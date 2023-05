Cesar Gueikian wird Präsident und Interim CEO von Gibson

Gibson mit neuem Mann an der Spitze

Gibson hat einen neuen Mann an der Spitze: Cesar Gueikian ist seit 02. Mai 2023 der Präsident und Interim CEO der Gibson Guitar Corporation. Noch vor wenigen Jahren sah die Zukunft des Gibson-Konzerns alles andere als rosig aus. Insolvenz und eine komplette Umstrukturierung retteten das Traditionsunternehmen aber bekanntermaßen vor dem Untergang. Der Mann der Stunde war bis jetzt „JC“ Curleigh, welcher dem Unternehmen in der schwärzesten Phase der Gibson-Historie wieder etwas von dem ursprünglichen Spirit zurückgegeben hat. Cesar Gueikian, selbst leidenschaftlicher Musiker, der mit Künstlern weltweit vernetzt ist, soll nun mit seinen Ideen und seiner Passion die positiven Entwicklungen der letzten Jahre fortführen. In der offiziellen Pressemitteilung von Gibson nennt man vor allem Gueikians Vorreiterrolle im Hinblick auf die Entwicklung von der Marke Gibson im Allgemeinen als einen der Gründe, warum man sich für den Mann entschied, der 2018 als Chief Merchant Officer im Unternehmen einstieg. Gitarrenfans weltweit kennen den sympathischen Gitarren-Enthusiasten spätestens seit der Slash Collection und der Tony Iommi’s “Monkey” SG.

2021 wurde Cesar Gueikian dann Brand Präsident und hat durch seine innovativen Ideen rund um die Entwicklung von Produkten, Medien und den Beziehungen zu den Künstlern dermaßen beeindruckt, dass er nun als neuer Präsident und Interim CEO an der Spitze von Gibson tätig werden kann. Cesar Gueikian schreibt auf Instagram, dass er sich schon als 10-jähriger Gitarrenschüler nichts sehnlicher wünschte als eine Gibson. Und nicht wenige kennen den innigen Wunsch, Beruf und Leidenschaft verbinden zu können. Dies sei dem gebürtigen Argentinier, der einen Master of Business Administration in Analytic Finance and Economics an der University of Chicago machte, nun gelungen. Gueikain sieht sich selbst als ein Hüter der ikonischen Vergangenheit von Gibson und möchte ein noch besserer Verwalter der Unternehmenszukunft sein.

Bei über 120 Jahren Unternehmensgeschichte gehören heute auch bekannte Gitarrenmarken wie Epiphone, Dobro, Kramer und Steinberger zum Konzern. Darüber hinaus erfreut der Gibson-Konzern mit den Marken Wurlitzer, Oberheim und Slingerland Organisten, Synth-Enthusiasten und Schlagzeuger weltweit mit seinen Instrumenten.

Cesar Gueikian hat sich also ordentlich was vorgenommen und wir dürfen wir gespannt sein, was der Gitarrist an der Spitze des Imperiums mit Sitz in Nashville, Tennessee in Zukunft bewegen wird.