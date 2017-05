Championship: Die besten Analogsynthesizer unter 1.000,- Euro

Erstaunlich, was sich in den letzten beiden Jahren am Markt für Analog-Fans getan hat. Vor allem in jüngster Vergangenheit machen auch immer mehr analoge polyphone Synthesizer auf sich aufmerksam. Nur – muss es denn immer polyphon sein?

Mit dieser CHAMPIONSHIP wollen wir euer Augenmerk mal wieder auf die vielen analogen monophonen Synthesizer lenken, die so mancher Produktion mit Bass-Lines und Lead-Sounds die nötige Wärme verpassen könnten, die manchen reinen Digitalproduktionen heute fehlt. Eingefleischte AMAZONA.de Leser wissen darüber hinaus längst, dass wir in unseren Produkt-Charts diese Sparte in zwei Listen unterteilen – einmal jene analogen Monophonen, die unter 1.000,- Euro kosten – und jene, die diese kritische Preisgrenze überschreiten.

In der folgenden Auflistung haben wir uns ausschließlich den günstigeren Vertretern ihrer Gattung gewidmet. Dabei haben wir – sehr subjektiv versteht sich – auch eine Reihenfolge gebildet, die ein klein wenig die Vielseitigkeit und Klangqualität in einer Chart ablichten soll. Natürlich ist das bei Musikinstrumenten immer ein riskantes Vorhaben, denn Geschmack lässt sich nun mal leider nicht mit einem Messgerät objektiv beurteilen.

Also seht die Liste bitte als Basis zur Inspiration an. Wer hat schon immer alle aktuellen im Laden erhältlichen Produkte im Kopf? Aus diesem Grund führt die Liste auch (soweit wir nicht geschlampt haben) auch nur Produkte, die aktuell tatsächlich auch in den Shops zu finden sind.

Und Bitte: JA – wir freuen uns auf eure Meinungen und darauf, wer in eurer Best-of-Liste auf den vorderen Plätzen stehen würde. Da auch in der Redaktion keine absolute Einigkeit über die Reihenfolge besteht, entspricht auch die verlinkte AMAZONA.-de-Chart nicht in allen Teilen exakt dieser Championship-Liste.