cbelectronics XP-Relay können Nutzer Konfigurationen speichern und später aufrufen, was Anpassungen in Echtzeit, die Konfiguration von Voreinstellungen und die Speicherung von Routing-Setups ermöglicht.

Da XP-Relay Hardware-Audioprozessoren laut Hersteller wie digitale Plug-ins behandelt, können Nutzer Geräte per Drag & Drop in Routing-Ketten ziehen. Einmal konfiguriert, wird das zuletzt genutzte Routing beim Einschalten sofort geladen.

cbelectronics XP-Relay mit 8 x 8 Kanälen ist bereits im Handel erhältlich und kostet rund 1.950,- Euro. Die größeren Versionen XP-Relay32, 32x und 64 werden ab August bzw. Oktober erhältlich sein. Hierfür gibt der Hersteller Preise in Höhe von 3.200 GBP plus MwSt. (XP32), 3.700 GBP plus MwSt. (XP32X) und 7.000 GBP plus MwSt. (XP64) an.