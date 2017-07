Championship: Analoge Kompaktmixer für Live und Studio

Analog lebt

Analoger Kompaktmixer – jeder hat sich mit dieser Gerätekategorie bestimmt schon einmal beschäftigt. Diese meist schnell zu überschauenden Arbeitstiere lassen sich vielfältig einsetzen. Egal, ob beim Live-Einsatz oder im Studio. Die analogen Strukturen und Workflows der Mixer sind ruck-zuck zu begreifen und unterscheiden sich im Wesentlichen auch nicht in der Ausführung der Channel Strips. In der Komfort-Ausstattung gibt es natürlich von Fall zu Fall erhebliche Unterschiede. Hier denke ich beispielsweise an integrierte FX-Prozessoren, grafische Equalizer, Kompressoren, USB-Schnittstellen und vieles mehr.

Bei Amazona.de haben wir im Laufe der Jahre eine Vielzahl an Testberichten über analoge Mischpulte veröffentlicht. Sei es als Einzeltest oder auch in den beliebten Vergleichstests. Dabei gab es allerhand zu berichten und wir haben uns auch immer über das Feedback unserer Leser gefreut. Wir wollen unseren Fokus in dieser Rubrik Championship besonders auf die kompakten Varianten richten, bezogen auf die Anzahl der Mikrofoneingänge und die Abmessungen. Wenngleich die deutlich größeren „Geschwister“ – sofern der Hersteller sie überhaupt anbietet – mitunter lediglich mehr Eingangskanäle zu bieten haben, sich in den Strukturen aber oft grundsätzlich nicht unterscheiden.

Wegen der Vielzahl der doch recht unterschiedlichen Mixer gibt es in der Auflistung (nicht in der Chart) keine Reihenfolge. Jetzt seid ihr gefragt: Welches Mischpult ist für euch der Hero? Wie würden die ersten drei bis fünf Plätze aussehen? Bin gespannt auf euer Voting.

Wenn jemand ein bestimmtes Mischpult in dieser Kategorie vermissen sollte, kann er mich gerne anschreiben und wir werden sehen, was wir hier machen können.

Nun zur Auflistung unserer Mischpulte und zu einer zusätzlichen Chart.